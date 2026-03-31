Přestupy v extralize ONLINE: Olomouc prodloužila dva zahraniční obránce
Podpisy, přestupy, výměny, příchody borců ze zahraničí i zajímavosti. Všechny extraligové transfery sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 31. března 2026
Americký obránce Trevor Cosgrove a švédský bek Evan Stella budou i v příští hokejové sezoně působit v extraligové Olomouci. Hanáci na klubovém webu oznámili, že oba hráči podepsali nové smlouvy.
Osmadvacetiletý Cosgrove přišel do Olomouce před rokem z druhé nejvyšší švédské soutěže a v extralize odehrál včetně předkola play off 55 zápasů, ve kterých vstřelil čtyři branky a přidal 15 asistencí. Byl nejproduktivnějším obráncem týmu.
O čtyři roky mladší Stella před příchodem na Hanou působil v zámoří, kde hrál v univerzitní soutěži NCAA a nižší ECHL. V olomouckém dresu odehrál 54 utkání a připsal si šest asistencí.
Zprávy ze dne 28. března 2026
K pořádně velkým změnám dochází v Olomouci. Osm borců je na odchodu, řeší se naopak posila ze Sparty.
Zprávy ze dne 27. března 2026
Olomouc potvrdila konec osmi hráčů. Hanou opouštějí David Škůrek, Petr Fridrich, Lukáš Nahodil, Alex Rašner, Renars Krastenbergs, Silvester Kusko, Jakub Doktor, Viliam Čacho. Druhý jmenovaný zkusí angažmá v zahraničí.
Zprávy ze dne 24. března 2026
Útočník Nicholas Jones bude i v příští sezoně oblékat dres Karlových Varů. Vedení Západočechů na devětadvacetiletého Kanaďana uplatnilo opci. „Jsem moc šťastný, že se vrátím a budu moci ve Varech pokračovat. Energie je skvělá organizace se skvělými hráči, trenéry i fanoušky, navíc je to krásné město. Velkým plusem je i to, že tým zůstane z velké části pohromadě,“ pochvaloval si Jones.
U hokejistů Vítkovic skončil po nevydařené sezoně trenér Václav Varaďa, který vedl tým od loňského ledna. Ostravané vypadli v předkole play off. Klub to oficiálně potvrdil.
Zprávy ze dne 23. března 2026
V extraligové Mladé Boleslavi nebude v nadcházejícím ročníku pokračovat devět hokejistů. Vedení Bruslařů už nepočítá s obránci Alešem Čechem, Petrem Gewiesem, Tomášem Havlínem, Alexem Lintuniemim, Filipem Pyrochtou a útočníky Carlem Berglundem, Ondřejem Procházkou, Filipem Suchým a Patrikem Zdráhalem, jenž v klubu hostoval z Vítkovic. Středočeši o odchodech informovali na webu.
Zprávy ze dne 20. března 2026
Mladá Boleslav bude po neúspěšné sezoně skládat nový realizační tým. Řeší se nejen trenér, ale také pozice asistentů. A na sítích se objevuje jméno Radka Dudy.
Zprávy ze dne 17. března 2026
Na oficiální potvrzení se nemuselo čekat dlouho. Poté, co Radim Rulík potvrdil, že po mistrovství světa skončí u hokejové reprezentace, se už ozvalo i Kladno, o kterém již dříve informoval iSport jako o novém trenérově angažmá. Rytíři na webových stránkách oznámilo příchod zlatého kouče z Prahy 2024, kterého doplní také nabitý realizační tým - asistenti Marek Židlický a dosavadní náhradní trenér a sportovní ředitel klubu Tomáš Plekanec. Přichází i trenér brankářů Ondřej Pavelec. S kolegy se Rulík ještě zúčastní šampionátu ve Švýcarsku. Více o Rulíkově přesunu čtěte ZDE>>>
Vedení Českých Budějovic na klubovém webu zveřejnilo seznam šesti hráčů, kteří nebudou v příští sezoně hájit barvy Motoru. Na jihu Čech končí obránci Milan Doudera s Šimonem Kubíčkem a útočníci Brant Harris, Matej Kašlík, Filip Přikryl a Adrián Holešinský.
Již dříve bylo jasné, že v klubu končí sportovní manažer Jiří Novotný a trenéři Ladislav Čihák s Jiřím Hanzlíkem. Novotného pozici již převzal Václav Nedorost, novým hlavním trenérem se stane Róbert Petrovický. Příchod slovenského kouče, jenž v aktuální sezoně vedl extraligovou Olomouc, ale Motor ještě oficiálně neoznámil.
Zprávy ze dne 16. března 2026
Liberec oznámil prodloužení smlouvy s klíčovým obráncem Radimem Šimkem. Český reprezentant se Bílým Tygrům upsal až do roku 2030. „Šimi má pro náš klub obrovský přínos na ledě i mimo něj,“ uvedl sportovní ředitel klubu Michal Birner. Rozhovor s Radimem Šimkem čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 12. března 2026
Matěj Stránský se v Davosu domluvil na předčasném rozvázání smlouvy a po skončení této sezony uzavře své úspěšné angažmá ve švýcarské lize. Vedení klubu dnes na webu oznámilo, že spolupráci s nejlepším střelcem základní části ukončí po vzájemné dohodě. Stránský, jenž měl v Davosu platný kontrakt do roku 2027, má namířeno zpět do Česka. Od příštího ročníku by měl hájit barvy Pardubic. Jako první s totuto informací přišel iSport.
Zprávy ze dne 11. března 2026
Miloslav Hořava podle očekávání končí na střídačce hokejistů Mladé Boleslavi. Čtyřiašedesátiletý kouč měl smlouvu do konce sezony. Odchod nyní potvrdil v rozhovoru pro klubový web, ve kterém uvedl, že jej mrzí, že nedokázal Bruslařům více pomoct. Středočeši skončili v základní části třináctí a nepostoupili do předkola play off. Velký rozhovor s Miroslavem Hořavou najdete ZDE>>>
Zprávy ze dne 10. března 2026
Do úvodního zápasu předkola play-off nastoupili v dresu Sparty kapitán Litoměřic Filip Kuťák (29) a Jakub Klepiš (41), což znamená, že už nesmí letos za Severočechy nastoupit ve vyřazovacích bojích v Maxa lize, kde hrají Litoměřice ve čtvrtfinále se Vsetínem. „Přesně taková je funkce partnerského klubu. Proto s námi Sparta spolupracuje a udržuje si takto široký kádr formou našeho týmu,“ uvedl předseda Litoměřic Jan Fišera.
Důležitý podpis pro Liberec ještě před startem čtvrtfinále. Slovenský útočník Martin Faško-Rudáš zůstane pod Ještědem minimálně do roku 2028.
„Martin u nás působí už pátou sezonu a všichni ho vnímáme jako našeho kmenového hráče. Jsem proto moc rád, že se rozhodl v Liberci pokračovat. Jeho charakter na ledě i v kabině je příkladný a trenéři přesně vědí, co od něj mohou každý den očekávat. Svými výkony má zásadní vliv na výsledky týmu," uvedl sportovní ředitel Michal Birner.
Pětadvacetiletý dvojnásobný účastník mistrovství světa Faško-Rudáš přišel do Liberce v roce 2021 z Banské Bystrice. V aktuálním ročníku odehrál 50 zápasů, vstřelil jedenáct branek a přidal dvanáct asistencí, což je jeho extraligové sezonní maximum. I jeho zásluhou Bílí Tygři obsadili třetí místo v základní části a postoupili přímo do čtvrtfinále play off. Celkově nasbíral Faško-Rudáš v extralize 101 bodů (50+51) v 278 utkáních.
Zprávy ze dne 5. března 2026
Hokejová Kometa loví před novou sezonou i ve Švýcarsku. Podle informací iSportu se dohodla na příchodu Roberta Leina (32) z Klotenu. Třináctinásobný reprezentant Finska byl v nabídce už před koncem přestupního termínu, ovšem tehdy do toho úřadující český mistr nešel. Od léta už bude rodák z Hämeenlinny volný a v Brně s ním předběžně počítají do středu elitní lajny.
Zprávy ze dne 4. března 2026
Útočník Jiří Černoch prodloužil smlouvu v Karlových Varech. Kapitán týmu bude v západočeském klubu pokračovat minimálně do roku 2029.
Sparta prodloužila smlouvu se zkušeným útočníkem Michalem Řepíkem do konce sezony 2027/28. Oznámila to před středečním zápasem s Kladnem v O2 areně.
Zprávy ze dne 3. března 2026
V týmu mistrovské Komety se odehrají změny. Přijít má drsňák z Třince, mluví se také o návratu odchovance.
Z posledních sedmi sezon strávil šest ročníků v Třinci, na jeden si odskočil do brněnské Komety (2022/23), jinak zůstává věrný slezskému klubu. Tomáši Kundrátkovi na jaře vyprší kontrakt a podle informací iSport.cz je velmi pravděpodobný odchod na jinou adresu.
Zprávy ze dne 2. března 2026
Pamatujete si na to představení? Eduards Tralmaks v posledním kole minulého ročníku zpražil Mladou Boleslav pěti body ve třetí třetině a famózním zvratem si došel pro korunu nejproduktivnějšího hráče extraligy. Přišlo laso od Detroitu, odchod za moře, ale v NHL ani start. I proto by se měl lotyšský kanonýr vrátit do Česka. Ne však do Energie, s níž si plácl ještě před zámořskou nabídkou, ale zpátky do Kladna.
Zprávy ze dne 23. února 2026
Špatná zpráva pro Liberec. Do konce sezony se bude muset obejít bez svého lídra Tomáše Filippiho. Třiatřicetiletý zkušený forvard se podrobil operaci vyhřezlé ploténky a do probíhajícího ročníku Tipsport extraligy už nezasáhne. V sestavě Bílých Tygrů chyběl od 18. ledna.
Zprávy ze dne 11. února 2026
Útočník Matěj Maštalířský bude i v nadcházející sezoně působit v Litvínově. Verva využila opční právo na dvacetiletého majitele dvou bronzových medailí z juniorských mistrovství světa z let 2024 a 2025 a uzavřela s ním smlouvu na ročník 2026/27. Klub o tom informoval na svém webu.
„Matějova výkonnost po minulé sezoně vzrostla a jsme za to velmi rádi. Je to hráč s velmi dobrou mezihrou, což se ve druhé části sezóny projevilo i v produktivitě. Věřím, že zkušení hráči mu ukážou tu správnou cestu do jeho další kariéry a Mašty to týmu vrátí poctivými a zlepšujícími se výkony,“ uvedl sportovní manažer Litvínova Tomáš Vrábel.
Zprávy ze dne 10. února 2026
Čím dál víc sílícím spekulacím o přestupu Davida Tomáška do Pardubic od příští sezony ještě více přidaly čerstvé informace ze Sparty. Pražané o služby úspěšného odchovance, který v ročníku neúspěšně bojoval o místo v NHL, jevili dlouhodobý zájem. Mistru světa z Prahy a čerstvému odchovanci měli vedle role jasného lídra týmu nabídnout i takovou smlouvu, že by se z něj stal nejlépe placený hráč v historii klubu. „David se však rozhodl vydat jinou cestou. Jeho rozhodnutí respektujeme,“ stojí v prohlášení klubu na sociálních sítích.
V Kladně se dohodli na prodloužení spolupráce s další zkušenou oporou. Rytíři na útočníka Martina Procházku uplatnili opci i pro nadcházející sezonu. „Prochy změnil některé věci ve hře a zlepšenými výkony v druhé polovině sezóny si řekl o prodloužení spolupráce. Má také příkladný přístup k tréninku,“ uvedl sportovní manažer Jiří Burger pro klubový web.
Zprávy ze dne 6. února 2026
Českobudějovický Motor hlásí podpisy hned pěti hráčů. Na jihu Čech boudou pokračovat brankář Jan Strmeň, obránce Ondřej Kachyňa a útočníci Štěpán Hoch, Josef Koláček a Tomáš Chlubna.
Zprávy ze dne 4. února 2026
Davos v něm má nejlepšího střelce (23 gólů) i nejproduktivnějšího hráče NL (45 bodů), lídra týmu a vítěze posledního Spengler Cupu. Matěj Stránský ve Švýcarsku válí a je součástí olympijské sestavy do Milána. A zároveň součástí velkých spekulací ohledně letního přesunu do extraligy.
V zákulisí českého hokeje se má prakticky za hotové, že posílí Pardubice, ačkoli mu běží smlouva ještě i na sezonu 2026/27. V případě dřívějšího transferu Romana Červenky z Rapperswilu do Dynama to nebyl problém, očekává se, že přijde repete i v případě Stránského. „Já ještě vůbec nevím, nechtěl bych to komentovat, soustředím se na sezonu v Davosu a tak bych to i nechal,“ vyjádřil se vůbec poprvé na kempu v Karlových Varech.
Zprávy ze dne 3. února 2026
Kladno před olympijskou přestávkou hlásí dva podpisy. Ve svých řadách si pro následující ročník Tipsport extraligy ponechá útočníka Martina Ryšavého, který v průběhu sezony přišel z Liberce, a obránce Michala Houdka.
Ve Vítkovicích se po sezoně očekává další průvan. Z uplynulých pětadvaceti odehraných utkání je Varaďův mančaft nejhorší v extralize. Mluví se o zahraniční konkurenci pro brankáře Dominika Hrachovinu či posile z Komety Brno.
Zprávy ze dne 2. února 2026
Vedení hokejistů Plzně si pojistilo novými smlouvami útočníky Ondřeje Rohlíka a Michala Teplého. První se se Západočechy dohodl na spolupráci v dalších dvou sezonách, druhý zatím jen na příští ročník. V obou případech kontrakt zahrnuje opci na další rok. Klub to oznámil na svém webu v průběhu pondělní dohrávky 36. kola extraligy se Spartou (4:1), v níž Teplý přispěl k výhře gólem a přihrávkou.
Zprávy ze dne 31. ledna 2026
Obránce Marek Baránek se přesouvá z Litvínova do Liberce, kde bude hostovat do konce sezony. Bílí Tygři o tom informovali v tiskové zprávě. Třicetiletý odchovanec Ústí nad Labem si vyzkouší v extralize pátý klub poté, co působil také v Karlových Varech, Kladně a Plzni.