Přestupy v extralize ONLINE: Motor hlásí hned pět posil! Přivádí i mistra světa
Podpisy, přestupy, výměny, příchody borců ze zahraničí i zajímavosti. Všechny extraligové transfery sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 1. května 2026
Hokejisty Českých Budějovic posílí zkušený obránce Tomáš Kundrátek. Společně s mistrem světa z roku 2024 a účastníkem letošních olympijských her do Motoru přichází útočníci Samuel Drančák, Jakub Pour, Marek Zachar a Švéd Filip Ahl. Klub o tom informoval na svém webu.
Zprávy ze dne 30. dubna 2026
Další posilou Mountfieldu HK je útočník Patrik Zdráhal. Jedenatřicetiletý hráč, který v této sezoně nastupoval za Vítkovice a Mladou Boleslav, podepsal s východočeským klubem smlouvu na dva roky. „Věřím, že rychle zapadne do týmu i do našeho herního systému,“ uvedl trenér Tomáš Martinec na adresu bývalého českého reprezentanta.
Hokejisty Mladé Boleslavi posílí obránce Petr Zámorský. Třiatřicetiletý bek, který naposledy působil v Plzni, podepsal s Bruslaři dvouletou smlouvu. „Petra Zámorského osobně velmi dobře znám. Vím, jak je fyzicky i psychicky připravený, měl by to být jeden z lídrů. Je to hráč na přesilovku s velmi dobrou ranou. Když jsme se dozvěděli, že přijdeme o Filipa Pyrochtu a že máme možnost získat jeho, neváhali jsme,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Vlasák, jenž v minulosti v Plzni působil. Zámorský hrál za Plzeň čtyři roky, v poslední sezoně byl s 28 body nejproduktivnějším obráncem týmu. Odchovanec Zlína odehrál v extralize 574 zápasů, ve kterých vstřelil 76 branek a přidal 187 asistencí. Vedle mateřského klubu a Plzně hrál i za Hradec Králové, Brno a Spartu. V roce 2014 získal se Zlínem mistrovský titul.
Karlovy Vary posílí finský obránce Elmeri Eronen. Jedenatřicetiletý bek s reprezentačními zkušenostmi podepsal s Energií roční smlouvu s opcí. Klub o tom informoval na svém webu.
Zprávy ze dne 29. dubna 2026
Po pěti sezonách strávených v Kometě Brno bude kanadský obránce Rhett Holland hrát extraligu za Vítkovice. V české nejvyšší soutěži to bude ještě po Pardubicích jeho třetí působiště. Vítkovický klub na svém webu oznámil, že s dvaatřicetiletým zadákem podepsal víceletou smlouvu.
Obránce Stuart Percy končí předčasně v angažmá v Plzni. Západočeši na svém webu oznámili, že se dohodli s dvaatřicetiletým kanadským bekem na rozvázání smlouvy. Percy přišel do Plzně před rokem z Vítkovic.
Po sezoně se měl tahoun Ocelářů stěhovat do Vítkovic, nicméně konec Václava Varadi vnesl do hotové přestupní trasy nezacelitelnou trhlinu. Co bude s Andrejem Nestrašilem dál
První posilou libereckých hokejistů pro další extraligovou sezonu se stal obránce Tomáš Hanousek, který už v klubu působil v letech 2018 až 2021. V uplynulé sezoně nastupoval v první lize za Zlín a Bílým Tygrům vypomohl v nejvyšší soutěži během měsíčního hostování. Pod Ještědem podepsal roční smlouvu s opcí, uvedl klub na svém webu.
Hokejisty extraligových Karlových Varů posílí finský obránce Tobias Winberg. Sedmadvacetiletý bek s reprezentačními zkušenostmi podepsal na západě Čech roční smlouvu s opcí, klub o tom informoval na svém webu.
Zprávy ze dne 28. dubna 2026
Další posilou Vítkovic je slovenský reprezentační útočník Filip Krivošík, který přichází z Košic. Za Košice v této sezoně nasbíral 23 branek a 25 asistencí. Loni s týmem vyhrál slovenskou extraligu, letos vypadl v semifinále. Titul získal v minulosti i ve Finsku v dresu Hämeenlinny. V ročníku 2023/24 odehrál 23 zápasů za Mladou Boleslav. „O Filipově příchodu jsme jednali již před třemi lety. Našemu útoku přinese svou urostlou postavou sílu, důraz. Navíc jeho držení hole na pravou stranu je velkou výhodou,“ řekl výkonný manažer Patrik Rimmel.
Obránce Aleš Čech bude po angažmá v Mladé Boleslavi hrát hokejovou extraligu za Plzeň. Západočeši příchod jednadvacetiletého majitele stříbra a bronzu z mistrovství světa hráčů do 20 let oznámili na klubovém webu. Čech v novém působišti podepsal smlouvu na dvě sezony s opcí na další.
Útočníci Jan Bernovský a Dominik Petr budou v příští sezoně působit v extraligových Vítkovicích. Pětadvacetiletý Bernovský se do ostravského klubu vrací z první ligy, kde naposledy působil v Litoměřicích, o pět let mladší Petr hrál poslední tři sezony v zámořské juniorské soutěži WHL. Vítkovice o jejich angažování informovaly na svém webu.
Zprávy ze dne 27. dubna 2026
Útočník Martin Štohanzl bude hrát v extralize za Olomouc. K novému angažmá mu dopomohla vydařená sezona v první lize, kde byl v základní části nejproduktivnějším hráčem Kolína. O příchodu šestadvacetiletého hokejisty informoval olomoucký klub na svém webu.
Novým trenérem Českých Budějovic se stal Róbert Petrovický, jenž naposledy vedl Olomouc. Asistenty slovenského kouče budou Valdemar Jiruš a David Vrbata. Vedení Motoru to uvedlo na klubovém webu.
Zprávy ze dne 26. dubna 2026
Mladou Boleslav posílí obránce Vojtěch Budík. Osmadvacetiletý bek, který naposledy působil ve Vítkovicích, podepsal s Bruslaři roční smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu.
Kanadský obránce Carter Robertson, který působil v této sezoně ve slovenské extralize v Liptovském Mikuláši, se stal novou akvizicí Plzně. Je tak čtvrtou posilou Škody po kanadském zadákovi Dylanu MacPhersonovi z Villachu, slovenském obránci Jakubu Chromiakovi z Niagary z OHL a útočníkovi Adamu Titlbachovi, navrátilci z celku Vancouver Giants z WHL. Klub o tom informoval na svém webu.
Zprávy ze dne 24. dubna 2026
Slovenský útočník Viliam Čacho se stal novou posilou hokejistů Hradce Králové. S klubem uzavřel dvouletou smlouvu. Sedmadvacetiletý odchovanec Trenčína působil od roku 2023 v Třinci, s kterým získal předloni titul, a tento ročník strávil na hostování v Olomouci. Mountfield HK o jeho příchodu informoval v tiskové zprávě.
„O Vila jsme měli zájem již delší dobu. Jsme přesvědčeni, že rychle zapadne do našeho stylu hry. Nyní je ve fázi rekonvalescence po zranění, které si přivodil v lednu, ale pevně věříme, že na přípravu na ledě v červenci již bude připraven," uvedl předseda představenstva a generální manažer Hradce Králové Aleš Kmoníček.
V tomto ročníku si Čacho připsal ve 38 zápasech 19 bodů za sedm branek a 12 asistencí. V české extralize má na kontě 145 duelů a 48 bodů za 20 gólů a 28 přihrávek. Na Slovensku hrál účastník dvou mistrovství světa v nejvyšší soutěži za Detvu, Prešov a mateřský Trenčín.
Brankářskou otázku směrem k nadcházející sezoně mají ve Vítkovicích zodpovězenou. K Dominiku Hrachovinovi přivedl ostravský klub třiadvacetiletého Patrika Švančaru, jenž chytal v tomto ročníku za Přerov a v těch předchozích převážně za Frýdek-Místek. „Za nabídku z Vítkovic jsem moc rád. Nejsem daleko od rodiny, bydlím v blízkosti Ostravy, takže za mě jen plus,“ prozradil pro webové stránky klubu. V průběhu jednání byl v kontaktu i s novým koučem Yorickem Treillem a trenérem brankářů Martinem Pruskem. „Pobavili jsme se o mé roli v týmu, jakou má hokejovou vizi a jak bychom se chtěli prezentovat,“ líčil Švančara.
Zprávy ze dne 23. dubna 2026
Vedení hokejových Vítkovic si do příští sezony pojistilo služby obránce Jakuba Zbořila a útočníka Jana Hladonika. „Velmi oceňuji, že jsme se s Jakubem dokázali oboustranně dohodnout na podmínkách nové smlouvy. Jsme rádi, že bude pokračovat ve Vítkovicích,“ komentoval pro vítkovické webové stránky majitel klubu Aleš Pavlík. „Honza pochází z regionu, a i přes jiné nabídky preferoval zůstat u nás, což nás velmi těší,“ poodkryl prodloužení smlouvy s Hladonikem výkonný manažer Patrik Rimmel.
Hokejový obránce Šimon Kubíček se stal novou posilou extraligové Mladé Boleslavi, kde v této sezoně měsíc hostoval z Českých Budějovic. Čtyřiadvacetiletý bývalý mládežnický reprezentant, jenž má na kontě i jeden start za A-tým, podepsal s Bruslaři smlouvu na dva roky. Středočeši o dohodě informovali na webu.
Barvy Kladna už nebudou v příští extraligové sezoně hájit obránce Jan Piskáček a trio útočníků Antonín Melka, Jakub Strnad a Tristen Robins. Středočeši o jejich odchodu informovali v tiskové zprávě.
Zprávy ze dne 22. dubna 2026
Plzeň posílil pro příští sezonu kanadský obránce Dylan MacPherson, jenž uplynulé tři roky strávil ve Villachu. Škoda na webu uvedla, že s osmadvacetiletým ofenzivním bekem podepsala roční smlouvu s opcí na další sezonu. MacPherson v rakouské mezinárodní lize odehrál 155 zápasů, v nichž si připsal 85 bodů za 22 gólů a 53 asistencí. V zámoří působil v nižších ligách ECHL a AHL.
V Liberci nebude v příští sezoně pokračovat pětice hokejistů, kteří v kádru Bílých Tygrů zakončili aktuální ročník. V klubu končí brankář Štěpán Lukeš, obránci David Aubrecht s Markem Baránkem a útočníci Marek Zachar a Jasper Weatherby. Severočeši to oznámili dnes na webu.
Zprávy ze dne 21. dubna 2026
Mladou Boleslav posílí lotyšský reprezentační útočník Felikss Gavars. Třiadvacetiletý účastník mistrovství světa v roce 2024 se s Bruslaři připravoval již loni v létě, následně se ale vrátil do zámoří a dokončil studia na univerzitě v Minnesotě. Nyní podepsal se Středočechy roční smlouvu. „Je to mladý hráč se zajímavým potenciálem, výborným pohybem a velkou chutí pracovat na sobě,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Vlasák.
Obranu Plzně posílil slovenský mládežnický reprezentant Jakub Chromiak. Do české extraligy zamířil po čtyřech sezonách strávených v kanadské juniorské soutěži OHL. Indiáni na klubovém webu oznámili, že s dvacetiletým hráčem podepsali dvouletou smlouvu s opcí na další rok. „Jakuba jsme sledovali delší dobu. Je to perspektivní mladý obránce, navíc pravák, který do týmu přinese svěží energii,“ uvedl generální manažer Západočechů Martin Straka.
Zprávy ze dne 20. dubna 2026
V Kometě Brno nebudou pokračovat slovinský gólman Gašper Krošelj, v obraně Tomáš Bartejs se Slovákem Markem Ďalogou a Kanaďanem Rhettem Hollandem a útočníci Šimon Stránský, Jakub Kos a Radim Ferda. Všichni získali loni s Kometou mistrovský titul.
Olomouc od nové sezony posílí dvaadvacetiletý útočník Jakub Kos, loňský mistr extraligy s Kometou Brno a juniorský vicemistr světa z roku 2023. Mora o angažování rodáka z Kuřimi informovala na webu, délku kontraktu neuvedla.
Obránce David Sýkora se přesouvá z prvoligového Kolína do extraligového Hradce Králové, za který už v této sezoně odehrál čtyři zápasy na střídavý start. S Mountfieldem podepsal čtyřiadvacetiletý odchovanec Mladá Boleslavi dvouletou smlouvu.
Zprávy ze dne 19. dubna 2026
Bronzový tým extraligy Karlovy Vary po sezoně opouští asistent trenéra David Moravec a pět hokejistů. Olympijský vítěz z Nagana Moravec přišel do klubu před dvěma lety s hlavním koučem Pavlem Paterou, o jeho odchodu dnes Západočeši informovali na svém webu. V týmu Energie nebudou pokračovat ani obránci Tory Dello, Dalimil Mikyska, David Moravec a Adam Rulík i útočník Sebastian Malát.
„Oba Davidové, Adam, Dalimil, Sebastian a Tory odvedli pro klub velký kus práce a jsem rád, že naše organizace s nimi mohla spolupracovat. Zvláštní dík patří Dalimilovi za jeho sedmileté oddané působení – to se jen tak nevidí,“ řekl sportovní ředitel Jiří Kalous.