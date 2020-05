Přestupy v extralize ONLINE: Sparta hlásí posilu! Vrací se odchovanec | iSport.cz

12:05

PODPIS - Pražané vkládají důvěru do odchovance. Pětadvacetiletý brankář Jakub Neužil dostane v příští sezoně šanci ukázat se mezi třemi tyčemi mateřské Sparty, do které se vrací po šesti letech. S vedením klubu podepsal jeden z nejlepších gólmanů minulého ročníku Chance ligy roční kontrakt. „Moc se chtěl do klubu vrátit, kontrakt bere jako obrovskou šanci. V minulé sezoně musel nuceně odejít z Prostějova, poté chytal za Kadaň, zároveň končil bakalářské studium na vysoké škole," řekl hráčův agent Martin Podlešák pro hokej.cz. Místo dvojky za Matějem Machovským ale nebude mít jisté. Pro návrat do sparťanské branky se během přípravy pokusí také Michal Neuvirth, vedení Sparty zůstává v kontaktu s Jakubem Sedláčkem, kterému skončilo hostování. Prostor by navíc mohl dostat talentovaný junior Oldřich Cichoň.