Přestupy v extralize ONLINE: Po Hollwegovi ztrácí Plzeň i Kadlece

14:54'

PLZEŇ – Dva dny, dvě ztráty. Den po konci Ryana Hollwega ztrácí Plzeň i další oporu. Aktivní kariéru ukončil 41letý obránce Petr Kadlec, který to potvrdil webu iDnes.cz. „Poslední rok byla samá zranění. Ani mi to moc nešlo a nebyl jsem moc přínosem. A jít někam jinam a domlouvat se? Přehodnotil jsem, že už je asi čas,“ uvedl Kadlec. V nejvyšší české soutěži strávil v dresech Slavie a Plzně neuvěřitelných 22 sezon a naskočil do rekordních 1250 zápasů včetně play off. Se Slavií vybojoval dva tituly v letech 2003 a 2008, v roce 2003 si zahrál i na světovém šampionátu. Více čtěte ZDE >>>