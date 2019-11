Přestupy v extralize ONLINE: Nadějný Hecl končí v Olomouci | iSport.cz

12:33

ZKOUŠKA - Lotyšský útočník Frenks Razgals se bude do konce kalendářního roku ucházet o smlouvu v extraligových Vítkovicích. Třiadvacetiletý účastník hokejového mistrovství světa v letech 2017 a 2018 přichází do Ostravy z Dinama Riga z Kontinentální ligy. V této sezoně nastupoval i za Liepaju v lotyšské lize. "Je to i reakce na to, že nám ze sestavy vypadli dva dlouhodobě zranění forvardi a Lukáš Vopelka se vrátil do Hradce Králové," řekl klubovému webu hlavní trenér a generální manažer Vítkovic Jakub Petr, který nemůže počítat se zraněnými útočníky Erikem Němcem a Danielem Kurovským.