Přestupy v extralize ONLINE: Michnáč přesvědčil Spartu, upsal se na dva roky | iSport.cz

PŘESTUP – Extraligu opouští brankář Pavel Kantor, který v nové sezoně bude působit v britské nejvyšší soutěži. Od Ocelářů z Třince míří k Ocelářům ze Sheffieldu. Rodák z Českých Budějovic v posledním ročníku působil v Mladé Boleslavi a právě v Třinci, se kterým jako dvojka Šimona Hrubce slavil titul. V anglickém klubu bude nově působit i zkušený gólman Tomáš Duba. „Je to dobrá organizace, generální manažer a trenér Aaron Fox měl o ně velký zájem. Chytat bude samozřejmě ten lepší z obou brankářů, ale mělo by to být tak, že Pavel bude jedničkou a Tomáš dvojkou,“ řekl pro Hokej.cz Tomáš Krejčí ze společnosti Unlimited Sports Management, která oba brankáře zastupuje.