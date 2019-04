Přestupy v extralize ONLINE: Šmíd podepsal v Liberci, Zlín má mladíka | iSport.cz

13:57'

SPARTA – Návrat trenéra Uweho Kruppa do Německa? I to je možné. Tamní média spekulují, že by se současný trenér Sparty mohl už v létě vrátit do Kolína nad Rýnem, kde byl v pondělí odvolán Peter Draisaitl, bývalý kouč Mountfieldu HK. Do konce tohoto ročníku povede „Žraloky“ Dan Lacroix. Krupp trénoval Kolín v letech 2011 a 2014, propuštění v říjnu 2014 ho už přebolelo. „Od té doby proteklo Rýnem hodně vody. Mezi mnou a klubem není ani mráček,“ řekl listu Kölner Stadt-Anzeiger. Ve Spartě má Krupp smlouvu ale ještě na příští sezonu. Více čtěte ZDE >>>