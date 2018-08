Přestupy v extralize ONLINE: Ordoš prodloužil s Tygry, Dynamo má posilu

17:21'

PARDUBICE – Dynamo hlásí novou posilu do útoku, na zkoušce uspěl 23letý útočník Matouš Kratochvíl z Přerova. „Jeho příchod řešíme i s dlouhodobější perspektivou do budoucna. Jednáme s Přerovem o formě jeho působení u nás. Uvidíme, jak jej vytížíme v této sezoně, každopádně s Matoušem chceme do budoucna pracovat,“ uvedl v tiskové zprávě generální manažer Dušan Salfický. V Pardubicích naopak nebude působit francouzský obránce Hugo Gallet. „Nevešel se nám do zúženého kádru,“ dodal Salfický. Dlouhodobou smlouvu pak podepsal osmnáctiletý slovenský obránce Martin Bučko, který se přesunul z juniorského týmu Pardubic.