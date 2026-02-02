Přestupy v extralize ONLINE: Plzeň si novými smlouvami pojistila dvojici útočníků
Podpisy, přestupy, výměny, příchody borců ze zahraničí i zajímavosti. Všechny extraligové transfery sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 2. února 2026
Vedení hokejistů Plzně si pojistilo novými smlouvami útočníky Ondřeje Rohlíka a Michala Teplého. První se se Západočechy dohodl na spolupráci v dalších dvou sezonách, druhý zatím jen na příští ročník. V obou případech kontrakt zahrnuje opci na další rok. Klub to oznámil na svém webu v průběhu pondělní dohrávky 36. kola extraligy se Spartou (4:1), v níž Teplý přispěl k výhře gólem a přihrávkou.
Zprávy ze dne 31. ledna 2026
Obránce Marek Baránek se přesouvá z Litvínova do Liberce, kde bude hostovat do konce sezony. Bílí Tygři o tom informovali v tiskové zprávě. Třicetiletý odchovanec Ústí nad Labem si vyzkouší v extralize pátý klub poté, co působil také v Karlových Varech, Kladně a Plzni.
Útočník Adam Kubík byl vyměněný z Českých Budějovic do Plzně, opačným směrem míří slovenský reprezentant Adrián Holešinský. Extraligové kluby o dohodě informovaly na svých webech.
Zprávy ze dne 30. ledna 2026
Karlovy Vary hlásí zajiímavý podpis! Dvacetiletý obránce Matteo Kočí prodloužil smlouvu do roku 2030. „Matteo je typ obránce, na kterém chceme dlouhodobě stavět. Má za sebou kvalitní vývoj a potvrzuje, že patří mezi nejperspektivnější mladé obránce v extralize. Výkonnostně se posouvá každým měsícem a jsme rádi, že jsme se dohodli na dlouhodobé spolupráci, která dává smysl jak pro hráče, tak pro klub,“ řekl pro klubový web sportovní ředitel Jiří Kalous.
Zprávy ze dne 29. ledna 2026
Podpis pro Karlovy Vary. Na příští dvě sezony si pojistily služby útočníka Filipa Koffera.
Polský forvard Krzystof Macias bude i vpříští sezoně pokračovat ve Vítkovicích. Ostravský klub na něj uplatnil opci.
Zprávy ze dne 28. ledna 2026
Trenérský štáb na lavičce Českých Budějovic doplní nynější sportovní manažer klubu Jiří Novotný. Mužstvo tak chce zareagovat na nelichotivou bilanci v podobě čtyř porážek v řadě. Motor je aktuálně v tabulce Tipsport extraligy na desátém místě.
Zprávy ze dne 27. ledna 2026
Útočníci Radovan Pavlík a Kevin Klíma budou i nadále v extralize hrát za Hradec Králové. Východočeši na klubovém webu oznámili, že sedmadvacetiletý Pavlík podepsal s Mountfieldem smlouvu do dubna 2029, osmadvacetiletý Klíma o rok kratší.
Zprávy ze dne 25. ledna 2026
Útočník Jan Bambula bude i v příštích sezonách hájit barvy Karlových Varů. Pětadvacetiletý odchovanec Havířova, který přišel do klubu na začátku listopadu z Vítkovic výměnou za útočníka Jana Šíra, podepsal na západě Čech novou dvouletou smlouvu do konce sezony 2027/28.
Zprávy ze dne 23. ledna 2026
Hokejisty extraligového Hradce Králové povedou i v příští sezoně společně s hlavním trenérem Tomášem Martincem asistenti Martin Vágner a Petr Koukal. Východočeši na klubovém webu uvedli, že na služby Vágnera s Koukalem uplatnili opci.
„Myslím, že se jedná o další důležité podpisy pro nadcházející sezonu. Oba trenéři se velmi rychle a pozitivně adaptovali do práce asistentů v extralize, a jelikož je Tomáš Martinec s jejich přínosem spokojený, uplatnili jsme opční právo obsažené ve smlouvě," uvedl generální manažer Aleš Kmoníček.
Jedenačtyřicetiletý Vágner v Hradci Králové krátce působil i v hráčské kariéře, od roku 2019 zde trénuje. Začal jako asistent u týmu do 17 let, který následně i sám vedl. Později vedl juniory nebo starší žáky. S Martincem u extraligového týmu spolupracuje od aktuální sezony.
I o dva roky starší Koukal se vedle Martince na střídačku Mountfieldu postavil až loni. Pro bývalého vynikajícího útočníka, mistra světa z roku 2010 a trojnásobného extraligového šampiona, se jedná o premiérovou trenérskou zkušenost.
Zprávy ze dne 22. ledna 2026
Spojení Lukáš Sedlák a Pardubice bude pokračovat i nadále. Dvaatřicetiletý útočník se s předstihem dohodl s Dynamem na prodloužení smlouvy do roku 2030. Východočeši o podpisu kapitána vtipně informovali na sociálních sítích videem, kde se z mistra světa z Prahy 2024 snaží dostat odpověď na otázku, zda už má podepsáno.
Kometa loví hvězdnou posilu do útoku. Původně lanařila Matěje Stránského ze švýcarského Davosu, ten má ale namířeno do Pardubic. Tak se brněnský celek zaměřil na jiného forvarda - Eduardse Tralmakse, informoval o tom Brněnský deník. Loňský vítěz kanadského bodování extraligy v dresu Kladna měl tuhle sezonu hrát za Karlovy Vary, nakonec ale Lotyš odešel do zámoří, kde působí na farmě Detroitu v AHL v celku Grand Rapids.
Zprávy ze dne 19. ledna 2026
Obránce Mark Pysyk a útočník Devin Shore budou i nadále hrát za hokejovou Spartu. Oba Kanaďané podepsali s pražským klubem dvouleté smlouvy.
Útočník Denis Kusý se v Mountfieldu HK dohodl na ukončení smlouvy a vrací se do finského klubu Joensuun Kiekko-Pojat (JoKP). Ve druholigovém celku, který potvrdil jeho příchod na webu, odehrál již sezonu 2022/23. Kusý nastoupil v tomto extraligovém ročníku do 30 zápasů a připsal si pět bodů za dvě branky a tři asistence. „Děkujeme Denisovi za jeho působení u nás, v poslední době se snižoval jeho ice time, a proto jsme se dohodli na ukončení smlouvy. Přejeme mu pevné zdraví a hodně úspěchů v další kariéře,“ uvedl na webu Hradce generální manažer Aleš Kmoníček.
Zprávy ze dne 17. ledna 2026
A další změna v Mladé Boleslavi! Ve městě škodovek končí americký útočník Steve Moses, který míří do Mountfieldu HK. „Víme, že Steve je hráč, který potřebuje prostor a důležitou roli. Není to typ hokejisty do třetí nebo čtvrté formace a v tuhle chvíli pro něj bohužel, i s ohledem na příchod Radka Koblížka, nemáme takové místo v sestavě, které bychom si my i on představovali,“ vysvětluje sportovní manažer Martin Ševc na klubovém webu.
Změnu hlásí také v Liberci. Po pouhých šesti odehraných zápasech v organizaci končí útočník Tomáš Mazura. Na severu Čech se dohodl na ukončení smlouvy a míří za zahraničním angažmá.
Mladá Boleslav získala posilu do útočných řad Radka Koblížka. Osmadvacetiletý hokejista působil 12 let ve Finsku s výjimkou jedné sezony v Brně. K Bruslařům, předposlednímu celku extraligové tabulky, zamířil z týmu KooKoo Kuovola. Smlouvu podepsal na dva roky.
Zprávy ze dne 14. ledna 2026
Kladno učinilo důležitý podpis. Rytíři nezůstanou pro následující ročník ochuzeni o italského 31letého zadáka Phila Pietronira, jenž má jistotu již třetí sezony v klubu Středočechů.
Zprávy ze dne 13. ledna 2026
V Dynamu zůstane velezkušený útočník. Východočeši podepsali nový kontrakt s 38letým borcem se zkušenostmi z NHL a reprezentace Vladimírem Sobotkou, který by měl dres Pardubic oblékat i v následující sezoně.
Liberec si pojistil služby mladého forvarda. Pod Ještědem podepsal novou smlouvu 21letý Servác Petrovský, který na severu Čech hodlá přidat následující dva ročníky.
Zprávy ze dne 12. ledna 2026
Brankář Adam Brízgala podepsal novou roční smlouvu s Kladnem a bude tak i nadále působit ve středočeském klubu. „Jsme rádi, že se nám podařilo s Adamem domluvit na prodloužení smlouvy o další sezonu. Dlouhodobě potvrzuje výkonnost, charakter a přístup k tréninku a je důležitou součástí kabiny,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Plekanec, který v současnosti působí u Rytířů i jako hlavní trenér.
Zprávy ze dne 11. ledna 2026
Sparta oznámila angažmá zkušeného obránce Ronalda Knota, který přichází ze švédského Färjestadu. Jednatřicetiletý bek s reprezentační minulostí dříve hrál i za IFK Helsinky, Liberec nebo Nižněkamsk. Hokejově vyrůstal ve Slavii. Více čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 10. ledna 2026
V Českých Budějovicích už nyní mohou pracovat na příchodu nového trenéra pro příští sezonu. Kouč Ladislav Čihák totiž oznámil, že po konci probíhajícího ročníku po třech letech v klubu skončí. Pokračovat nebude ani asistent Jiří Hanzlík. „Je to stoprocentní,“ potvrdil čtyřiačtyřicetiletý trenér v rozhovoru pro web iDnes.cz. S vedením Jihočechů podle Čihákových slov ani nejednali o případném prodloužení spolupráce.
Zprávy ze dne 8. ledna 2026
Trápící se Vítkovice, které prohrály tři zápasy v řadě, hlásí další zámořskou posilu. Do Ostravy přichází jednatřicetiletý Kanaďan Branden Troock, jenž sezonu začal ve Zvolenu a následně působil ve finském Vaasan Sport. Bývalý forvard švédského AIK nebo farmářského Texas Stars podepsal smlouvu do konce sezony s následnou opcí na příští rok.
„Branden je technicky velmi dobře vybavený hráč s tvrdou střelou, výbornou prací s pukem a dobrým čtením hry. Věříme, že dokáže být platný hlavně v útočné fázi a přinese na led energii, důraz a soutěživost,“ říká trenér a sportovní manažer Václav Varaďa. Vítkovice mají momentálně v kádru už deset cizinců. Kromě dalších Kanaďanů Joa Leahyho, Chada Yetmana, Anthonyho Nellise a Lucase Edmondse i Američana Joshe Wesleyho, Lotyše Ralfse Freibergse, Poláka Krzysztofa Maciase a Slováky Samuela Kňažka s Markem Hrivíkem.
V týmu naopak po necelé sezoně končí František Řehák, jenž se dohodl na ukončení smlouvy.
Vrátí se do Tipsport extraligy zvučné jméno? Český obránce Ronald Knot nečekaně končí ve Färjestadu, kde si přitom z původní zkoušky vysloužil prodloužení smlouvy do konce sezony. Na jednatřicetiletého zadáka se totiž švédského klubu poptával jiný zájemce, kterému se rozhodl vyhovět. „Rádi bychom poděkovali ´Ronniemu´za jeho úsilí a popřáli mu do budoucna hodně štěstí,“ uvedl sportovní ředitel Rickard Wallin pro klubový web. A kam by zkušený reprezentant mohl zamířit? Před dvěma roky nastupoval za Liberec. Mluvilo se také o zájmu Sparty.
Zprávy ze dne 1. ledna 2026
Lotyšský obránce Markuss Komuls a útočník Theodor Pištěk budou i nadále působit v Litvínově. Poslední celek extraligové tabulky na svém webu oznámil, že v případě Komulse uplatil opci na smlouvu do konce sezony a u Pištěka pro příští extraligový ročník.
Zkraje nového kalendářního roku se v extralize upekl trejd mezi Olomoucí a Spartou. Do Prahy se vrací útočník Ondřej Najman, jemuž angažmá na Hané nevyšlo. Sedmadvacetiletý útočník zapsal ve 33 zápasech jen deset kanadských bodů. Opačným směrem míří na hostování do konce sezony o tři roky mladší David Vitouch.
„Po poradě s trenéry jsme se rozhodli pro tento krok, který pro nás nebyl jednoduchý. Davidovi Vitouchovi letos končí smlouva a dohodli jsme se, že ji nebudeme dále prodlužovat,“ komentoval sportovní ředitel Sparty Tomáš Divíšek. „Ondra je náš hráč, má ve Spartě kontrakt i na další sezonu. Věříme, že mu několikaměsíční změna prostředí pomohla a po návratu si vybojuje zpět svou pozici ve Spartě,“ doplnil Divíšek.
Zprávy ze dne 29. prosince 2025
Na střídačce Kladna skončil hlavní trenér David Čermák. Extraligový tým povedou sportovní ředitel Tomáš Plekanec, dosavadní asistent Ivan Majeský, sportovní manažer Jiří Burger a trenér brankářů Radek Jirátko. V realizačním týmu pokračuje také Václav Sýkora a jeho členem bude nově Miloslav Hořava mladší. Středočeši o tom informovali v tiskové zprávě. Více čtěte ZDE >>>
Liberec s Mladou Boleslaví mění útočníky! K Bílým Tygrům zamířil Tomáš Mazura, naopak k Bruslařům se stěhuje Ondřej Procházka. Oba hráči budou v nových působištích hostovat do konce sezony. Pětadvacetiletý Mazura v této sezoně odehrál za Středočechy 29 zápasů a zaznamenal sedm gólů a čtyři asistence. Do Mladé Boleslavi přišel na konci roku 2024 ze zámořské univerzitní soutěže NCAA a od té doby zaznamenal v extralize včetně play off 49 startů, 12 gólů a 14 finálních přihrávek. O tři roky starší Procházka zasáhl v tomto ročníku do 30 utkání a nasbíral sedm bodů (2+5). V české nejvyšší soutěži hrál i za Karlovy Vary, Kladno a mateřskou Spartu, celkem má na kontě 161 zápasů a 62 bodů (30+32).