Přestupy v extralize ONLINE: Pardubice mají Claireauxe, Kotvan míří do Varů | iSport.cz

10:00

PODPIS - Do lázeňského města míří další pilíř obrany. Karlovy Vary posílily o vytáhlého slovenského beka Oldricha Kotvana. Bývalý hráč Liberce podepsal s Energií roční kontrakt a měl by nahradit prázdné místo po Matěji Stříteském, který odešel do Plzně. "Naši obránci navíc většinou nejsou většího vzrůstu, takže jsme jednoho většího chlapa potřebovali. S Oldrichem počítáme samozřejmě i pro přesilové hry a oslabení tak, abychom využili jeho přednosti, které má, a to jak směrem dopředu, tak i dozadu," řekl Martin Pešout, trenér a sportovní manažer pro klubový web. Západočeši před časem získali do defenzivy od plzeňského rivala zkušeného zadáka Lukáše Pulpána.