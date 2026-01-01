Přestupy v extralize ONLINE: Litvínov uplatnil opci na beka a útočníka. Trejd Sparty s Olomoucí
Podpisy, přestupy, výměny, příchody borců ze zahraničí i zajímavosti. Všechny extraligové transfery sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 1. ledna 2026
Lotyšský obránce Markuss Komuls a útočník Theodor Pištěk budou i nadále působit v Litvínově. Poslední celek extraligové tabulky na svém webu oznámil, že v případě Komulse uplatil opci na smlouvu do konce sezony a u Pištěka pro příští extraligový ročník.
Zkraje nového kalendářního roku se v extralize upekl trejd mezi Olomoucí a Spartou. Do Prahy se vrací útočník Ondřej Najman, jemuž angažmá na Hané nevyšlo. Sedmadvacetiletý útočník zapsal ve 33 zápasech jen deset kanadských bodů. Opačným směrem míří na hostování do konce sezony o tři roky mladší David Vitouch.
„Po poradě s trenéry jsme se rozhodli pro tento krok, který pro nás nebyl jednoduchý. Davidovi Vitouchovi letos končí smlouva a dohodli jsme se, že ji nebudeme dále prodlužovat,“ komentoval sportovní ředitel Sparty Tomáš Divíšek. „Ondra je náš hráč, má ve Spartě kontrakt i na další sezonu. Věříme, že mu několikaměsíční změna prostředí pomohla a po návratu si vybojuje zpět svou pozici ve Spartě,“ doplnil Divíšek.
Zprávy ze dne 29. prosince 2025
Na střídačce Kladna skončil hlavní trenér David Čermák. Extraligový tým povedou sportovní ředitel Tomáš Plekanec, dosavadní asistent Ivan Majeský, sportovní manažer Jiří Burger a trenér brankářů Radek Jirátko. V realizačním týmu pokračuje také Václav Sýkora a jeho členem bude nově Miloslav Hořava mladší. Středočeši o tom informovali v tiskové zprávě. Více čtěte ZDE >>>
Liberec s Mladou Boleslaví mění útočníky! K Bílým Tygrům zamířil Tomáš Mazura, naopak k Bruslařům se stěhuje Ondřej Procházka. Oba hráči budou v nových působištích hostovat do konce sezony. Pětadvacetiletý Mazura v této sezoně odehrál za Středočechy 29 zápasů a zaznamenal sedm gólů a čtyři asistence. Do Mladé Boleslavi přišel na konci roku 2024 ze zámořské univerzitní soutěže NCAA a od té doby zaznamenal v extralize včetně play off 49 startů, 12 gólů a 14 finálních přihrávek. O tři roky starší Procházka zasáhl v tomto ročníku do 30 utkání a nasbíral sedm bodů (2+5). V české nejvyšší soutěži hrál i za Karlovy Vary, Kladno a mateřskou Spartu, celkem má na kontě 161 zápasů a 62 bodů (30+32).
Zprávy ze dne 27. prosince 2025
Po více než třech a půl letech se v Třinci mění hlavní trenér, angažmá Zdeňka Motáka na lavičce Slezanů končí. Po páteční prohře v Pardubicích nabídl trenér extraligových šampionů z let 2023 a 2024 rezignaci, kterou vedení klubu přijalo. Z pozice asistenta povýší Boris Žabka, k ruce mu zůstane Jiří Raszka. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 24. prosince 2025
V předvečer Vánoc během komerční přestávky zápasu s Libercem oznámily Vítkovice, že do roku 2027 prodloužily spolupráci s brankářem Dominikem Hrachovinou a obráncem Joem Leahym. Na Štědrý den pak v nadílce pokračovaly, nové kontrakty uzavřely s celou první lajnou. Na Jindřicha Abdula s Chadem Yetmanem byla využita opce, Anthony Nellis podepsal dvouletou smlouvu. Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 23. prosince 2025
Dřívější informace se potvrdily. Sparta přívádí finského útočníka Kristiana Veselainena. Šestadvacetiletý rodák z Helsinek, který nedávno předčasně ukončil smlouvu v Hämeenlinně, se s Pražany dohodl na smlouvě do konce sezony 2026/27. „Kristian je velký a silný hráč, který na svou postavu výborně bruslí. Velice kvalitní je také při hře s pukem. Hokejista nesporných kvalit, kterého prověřila i NHL," uvedl sportovní ředitel Tomáš Divíšek pro klubový web na adresu bývalého hráče Winnipegu.
Zprávy ze dne 22. prosince 2025
Poté, co se Vítkovice rozloučily s Patrikem Zdráhalem, hned přivítaly novou tvář. O angažmá u Ostravanů se v rámci měsíční zkoušky bude ucházet útočník Lucas Edmonds (24). Kanadský rodák, který ovšem od mládí reprezentuje Švédsko, do Tipsport extraligy přichází z finského Lahti. VÍCE čtěte ZDE>>>
Útočník Patrik Zdráhal se podruhé v kariéře loučí s Vítkovicemi, až do konce sezony bude hostovat v Mladé Boleslavi. Kontrakt v Ostravě mu doběhne v dubnu, jeho další prodloužení je velmi nepravděpodobné. VÍCE čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 21. prosince 2025
Poslední tým extraligové tabulky Litvínov posílil do konce sezony zkušený hokejový obránce Petr Šenkeřík, jenž dosud hrál v Hradci Králové. Čtyřiatřicetiletý zlínský rodák si tak vyzkouší už desáté působiště v české nejvyšší soutěži.
Šenkeřík odehrál v této sezoně za Hradec Králové 24 zápasů, naposledy za Mountfield nastoupil 7. prosince. „O Petra jsme měli zájem dlouhodobě, a jsme proto moc rádi, že se jeho příchod podařil dotáhnout. Je to kvalitní obránce s velkými zkušenostmi a věřím, že bude pro náš tým posilou,“ uvedl generální ředitel Litvínova Pavel Hynek.
V extralize odehrál Šenkeřík za Kometu Brno, Zlín, Slavii Praha, Vítkovice, Karlovy Vary, České Budějovice, Třinec, Kladno a Hradec 455 zápasů, v nichž nasbíral 148 bodů (29+119). Jeho největším úspěchem je mistrovský titul s Oceláři z roku 2024. Bývalý mládežnický reprezentant působil také ve Znojmě v mezinárodní lize EBEL, na Slovensku a v zámoří.
Zprávy ze dne 20. prosince 2025
Vedení Sparty zřejmě brzy představí novou posilu. Má být z Finska a je velmi zajímavá! Podle finských médií k Pražanům míří útočník Kristian Vesalainen. Šestadvacetiletý rodák z Helsinek, který má ve sbírce finský i švédský titul a vítězství Ligy mistrů, v Hämeenlinně neprožívá příliš povedenou sezonu (30 zápasů, 2+14) jako v předchozích letech. S klubem se měl dohodnout na předčasném rozvázání smlouvy. Příchodem do Česka by se mohl přesilovkový expert nastartovat. Má zkušenosti i z NHL, kde za Winnipeg odehrál 70 zápasů s bilancí dva góly a tři asistence.
Zprávy ze dne 18. prosince 2025
Obránce Layton Ahac prodloužil předčasně smlouvu v Liberci o další sezonu. Bílí Tygři dnes na webu oznámili, že se s čtyřiadvacetiletým Kanaďanem dohodli do konce dubna 2027. „Layton od svého lednového příchodu zapadl do našeho týmu jak hokejově, tak lidsky. Díky své two-way hře se na něj trenéři mohou spolehnout v každé herní situaci. Týmu dává velkou bruslařskou kvalitu a spolehlivou rozehrávku. Jeho role a důležitost pro tým postupně roste a skvěle zapadá do hokeje, jakým se chceme prezentovat,“ uvedl liberecký sportovní ředitel Michal Birner.
Kladno hlásí novou posilu. Po konci v AHL přichází do klubu Rytířů plzeňský odchovanec Marcel Marcel. „Marcel má za sebou náročnou zkušenost ze zámoří, je silný na puku, nebojí se soubojů a má velký hlad se prosadit. Věříme, že jeho návrat do Česka mu pomůže udělat další krok v kariéře a bude pro náš tým přínosem jak v této sezóně, tak v dalších letech,“ říká sportovní ředitel Tomáš Plekanec.
Mladá Boleslav reaguje na aktuální zdravotní komplikace v kádru a na dále se rozšiřující marodku. Na dočasnou výpomoc se k Bruslařům vrací zkušený útočník Jakub Klepiš, který v minulosti v zelenobílém dresu odehrál téměř pět sezon. Nyní by měl vypomoct minimálně do konce ledna.
Zprávy ze dne 16. prosince 2025
Útočník Šimon Marha je nově hráčem Hradce Králové. Dvaadvacetiletý syn hradeckého odchovance Josefa Marhy dosud působil v Churu ve druhé švýcarské lize. S Mountfieldem podle tiskové zprávy klubu podepsal prozatím krátkodobý kontrakt do konce ledna s opcí do konce sezony a následnou opcí na další ročník.
Zprávy ze dne 15. prosince 2025
Mladá Boleslav se i po příchodu trenéra Miloslava Hořavy trápí a nemůže se vymanit z předposlední pozice. Tým z města škodovek navíc kosí i zranění, na rozrůstající se marodku nyní musí reagovat příchodem Šimona Kubíčka. Třiadvacetiletý obránce přichází na měsíční hostování z Motoru České Budějovice.
Zprávy ze dne 10. prosince 2025
Útočník Vojtěch Čihař opouští Karlovy Vary. Osmnáctiletý talent, jenž se na přelomu roku představí s juniorskou reprezentací na mistrovství světa v USA, podepsal tříletý nováčkovský kontrakt s Los Angeles Kings s průměrným ročním příjmem 975 000 dolarů (20,3 milionu korun). Vedení kalifornského klubu si ho vybralo ma letošním draftu NHL z 59. místa. Kings o podpisu smlouvy informovali na webu.
Po více než dvou letech končí ve Vítkovicích francouzský obránce Yohann Auvitu. Ještě předtím, než to ostravský klub oficiálně potvrdil, se šestatřicetiletý bek stihl rozloučit na svém instagramovém profilu. „Můj čas ve Vítkovicích skončil. Děkuji našim fanouškům a spoluhráčům! Přeji vám do budoucna jen to nejlepší,“ vyťukal bývalý zadák New Jersey či Edmontonu. V kádru Václava Varadi jej ve středu nahradil Josh Wesley, jenž dorazil ze slovenského Zvolena.
Vítkovický kádr se rozrůstá o čtvrtého Kanaďana. I když ne tak úplně, protože Josh Wesley, nová posila Ostravanů, vlastní kromě kanadského i americký pas. Devětadvacetiletý rodák z Hartfordu opustil slovenský Zvolen, aby se oblékl do modrobílých barev. „Josh je zkušený obránce, pravák, který vnese do naší hry poctivou defenzivu, důraz v osobních soubojích a vítěznou mentalitu,“ cení si vítkovický hlavní trenér a sportovní manažer Václav Varaďa.
Zprávy ze dne 9. prosince 2025
Obránce Martin Švec podepsal novou smlouvu s vedením Pardubic. Devatenáctiletý mládežnický reprezentant prodloužil kontrakt s Dynamem o dva roky, barvy Východočechů bude hájit nejméně do roku 2028. Klub o tom informoval na webu.
Hokejoví Bílí Tygři Liberec prodloužili o dva roky smlouvy s útočníky Filipem Jansou a Jakubem Hujerem. Klub to uvedl na svém webu. Třiadvacetiletý Jansa nastupuje v extralize za Liberec druhou sezonu, předtím hrál za Plzeň. V nejvyšší soutěži dosud absolvoval 140 zápasů s bilancí 11 gólů a stejně asistencí.
„Filip si našel stálé místo v týmu a věříme, že začal lépe chápat svoji roli. Dělá v ní pokroky a je platný pro tým. Věřím, že se z něj díky jeho pracovitosti může stát jeden z top defenzivních útočníků v extralize,“ řekl sportovní ředitel Liberce Michal Birner. O rok mladší Hujer má zatím na kontě sedm extraligových startů, během kterých nebodoval. V první lize nastupuje za Litoměřice, kde v 23 zápasech v této sezoně nasbíral čtyři góly a asistenci.
Zprávy ze dne 8. prosince 2025
Za Pardubice už nebude nastupovat kanadský útočník Carsen Twarynski. Po zkušebním období, které mu kvůli zranění Dynamo prodloužilo z jednoho na dva měsíce, klub oznámil konec spolupráce. V extralize Twarynski nastoupil do 13 zápasů, vstřelil jeden gól a u dvou asistoval.
Zprávy ze dne 6. prosince 2025
Po téměř třech měsících strávených na marodce je zpátky. Zkušený útočník Jaroslav Vlach, který si v září poranil páteř, se chystá vrátit do sestavy Liberce. Rozehraje se ale jinde, konkrétně v Maxa lize. V rámci střídavých startů oblékne dres Kolína, jehož je rodák z Čáslavi odchovancem. Nastoupit by měl už v sobotu na ledě Chomutova.
Čtvrteční informace iSportu se potvrdily, Pardubice oznámily příchod amerického útočníka Huntera Fejese. Jednatřicetiletý forvard míří do Dynama ze slovenského Prešova na měsíční výpomoc s možnou opcí do konce sezony. „Hunter je rozehraný ze svého působení na Slovensku. Jsme rádi, že je odhodlaný nám pomoci jak v B-týmu, tak v A-týmu,“ uvedl pro klubový web Petr Sýkora, sportovní ředitel Pardubic.
Zprávy ze dne 4. prosince 2025
Ruka by měla být v rukávu. Podle informací iSportu si extraligové Pardubice pořizují další posilu a znovu zámořskou. Extra velký zvuk nemá, podle jména jde spíš o doplnění stavu a je poměrně reálné, že dotyčný útočník by mohl patřit víc prvoligovému béčku, které stále okupuje poslední příčku v Maxa lize. Druhou nejvyšší soutěž Dynamo potřebuje zachránit stůj co stůj. Úkoly dostane muž jménem Hunter Fejes. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 3. prosince 2025
Plzeň oznámila uvolnění obránce se zkušenostmi v útoku Radima Šaldy do prvoligové Slavie. Šestadvacetiletý univerzál se nicméně v případě potřeby může na západ Čech vrátit. Za 23 zápasů stihl posbírat čtyři asistence.
Zprávy ze dne 2. prosince 2025
Fanoušci Sparty si mohou oddechnout. Útočník Filip Chlapík, který od probíhajícího ročníku plní roli kapitána, se s Pražany předčasně dohodl na nové tříleté smlouvě. Osmadvacetiletý pražský rodák je momentálně s šesti góly a jedenácti asistencemi druhý nejproduktivnější sparťan v sezoně.
Zprávy ze dne 27. listopadu 2025
Obránce Patrik Demel podepsal s Vítkovicemi smlouvu na další tři sezony. Devětadvacetiletý ostravský rodák přišel do Vítkovic loni po čtyřech sezonách strávených v Litvínově. V minulosti oblékal vítkovický dres v mládežnických kategoriích. „Myslím, že ten nastolený proces, kterým jsme se vydali a jsme na cestě s týmem, vede dobrým směrem. Jsem rád, že toho můžu být součástí i v dalších letech,“ řekl Demel, který dosud v extralize odehrál 310 zápasů s bilancí 13 gólů a 49 asistencí.
Zprávy ze dne 25. listopadu 2025
V Mladé Boleslavi se loučí s jedním ze zahraničních hráčů. Krátce po prodloužení smlouvy s kapitánem Adamem Jánošíkem se Bruslaři dohodli na předčasném rozvázání spolupráce s lotyšským útočníkem Miksem Indrašisem. Výkony pětatřicetiletého rodáka z Rigy (14 zápasů, 0+1) se podle klubového vedení nesetkaly s očekáváním. „Miks přišel s upřímným zájmem uspět v našem prostředí, ale nakonec se to prostě takříkajíc nepotkalo. I takové situace ke sportu patří,“ prozradil sportovní ředitel Tomáš Vlasák.
Zprávy ze dne 24. listopadu 2025
Slovenský obránce Adam Jánošík podepsal novou dvouletou smlouvu s Mladou Boleslaví, která si tak pojistila služby svého kapitána do konce sezony 2027/28. Třiatřicetiletý bek ale bude v sestavě Středočechů několik týdnů chybět, protože v nedělní domácím utkání s Plzní při výhře 2:1 utrpěl po zásahu pukem zlomeninu nohy. „Adam je pro nás neoddělitelnou součástí týmu. Je lídrem, který dokáže spojit kabinu, dodat klid i přitvrdit na ledě. Jeho zkušenosti a charakter jsou pro nás zásadní,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Vlasák pro klubový web.