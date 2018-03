Přestupy v extralize ONLINE: Olomouc udržela tři opory, Herman míří do Zlína

19:10 - Velký návrat se opakuje! Do Česka přichází na závěr sezony útočník Jan Hlaváč. Jednačtyřicetiletý hráč se 447 starty v NHL žije trvale v USA, ale v posledních letech se vždycky před play off vrací a rozšiřuje soupisku Sparty. Tentokrát bude ovšem působit ve druholigovém Vrchlabí. Znamená to ale, že opět figuruje na soupisce Sparty pro play off, v němž jí pomáhal už poslední dvě sezony?