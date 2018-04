Přestupy v extralize ONLINE: Mládí vpřed! Olomouc udržela zadáka Galvase

19:45 - ML. BOLESLAV - Služebně nejstarší borec zůstává! Dres Mladé Boleslavi bude i nadále oblékat 34letý útočník Lukáš Pabiška, s nímž vedení klubu prodloužilo smlouvu na další sezonu. "Lukáš má tady v Boleslavi srdíčko. A my dobře víme, že hráči, jako je on, dneska nerostou na stromech. Je to součást týmu, bez které by to nešlo," uvedl na klubovém webu sportovní manažer Jaromír Látal.





Pabiška působí ve středočeském klubu od roku 2009, kdy přišel z Liberce a v aktuální sezony nastoupil do 50 zápasů s bilancí pěti branek a sedmi asistencí. Klub navíc uplatnil opci na dva mladíky - obránce Jiřího Kurku a Davida Bernada.