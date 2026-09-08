Přestupy v extralize ONLINE: Motor zkouší Nora do obrany, konec útočníka v Plzni
Podpisy, přestupy, výměny, příchody borců ze zahraničí i zajímavosti. Všechny extraligové transfery sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 8. září 2026
Norský obránce Ole Einar Eingeland Andersen bude nově působit v Českých Budějovicích. Sedmadvacetiletý bek s reprezentačními zkušenostmi přišel do Motoru na měsíční zkoušku. „Chtěli jsme ještě rozšířit konkurenci v obraně. Ole je pohyblivý obránce, který dobře pracuje s pukem a má zkušenosti z mezinárodního hokeje. Teď bude mít měsíc na to, aby nás přesvědčil,“ uvedl sportovní ředitel Václav Nedorost.
Útočník Ondřej Pšenička končí po roce angažmá v extraligové Plzni. Pětadvacetiletý hráč se s klubem domluvil na předčasném ukončení smlouvy. Západočeši o tom informovali na svém webu. Pšenička přišel do Plzně před rokem ze zámoří, kde působil v univerzitní soutěži NCAA. V extralize odehrál za Škodu 42 utkání, ve kterých vstřelil tři branky a přidal dvě asistence. V přípravě na blížící se start nové sezony nastoupil do jednoho zápasu.
Zprávy ze dne 31. srpna 2026
Kanadský obránce Brandon Davidson končí v Kometě. Pětatřicetiletý zadák kvůli zranění zcela vynechal předchozí sezonu. „Děkujeme Brandonovi za všechno, co pro Kometu odvedl. Důvodem, proč se nyní naše cesty rozcházejí, je přetlak v obranných řadách a rozhodnutí dát větší prostor spíše našim mladším hráčům. Rozhodně to pro nás není jednoduché loučení, ale s ohledem na šíři kádru bylo jeho zúžení nevyhnutelné. Brandonovi přejeme do budoucna hodně štěstí a úspěchů v jeho další hokejové cestě,“ říká sportovní manažer Komety Tomáš Vincour.
Zprávy ze dne 27. srpna 2026
Útočník Richard Žemlička bude působit v Plzni. Dvacetiletý stříbrný medailista z letošního mistrovství světa juniorů měl přitom původně hrát ve finském týmu SaiPa Lappeenranta, který před měsícem avizoval jeho návrat ze zámoří. Západočeši ale dnes na klubovém webu oznámili, že se synem stejnojmenného bývalého kapitána pražské Sparty podepsali dvouletou smlouvu s opcí. „Richard je především mladý, perspektivní a vysoký centr, který dobře bruslí. Stále je ve věku, kdy se může dál rozvíjet, a věříme, že má potenciál prosadit se v extralize,“ uvedl asistent trenéra Václav Pletka.
Zprávy ze dne 26. srpna 2026
Mladá Boleslav představila novou posilu do útoku. Bruslaře posílí kanadský útočník Steven Jandric, který přichází z finského Lukko Rauma. S klubem podepsal smlouvu na jeden rok. Loni ve Finsku nasbíral v 58 zápasech 22 bodů, celkem si během působení na severu připsal 118 zápasů v základní části a 67 bodů. Prošel i NCAA nebo AHL.
„Steven je výborně bruslařsky vybavený a pohyblivý hráč. Po příchodu do Evropy se dokázal okamžitě prosadit také bodově a věříme, že svým herním pojetím dobře zapadne do stylu, kterým se chceme prezentovat. Dva roky navíc působil společně s Antoinem Morandem, takže přichází do prostředí, kde už bude mít známou tvář,“ říká sportovní manažer Bruslařů Martin Ševc.
Zprávy ze dne 24. srpna 2026
Útočník Dominik Lakatoš končí v Mladé Boleslavi. „Od každého hráče máme jasně nastavená očekávání nejen z hlediska výkonu, ale také každodenního fungování v rámci týmu. Po vyhodnocení dosavadního průběhu přípravy jsme dospěli k závěru, že naše představy a Dominikovo fungování se v tomto směru nepotkávají. Proto jsme se rozhodli spolupráci ukončit. Na tomto kroku panuje shoda napříč vedením klubu i realizačním týmem,“ uvedl sportovní ředitel BK Mladá Boleslav Tomáš Vlasák
Zprávy ze dne 23. srpna 2026
Karlovy Vary posílil kanadský obránce Quinn Schmiemann, který nastupoval v minulé sezoně za Litvínov. Pětadvacetiletý hráč podepsal na západě Čech smlouvu na jednu sezonu s opcí. Do konce září je v klubu na zkoušku, uvedla Energie na svém webu. „Quinn je pohyblivý, dobře čte hru a má výbornou první přihrávku. Prošel zámořím i třemi evropskými soutěžemi a extraligu poznal už v Litvínově, takže dobře ví, co ho tady čeká. Nemusí ztrácet čas adaptací,“ řekl karlovarský sportovní ředitel Jiří Kalous.
Zprávy ze dne 2. srpna 2026
Litvínov oznámil složení trenérského týmu pro novou sezonu - hlavním trenérem se stává bývalý legendární útočník Robert Reichel, jeho asistenty budou Jakub Petružálek a Ivan Švarný. Reichel byl už v závěru minulé sezony u mužstva jako vedoucího realizačního týmu. „Robert je litvínovská legenda a osobnost, která klub velmi dobře zná. V závěru minulé sezóny byl u týmu v těžkém období a společně s Jakubem Petružálkem pomohl mužstvu zvládnout baráž o extraligu. Rozhodli jsme se na tuto dobře odvedenou práci s Robertem navázat,“ popsal předseda představenstva klubu Jiří Šlégr.
Zprávy ze dne 31. července 2026
Hokejisty Plzně posílil útočník Danny Katic. Kanaďan dosud nastupoval v juniorské OHL nebo následně ECHL a AHL. Svou dosud nejvýraznější sezónu prožil v loňské sezóně 2025/2026 v týmu Allen Americans, kde nastřílel 44 branek a dalších 39 připravil. S Plzní se dohodl na jednoroční smlouvě s opcí.
„Danny je důrazný útočník s výbornými fyzickými parametry, který vyniká tvrdou hrou před brankou a kvalitním zakončením. Není náhodou, že se v uplynulé sezoně stal nejlepším střelcem ECHL a věříme, že nám v ofenzívě pomůže,“ okomentoval útočníkův příchod generální manažer Martin Straka.
Tomáš Nosek se vrací do české extraligy. Vítěz Stanley Cupu a majitel 541 startů v NHL znovu oblékne dres Pardubic. Dynamo opustil po sezoně 2013/2014, V zámoří nastupoval za Detroit, Vegas, Boston, New Jersey a naposledy Floridu. V nejlepší hokejové lize světa nastoupil do 582 zápasů. Více čtěte ZDE>>>
„Tomáš je hráč s obrovskými zkušenostmi, výborným charakterem a vítěznou mentalitou. S Pardubicemi získal mistrovský titul a v zámoří vyhrál Stanley Cup, Calder Cup, Prezidentský pohár a stal se vítězem západní i východní konference. Tohle všechno se mu podařilo možná jako jedinému českému hráči. Jsme moc rádi, že se nyní rozhodl vrátit domů,“ říká Petr Dědek, majitel klubu.
Zprávy ze dne 28. července 2026
Po nadcházejícím Hlinka Gretzky Cupu se do zámoří chystá řada českých reprezentantů. Třinec už oficiálně oznámil dva odchody z vlastních řad. Bronzoví medailisté z mistrovství světa do 18 let Dominick Byrtus a Dominik Řípa budou pokračovat v Severní Americe. Byrtus, který stihl nakouknout i do dospělé extraligy, o záměru informoval už v červnu. Tehdy se teprve rozhodoval, jakou cestu zvolí.
Do Litvínova přišel na roční hostování z Pardubic útočník Tomáš Urban. Severočeský klub o angažování čtyřiadvacetiletého hokejisty, jenž už za Vervu nastupoval krátce v sezoně 2023/24, informoval na oficiálním webu. Urban v minulé sezoně odehrál za Pardubice 10 extraligových utkání. Většinou působil v první lize, v dresu B týmu Dynama nastoupil k 35 zápasům základní části a připsal si 17 bodů. Celkově v české nejvyšší soutěži absolvoval za Pardubice, Litvínov a Plzeň 116 duelů, vstřelil šest branek a připsal si 11 přihrávek.
Zprávy ze dne 24. července 2026
Do Sparty se vrací devatenáctiletý útočník Marek Daníček, který v poslední sezoně působil v kanadské juniorské QMJHL. Autor 81 bodů v 76 zápasech v dresu Newfoundlandu zabojuje o místo v áčku, ale bude k dispozici také partnerským Litoměřicím. „Šanci určitě dostane, protože je to náš hráč a přesně takové ve Spartě chceme. Věříme, že na první tým má, ale musí to potvrdit jako všichni ostatní. Zatím pracuje velmi dobře, takže je to jenom na něm,“ řekl sportovní ředitel klubu Tomáš Divíšek.
Lotyšský obránce Janis Jaks se po dvou letech strávených v Karlových Varech vrací do Litvínova. Účastník osmi světových šampionátů podepsal smlouvu na dva roky. „Jānise velmi dobře známe a víme, co od něj můžeme očekávat. Je to klíčový ofenzivní obránce, který dokáže podpořit útok, hrát přesilové hry a dodat rozehrávce kvalitu," řekl předseda představenstva klubu Jiří Šlégr.
České Budějovice posílí lotyšský reprezentační útočník Renars Krastenbergs, který v uplynulé sezoně hájil barvy Olomouce. Na zkoušku do jihočeského klubu přichází další útočník Marek Hejduk, syn olympijského šampiona a vítěze Stanley Cupu Milana Hejduka.
Zprávy ze dne 21. července 2026
Druhou posilu do defenzivy oznámil budějovický Motor. Na jih Čech se přesouvá sedmadvacetiletý švédský obránce Lucas Nordsäter, který tak doplní dosud jedinou akvizici zadních řad Tomáše Kundrátka. V předchozí sezoně Seveřan nastupoval v druhé švédské lize za Björklöven, s nímž postoupil do Elitserien. „Hledali jsme obránce s velmi dobrými bruslařskými schopnostmi, agresivním pojetím hry a spolehlivou defenzivní činností,“ řekl klubovým stránkám Motoru sportovní ředitel Václav Nedorost. Jednání vede i s dalšími hráči, v některých případech mají být dohody už téměř uzavřené. V organizaci zároveň pokračuje český talent Štěpán Hoch, vloni draftovaný do NHL Utahem. Získal smlouvu na dva roky.
Zprávy ze dne 14. července 2026
Hokejovou Spartu posílil reprezentační útočník Matěj Blümel, jenž strávil poslední čtyři sezony v zámoří a zahrál si i v NHL. S Pražany uzavřel účastník letošního světového šampionátu ve Švýcarsku čtyřletou smlouvu. Klub o dohodě informoval na svém webu. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 9. července 2026
Hokejový obránce TomášGalvas podepsal po draftu NHL s Pittsburghem tříletou nováčkovskou smlouvu. Nadcházející sezonu ještě zůstane v Liberci.
Zprávy ze dne 8. července 2026
Dánský obránce Anders Koch se stal novou posilou hokejistů Hradce Králové. Osmadvacetiletý rodák z Esbjergu hrál v uplynulé sezoně ve Štýrském Hradci v mezinárodní rakouské lize ICEHL. Naopak Mountfield opouští finský bek Tommi Kivistö, který se z vážných rodinných důvodů dohodl s vedením na předčasném ukončení smlouvy. Klub o tom informoval v tiskové zprávě.
Zprávy ze dne 7. července 2026
Hokejový útočník David Kämpf ukončil své působení v NHL a uzavřel tříletou smlouvu s Litvínovem. Postupně hájil barvy Chicaga, Toronta, Vancouveru a naposledy Washingtonu - celkem odehrál 576 zápasů v základní části a 35 v play off. Verva zároveň oznámila, že do roku 2029 se klubu upsali i Ondřej a David Kašovi.Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 3. července 2026
Český obránce Bohumil Jank po dvou letech opouští Třinec a bude hrát na Slovensku za Poprad. V novém působišti podepsal dvouletý kontrakt. „Bohouš měl ještě na rok platnou smlouvu, ale dohodli jsme se na jejím ukončení. Během uplynulého ročníku odehrál za Oceláře jen 19 zápasů, část sezony hostoval v Českých Budějovicích. V play off pak nehrál vůbec,“ uvedl sportovní ředitel Třince Jan Peterek. „Sám si představoval větší vytížení, které bychom mu ale nemohli slíbit ani v nové sezoně,“ dodal Peterek.
Slovenský brankář Matej Tomek bude i nadále působit v Litvínově. Na severu Čech uzavřel novou, roční smlouvu. Devětadvacetiletý bronzový medailista z olympijských her v Pekingu z roku 2022 přišel do Litvínova v sezoně 2022/23 z Komety Brno. „Matej je pro nás důležitý článek týmu. Už v minulých sezonách potvrzoval své kvality a v loňském ročníku společně s Pavlem Čajanem vytvořili vyrovnanou brankářskou dvojici. Jsme rádi, že bude v Litvínově pokračovat i v další sezoně,“ uvedl předseda představenstva klubu Jiří Šlégr.
Zprávy ze dne 29. června 2026
Obránce Michal Plutnar skončil v Litvínově už po jedné sezoně. Loni podepsal víceletou smlouvu, ale klub dnes na sociálních sítích oznámil jeho odchod. Dvaatřicetiletý odchovanec Havlíčkova Brodu odehrál za Litvínov 42 zápasů, v nichž si připsal gól a pět asistencí.
Zprávy ze dne 25. června 2026
Americký obránce Daniel Brickley posílí obranné řady karlovarské Energie. Na západě Čech podepsal roční smlouvu s následnou opcí. Jednatřicetiletý zadák v poslední sezoně vybojoval finský titul s Tampere, za které odehrál celkem 136 utkání s bilancí 18 branek a 63 asistencí. Předtím hrál za švédské MoDo nebo si připsal 90 startů v AHL. Objevil se i v NHL - za Los Angeles Kings zmákl pět startů s dvěmi asistencemi.
Zprávy ze dne 11. června 2026
Obránce Adam Rulík se v extralize přesouvá z Karlových Varů do Kladna, kde v uplynulé sezoně krátce hostoval. Dres Rytířů bude i nadále oblékat kanadský bek Jérémie Blain, jenž většinu uplynulého ročníku ze zdravotních důvodů vynechal.
Zprávy ze dne 9. června 2026
V hokejovém zákulisí jeho jméno silně rezonuje. Aby ne, Eduards Tralmaks patří na evropském trhu do kolonky „horké zboží“. Všeobecně se má za to, že se po roční odmlce stane znovu hráčem extraligového Kladna. To však stále ještě oficiálně nepotvrdilo jeho příchod. Jde čistě o formalitu, anebo pořád není jasné, kde 29letý lotyšský útočník zakotví? Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 8. června 2026
Olomouc rozšiřuje svůj kádr, v kabině hanáckého klubu usedne slovenský forvard Matúš Spodniak, který naposledy působil ve své rodné zemi, a to v klubu Dukla Michalovce. Před dvěma lety hrál v AHL za Rockford IceHogs, což je farma Chicago Blackhawks.
Kladno posílí švédský obránce Filip Westerlund, který naposledy působil ve finském týmu KalPa Kuopio. „Jsme rádi, že jsme se domluvili na příchodu Filipa Westerlunda. Je to obránce, který dokáže hrát spolehlivě v obranném pásmu a také kvalitně podpořit ofenzivu. Věříme, že bude důležitým článkem našeho týmu v příští sezoně,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Plekanec.
Zprávy ze dne 5. června 2026
Po dvou letech strávených v zámoří se do Liberce vrací útočník Jakub Rychlovský. Liberecký odchovanec pravidelně nastupoval za Bílé Tygry v extralize už v devatenácti letech, životní pro něj byla sezona 2023/24, s 26 góly nakonec ovládl tabulku střelců. Následně se rozhodl podepsat smlouvu s Detroitem. Šanci v NHL ale nakonec nedostal. S Bílými Tygry podepsal smlouvu do 30. dubna 2028.Více Čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 3. června 2026
Obránce Stanislav Svozil bude po pěti letech strávených v zámoří hrát znovu Tipsport extraligu za Kometu Brno. Klub o návratu třiadvacetiletého hráče, který ve dvou zápasech nahlédl do NHL, informoval na svém webu. Podmínky spolupráce nezveřejnil. „Další důležitý dílek do skládačky defenzivních řad. Po letech v zámoří vyslyšel vábení svého bývalého klubu,“ uvedla Kometa.