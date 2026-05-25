Přestupy v extralize ONLINE: Olomouc získala kanadského útočníka, hrál i v NHL

Sledujte přestupové dění v hokejové extralize ONLINE
Podpisy, přestupy, výměny, příchody borců ze zahraničí i zajímavosti. Všechny extraligové transfery sledujeme ONLINE na iSport.cz.

Zprávy ze dne 25. května 2026

HC Olomouc
25. května 2026 · 12:35

Kanadský útočník Zach Senyshyn se stal novou posilou hokejistů Olomouce. Devětadvacetiletý rodák z Ottawy má na kontě i 16 zápasů v NHL. V posledních třech sezonách působil v německém Schwenningenu a v závěru tohoto ročníku se přesunul do slovenské extraligy do Žiliny.

 

Senyshyna si vybral v roce 2015 v prvním kole draftu na 15. místě Boston. V NHL ale odehrál za Boston a Ottawu jen 16 zápasů a připsal si tři body za gól a dvě asistence. V nižší AHL má za Providence, Belleville, Utica Comets a Chicago Wolves na kontě z 321 utkání základní části 131 bodů za 69 branek a 62 asistencí. Ve 12 duelech play off zaznamenal jednu přihrávku.

Zprávy ze dne 18. května 2026

Kometa Brno
18. května 2026 · 17:09

Útočník Jakub Brabenec se po pěti letech v zámoří vrací do extraligového Brna. Dvaadvacetiletý odchovanec Komety se poslední tři sezony neúspěšně snažil prosadit do kádru Vegas Golden Knights v NHL.

 

Brabenec odešel do zámoří v roce 2021. Dvě sezony působil v juniorské QMJHL, poté v nižší AHL na farmě Vegas v Hendersonu. Stříbrný medailista z mistrovství světa juniorů před třemi lety odehrál v poslední sezoně včetně play off 68 zápasů, ve kterých vstřelil dvanáct branek a přidal 19 asistencí.

Dynamo Pardubice
18. května 2026 · 15:42

Útočník Matěj Stránský posílí extraligové Pardubice. Dvaatřicetiletý mistr světa z roku 2024 podepsal s Dynamem víceletou smlouvu. Východočeši o příchodu českého reprezentanta, který naposledy působil v Davosu, informovali na svém webu. „Jsme rádi, že si Matěj při návratu do Česka vybral právě Pardubice. Je to útočník se zkušenostmi z nejlepších evropských lig a slibujeme si od něj, že uplatní svůj důraz v předbrankovém prostoru i instinkt střelce. Jeho produktivita ve Švýcarsku byla obdivuhodná a věříme, že na ni v našem dresu naváže,“ uvedl sportovní ředitel Petr Sýkora.

HC Sparta Praha
18. května 2026 · 13:45

Lotyšský reprezentační útočník Martinš Dzierkals bude i v příští sezoně hájit barvy Sparty. Devětadvacetiletý bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2023, který startuje i na letošním šampionátu ve Švýcarsku, podepsal s Pražany novou roční smlouvu. „Je to pro nás útočník číslo jedna na oslabení. Výborný bruslař a pracant. Není ve Spartě primárně kvůli bodům, ale aby dokázal ubránit soupeře a byl pro soupeře maximálně nepříjemný. To po celou sezonu splňoval,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Divíšek.

HC Olomouc
18. května 2026 · 12:26

Hokejisty Olomouce posílí švédský útočník Carl Berglund, který v nyní končící sezoně oblékal dres Mladé Boleslavi. Hanáci o příchodu šestadvacetiletého hráče informovali na svém webu. „Dostali jsme na Carla tip od trenéra (Miloslava) Hořavy. Je sice po zranění, kvůli čemuž nenastřádal příliš bodů v poslední sezoně, ale je to pracovitý a týmový hráč, který bude velkým přínosem pro celý kádr. Umí navíc hrát jak v přesilovce, tak i v oslabení,“ řekl trenér Petr Fiala.

Zprávy ze dne 12. května 2026

Dynamo Pardubice
12. května 2026 · 14:11

Mistrovské Pardubice posílil reprezentační útočník David Tomášek z Färjestadu. Mistr světa z roku 2024 z Prahy, který tuto sezonu začal v Edmontonu v NHL, podepsal víceletý kontrakt a do Dynama se vrátí po osmi letech.

HC Olomouc
12. května 2026 · 10:34

Útočník Daniel Herčík odchází z Pardubic do Olomouce. Klub z Hané o tom informoval na sociálních sítích. Dvaadvacetiletý odchovanec Kolína odehrál v uplynulé sezoně v extralize za Dynamo 11 utkání, jinak působil v prvoligovém „béčku“.

Mountfield HK
12. května 2026 · 09:49

Brankář Tomáš Vomáčka míří z mistrovských Pardubic do Hradce Králové, kam se vrací po deseti letech. Sedmadvacetiletý odchovanec Turnova vytvoří v Mountfieldu dvojici se slovenským gólmanem Stanislavem Škorvánkem. „Jsem rád, že již konečně došlo na návrat našeho odchovance, což je velmi dobrá zpráva pro klub a věřím, že i pro naše fanoušky. Tomášovo krátké působení v Hradci po jeho návratu ze zámoří jsme si vysvětlili a nic nebrání tomu, abychom spolupráci obnovili a Tomáš mohl plnit roli brankáře číslo 2 v mateřském týmu,“ uvedl předseda představenstva a generální manažer Mountfield HK Aleš Kmoníček.

Zprávy ze dne 11. května 2026

HC Sparta Praha
11. května 2026 · 21:18

Finský obránce Mikael Seppäla bude i příští sezonu hrát v extralize za Spartu. Mistr světa z roku 2022, který bude startovat i na letošním světovém šampionátu ve Švýcarsku, podepsal s Pražany novou roční smlouvu. „Mikael je vynikající hráč. Všichni to viděli v play off, kdy byl doslova odskočený. Velký bojovník, extrémně pracovitý hráč,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Divíšek.

HC Olomouc
11. května 2026 · 13:05

Olomouc se může pyšnit novým zadákem. Vyztužit obranné řady přichází z Mladé Boleslavi třiatřicetiletý Petr Gewiese, který působil v české nejvyšší soutěži také v dresu Vítkovic.

Rytíři Kladno
11. května 2026 · 12:45

Kladno představilo už pátou posilu. Do brankoviště přivádí Dominika Pavláta, který přichází z finského Ilvesu. Šestadvacetiletý gólman se probojoval i na světový šampionát ve Švýcarsku a v kádru Rytířů bude tvořit dvojici s Adamem Brízgalou.

Zprávy ze dne 8. května 2026

Rytíři Kladno
8. května 2026 · 14:46

Kladenští Rytíři představili už čtvrtou posilu. Po čtyřech letech strávených v Litvínově se do Kladna vrací útočník Nicolas Hlava. „Řekl bych, že jsem dospělejší. Je mi jasné, že se ode mě budou v Kladně očekávat i zkušenosti,“ řekl chomutovský odchovanec. Kromě Pirátů hrál v extralize také za Karlovy Vary a ve Znojmě si vyzkoušel mezinárodní EBEL ligu. 

Zprávy ze dne 7. května 2026

Vítkovice
7. května 2026 · 15:44

Jak web iSport informoval s předstihem, útočník Ocelářů Andrej Nestrašil zůstává na dosavadní adrese. Jeho předem dojednaná smlouva s Vítkovicemi nakonec v platnost nevejde. Po odchodu dosavadního trenéra Ostravanů Václava Varadi zůstává produktivní forvard pod Javorovým, což Slezané ve čtvrtek oficiálně potvrdili. Jenže k rivalovi nakonec přece jen jeden z jejich ofenzivních hráčů přechází. O koho se jedná čtěte ZDE>>>

Radost třineckých hokejistů
Zprávy ze dne 6. května 2026

Mountfield HK
6. května 2026 · 21:12

Útočník Robert Kousal po odchodu z mistrovských Pardubic posílil extraligového rivala Hradec Králové. Trojnásobný domácí šampion podepsal smlouvu na rok s opcí. V hradeckém týmu pětatřicetiletý Kousal obnoví spolupráci s Lukášem Radilem, s nímž se zná od dorosteneckých let.

Účastník dvou mistrovství světa Kousal strávil v Pardubicích posledních sedm sezon a celkově třináct. Za mateřský klub odehrál 645 extraligových zápasů, v nichž vstřelil 109 branek a přidal 233 asistencí. Nastupoval také ve švýcarské lize v dresu Davosu a ve švédské soutěži za Brynäs.

6. května 2026 · 19:59

Jakub Petr míří do slovenské extraligy, kde povede tým Spišské Nové Vsi. Rodák z Ostravy v uplynulé sezoně působil v Litvínově, kde se v říjnu posunul do role hlavního kouče. Tým se v baráži zachránil v nejvyšší české soutěži. V minulosti stál 52letý Petr na střídačce Vítkovic a v letech 2023-25 působil v norském Lillehammeru. Trénoval rovněž české výběry do 18 a 20 let. V roce 2014 získal s osmnáctkou stříbro na mistrovství světa.

Litvínovský trenér Jakub Petr během utkání proti Spartě
HC Sparta Praha
6. května 2026 · 11:09

Sparta oznámila příchod první posily, do klubu se po třinácti letech vrací třiatřicetiletý útočník Jiří Sekáč. Poslední dvě sezony strávil ve švýcarském Luganu, v minulosti hrál v KHL i v NHL, kde nejvíc startů zapsal v dresu Montrealu. „Jirka je výborný hráč, který neztratil nic na své přímočarosti a bruslení. Je to powerforward, který bude velice platný jak na ledě, tak v kabině,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Sparty Tomáš Divíšek.

Litvínov
6. května 2026 · 10:00

Ve vedení Litvínova končí po šesti letech generální ředitel Pavel Hynek. Severočeši se s šestapadesátiletým funkcionářem domluvili na předčasném ukončení smlouvy ke konci května. Hynkův odchod souvisí i s plánovanou změnou majetkové struktury, kdy má Litvínov převzít od současného většinového majitele Orlen Unipetrol skupina bývalých hráčů v čele s Jiřím Šlégrem. „Během svého působení se Pavel Hynek významně podílel na profesionalizaci klubu. Pod jeho vedením došlo k nastavení transparentních řídicích procesů, jejich zpřehlednění a celkové kultivaci fungování organizace. Vytvořil funkční tým odborníků, kteří posouvali organizaci kupředu,“ řekl předseda představenstva Konrad Szykuła.

Zprávy ze dne 5. května 2026

HC Sparta Praha
5. května 2026 · 21:13

Útočník Kryštof Hrabík podepsal novou dvouletou smlouvu se Spartou a bude tak i nadále působit v pražském klubu. „Kryštof je ve výborném věku a má skvělé hokejové parametry. Určitě má potenciál se dál zlepšovat a hokejově růst každým zápasem i sezonou. Věříme, že tento progres udělá,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Divíšek.

5. května 2026 · 20:18

Začátkem května vypukl v rámci hokejové extraligy závod v oznamování posil. Jsou týmy, které se ho zatím neúčastní, na jiných adresách pro změnu odpalují jednu bombu za druhou. Web iSport sestavil 14 nejatraktivnějších nákupů, avšak s podmínkou, aby se zastoupení v seznamu dočkala všechna mužstva. Kompletní přehled ZDE>>>

Vybrali jsme nejzajímavější posilu každého týmu Tipsport extraligy
Karlovy Vary
5. května 2026 · 19:23

Novým asistentem trenéra Pavla Patery na střídačce Karlových Varů je Miloslav Hořava mladší. Třiačtyřicetiletého bývalého útočníka, jenž po konci hráčské kariéry působil u mládeže Kladna, představil bronzový celek uplynulé extraligové sezony na svém webu. Hořava nahradil odcházejícího Davida Moravce. „Nabídka mě potěšila, hrozně moc se těším. Přechod do mužského hokeje je úplně něco jiného, více se řeší detaily. Extraliga je navíc extrémně vyrovnaná soutěž, každý zápas bude boj,“ řekl Hořava.

Mladá Boleslav
5. května 2026 · 14:13

Druhým asistentem nového hlavního trenéra Mladé Boleslavi Petra Hakena bude v příští sezoně František Ptáček. Bývalý vynikající obránce doplní v realizačním týmu asistenta Jakuba Klepiše.

HC Škoda Plzeň
5. května 2026 · 12:50

Plzeň hlásí důležitý podpis. Novou smlouvu na západě Čech podškrábl zkušený forvard Jakub Lev (35), který se tak nadále bude prohánět v modrobílém dresu v české nejvyšší soutěži.

Rytíři Kladno
5. května 2026 · 11:02

Kladno potvrdilo příchod velké posily! Roční smlouvu s Rytíři podepsal pětatřicetiletý reprezentační obránce Michal Kempný. Uplynulou sezonu strávil ve švédském Brynäs, předtím působil ve Spartě. V NHL hrál za Chicago a Washington, se kterým v roce 2018 získal Stanley Cup, je také mistrem světa z Prahy 2024. „Samozřejmě budu chtít odvádět co nejlepší výkony a nějakým způsobem pomoct týmu k úspěchu. Bude to o tvrdé každodenní práci a cestě v sezoně. Těším se na to,“ uvedl Kempný.

Zprávy ze dne 4. května 2026

4. května 2026 · 15:55

Začátek května spustil velké oznamování posil proudících do české extraligy. Podcast Zimák si připravil velký přehled dosud oznámených příchodů, ale také spekulací, podpisů a odchodů. Přiblížil hráče, kteří jsou pod radarem. Redaktoři rozebrali, kdo z nich by se měl prosadit, které týmy posílily a na jakých adresách ještě budou mít práci.

Bílí Tygři Liberec
4. května 2026 · 13:31

Útočník Ondřej Procházka se po hostování v Mladé Boleslavi vrací do Liberce, který s ním podepsal novou roční smlouvu s opcí na další sezonu.

Oceláři Třinec
4. května 2026 · 12:10

Hokejisty Třince posílí reprezentační obránce Filip Pyrochta. Devětadvacetiletý bek, jenž startoval v minulém roce na mistrovství světa v Dánsku a v kádru národního týmu je i nyní před šampionátem ve Švýcarsku, naposledy působil v Mladé Boleslavi. „Jsme rádi, že se nám Filipa povedlo získat. Jde o komplexního obránce v dobrém hokejovém věku, který má výborný pohyb. Filipovi přeju, ať se mu v našem dresu daří,“ uvedl sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.

Rytíři Kladno
4. května 2026 · 10:12

Útočník Adam Kubík se po třech letech vrací do Kladna. Rytíři oznámili angažování sedmadvacetiletého hráče s reprezentačními zkušenostmi v tiskové zprávě. Kubík naposledy působil v Plzni. „Je to návrat domů. Moc se na to těším,“ řekl Kubík, jenž je kladenským odchovancem. „Mám očekávání od sebe, ale i od týmu. Tým se skládá slibně a přijdou zvučná jména. Věřím, že díky trenérskému štábu budeme hrát vysoko a budeme bavit fanoušky i sebe,“ dodal Kubík a poukázal na fakt, že na střídačku Středočechů se od příští sezony přesune reprezentační kouč Radim Rulík se svými asistenty.

HC Olomouc
4. května 2026 · 09:55

Vedení Olomouce oznámilo angažování hokejového útočníka Michala Vitoucha, který doposud působil ve Spartě. Dvaadvacetiletý hráč se tak opět v jednom týmu potká se starším bratrem Davidem, který na Hanou odešel ze Sparty již v průběhu sezony. 

Zprávy ze dne 3. května 2026

HC Sparta Praha
3. května 2026 · 14:02

Sparta oznámila konec dvou hráčů, s pražským klubem se loučí útočníci Jani Lajunen a Michal Vitouch. Finský forvard se vrací do rodné země, Vitouch bude pokračovat na jiné extraligové adrese.

Zprávy ze dne 2. května 2026

Rytíři Kladno
2. května 2026 · 10:29

Hokejisty Kladna posílí útočník Filip Přikryl. Pětadvacetiletý hráč, který má na kontě pět startů za seniorskou reprezentaci z minulé sezony, působil naposledy v Českých Budějovicích. „Filip je hráč v ideálním věku, který už má zkušenosti z extraligy, ale zároveň má stále velký prostor pro další rozvoj. Věříme, že u nás může udělat další krok a být důležitou součástí týmu,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Plekanec. 

MS v hokeji 2026

