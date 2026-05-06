Přestupy v extralize ONLINE: Sparta má první posilu, útočník se vrací po 13 letech
Zprávy ze dne 6. května 2026
Sparta oznámila příchod první posily, do klubu se po třinácti letech vrací třiatřicetiletý útočník Jiří Sekáč. Poslední dvě sezony strávil ve švýcarském Luganu, v minulosti hrál v KHL i v NHL, kde nejvíc startů zapsal v dresu Montrealu. „Jirka je výborný hráč, který neztratil nic na své přímočarosti a bruslení. Je to powerforward, který bude velice platný jak na ledě, tak v kabině,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Sparty Tomáš Divíšek.
Vítej ve Spartě, Jirko!
Ve vedení Litvínova končí po šesti letech generální ředitel Pavel Hynek. Severočeši se s šestapadesátiletým funkcionářem domluvili na předčasném ukončení smlouvy ke konci května. Hynkův odchod souvisí i s plánovanou změnou majetkové struktury, kdy má Litvínov převzít od současného většinového majitele Orlen Unipetrol skupina bývalých hráčů v čele s Jiřím Šlégrem. „Během svého působení se Pavel Hynek významně podílel na profesionalizaci klubu. Pod jeho vedením došlo k nastavení transparentních řídicích procesů, jejich zpřehlednění a celkové kultivaci fungování organizace. Vytvořil funkční tým odborníků, kteří posouvali organizaci kupředu,“ řekl předseda představenstva Konrad Szykuła.
HC VERVA Litvínov informuje o změně ve vedení klubu.
Generální ředitel Pavel Hynek ukončí své působení ve funkci k 31. květnu 2026.
Děkujeme za odvedenou práci a přejeme mnoho úspěchů v další kariéře.
Zprávy ze dne 5. května 2026
Útočník Kryštof Hrabík podepsal novou dvouletou smlouvu se Spartou a bude tak i nadále působit v pražském klubu. „Kryštof je ve výborném věku a má skvělé hokejové parametry. Určitě má potenciál se dál zlepšovat a hokejově růst každým zápasem i sezonou. Věříme, že tento progres udělá,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Divíšek.
Novým asistentem trenéra Pavla Patery na střídačce Karlových Varů je Miloslav Hořava mladší. Třiačtyřicetiletého bývalého útočníka, jenž po konci hráčské kariéry působil u mládeže Kladna, představil bronzový celek uplynulé extraligové sezony na svém webu. Hořava nahradil odcházejícího Davida Moravce. „Nabídka mě potěšila, hrozně moc se těším. Přechod do mužského hokeje je úplně něco jiného, více se řeší detaily. Extraliga je navíc extrémně vyrovnaná soutěž, každý zápas bude boj,“ řekl Hořava.
Vítáme na lavičce nového asistenta Pavla Patery. Z Kladna přichází Miloslav Hořava mladší!
Druhým asistentem nového hlavního trenéra Mladé Boleslavi Petra Hakena bude v příští sezoně František Ptáček. Bývalý vynikající obránce doplní v realizačním týmu asistenta Jakuba Klepiše.
Hlavním trenérem Bruslařů je Petr HAKEN, který u týmu navazuje na svou dosavadní práci. V roli jeho asistentů budou působit Jakub KLEPIŠ a nově také František PTÁČEK.
Plzeň hlásí důležitý podpis. Novou smlouvu na západě Čech podškrábl zkušený forvard Jakub Lev (35), který se tak nadále bude prohánět v modrobílém dresu v české nejvyšší soutěži.
Kladno potvrdilo příchod velké posily! Roční smlouvu s Rytíři podepsal pětatřicetiletý reprezentační obránce Michal Kempný. Uplynulou sezonu strávil ve švédském Brynäs, předtím působil ve Spartě. V NHL hrál za Chicago a Washington, se kterým v roce 2018 získal Stanley Cup, je také mistrem světa z Prahy 2024. „Samozřejmě budu chtít odvádět co nejlepší výkony a nějakým způsobem pomoct týmu k úspěchu. Bude to o tvrdé každodenní práci a cestě v sezoně. Těším se na to,“ uvedl Kempný.
Stanley Cup champion and World Champion.
Zprávy ze dne 4. května 2026
Začátek května spustil velké oznamování posil proudících do české extraligy. Podcast Zimák si připravil velký přehled dosud oznámených příchodů, ale také spekulací, podpisů a odchodů. Přiblížil hráče, kteří jsou pod radarem. Redaktoři rozebrali, kdo z nich by se měl prosadit, které týmy posílily a na jakých adresách ještě budou mít práci.
Útočník Ondřej Procházka se po hostování v Mladé Boleslavi vrací do Liberce, který s ním podepsal novou roční smlouvu s opcí na další sezonu.
Hokejisty Třince posílí reprezentační obránce Filip Pyrochta. Devětadvacetiletý bek, jenž startoval v minulém roce na mistrovství světa v Dánsku a v kádru národního týmu je i nyní před šampionátem ve Švýcarsku, naposledy působil v Mladé Boleslavi. „Jsme rádi, že se nám Filipa povedlo získat. Jde o komplexního obránce v dobrém hokejovém věku, který má výborný pohyb. Filipovi přeju, ať se mu v našem dresu daří,“ uvedl sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.
Útočník Adam Kubík se po třech letech vrací do Kladna. Rytíři oznámili angažování sedmadvacetiletého hráče s reprezentačními zkušenostmi v tiskové zprávě. Kubík naposledy působil v Plzni. „Je to návrat domů. Moc se na to těším,“ řekl Kubík, jenž je kladenským odchovancem. „Mám očekávání od sebe, ale i od týmu. Tým se skládá slibně a přijdou zvučná jména. Věřím, že díky trenérskému štábu budeme hrát vysoko a budeme bavit fanoušky i sebe,“ dodal Kubík a poukázal na fakt, že na střídačku Středočechů se od příští sezony přesune reprezentační kouč Radim Rulík se svými asistenty.
Vedení Olomouce oznámilo angažování hokejového útočníka Michala Vitoucha, který doposud působil ve Spartě. Dvaadvacetiletý hráč se tak opět v jednom týmu potká se starším bratrem Davidem, který na Hanou odešel ze Sparty již v průběhu sezony.
Zprávy ze dne 3. května 2026
Sparta oznámila konec dvou hráčů, s pražským klubem se loučí útočníci Jani Lajunen a Michal Vitouch. Finský forvard se vrací do rodné země, Vitouch bude pokračovat na jiné extraligové adrese.
Zprávy ze dne 2. května 2026
Hokejisty Kladna posílí útočník Filip Přikryl. Pětadvacetiletý hráč, který má na kontě pět startů za seniorskou reprezentaci z minulé sezony, působil naposledy v Českých Budějovicích. „Filip je hráč v ideálním věku, který už má zkušenosti z extraligy, ale zároveň má stále velký prostor pro další rozvoj. Věříme, že u nás může udělat další krok a být důležitou součástí týmu,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Plekanec.
Velký návrat! Do Třince se po dvou letech ve švýcarském Zugu vrací reprezentační útočník Daniel Voženílek, o čemž server iSport informoval už s předstihem. Dvojnásobný extraligový šampion se měl vrátit dokonce ještě v závěru nedávno skončené extraligové sezony, přestup ze Švýcarska se ovšem nestihl o pár minut. „Vše už bylo téměř hotové, chyběl jen podpis Zugu,“ odhalil pro klubový web sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek. Rozhovor s Voženílkem o návratu ZDE>>>
Zprávy ze dne 1. května 2026
Olomouc představila nového trenéra, mužstvo v příští sezoně povede šestašedesátiletý Petr Fiala. V klubu už v minulosti úspěšně působil, byl i u postupu do extraligy. „Petr Fiala má bohaté zkušenosti jak hráčské, tak i trenérské. Jsem přesvědčen, že vytvoří velmi kvalitní tandem s Petrem Svobodou,“ uvedl na klubovém facebooku generální manažer Erik Fürst. Hanáky dosud vedl Róbert Petrovický, který už byl představen jako nový kouč Českých Budějovic.
Vítkovice vítají velkou posilu do útoku! Dres mateřského klubu obleče po víc než pěti letech Šimon Stránský, jenž v předešlém roce a půl nastupoval za Kometu a dříve hrál v Litvínově a ve Finsku. S Ostravany nyní podepsal dlouhodobý kontrakt. „Když byla šance Šimona získat do našeho týmu, ani na vteřinu jsme neváhali. Jsme moc rádi, že se nám jej do nové sezony podařilo získat a zařadí se mezi další odchovance, kteří v týmu již jsou nebo přicházejí,“ hlásil po vítkovické webové stránky majitel Aleš Pavlík. V předešlých dnech se Ridera dohodla také s Tomášem Pavelkou, Rhettem Hollandem, Janem Bernovským, Dominikem Petrem, Filipem Krivošíkem a Patrikem Švančarou.
Útočník Robert Kousal nebude pokračovat v Pardubicích, za které nastupoval 13 sezon. Dynamo oznámilo odchod trojnásobného extraligového šampiona, jenž se podílel i na letošním titulu, na svém webu. „Loučení s hráčem, jako je Robert Kousal, není nikdy jednoduché. Robert se nesmazatelně zapsal do historie našeho klubu a právem se řadí mezi klubové ikony. Po působení v zahraničí se navíc do Pardubic vrátil v těžkých časech, za což mu patří velký respekt,“ řekl sportovní ředitel Petr Sýkora.
S Dynamem se loučí Robert Kousal. V pardubickém dresu odehrál 645 extraligových utkání, zapsal 342 kanadských bodů a prožil nespočet nezapomenutelných momentů.
Vedení extraligového Litvínova dnes oznámilo jména osmi hráčů, kteří v klubu nebudou pokračovat. Severočeský celek opustí obránci Quinn Schmiemann, Markuss Komuls, František Gajdoš a útočníci Nicolas Hlava, Markus Hännikäinen, Axel Holmström, Maxim Čajkovič a Jaroslav Brož.
Vedení extraligového Brna představilo deset nových tváří pro příští sezonu. Řada hokejistů v Kometě již působila. Na jih Moravy přichází slovenský brankář Eugen Rabčan, obránci Radek Kučeřík, Dalimil Mikyska, Richard Nedomlel, Američan Luke Witkowski a útočníci Michal Kunc, Silvester Kusko, Jan Süss, Slovák Maxim Čajkovič a Fin Robert Leino. Kometa na webu zároveň oznámila, že jedná o návratu Stanislava Svozila a Jakuba Brabence, kteří dosud působili v zámoří.
Hokejisty Českých Budějovic posílí zkušený obránce Tomáš Kundrátek. Společně s mistrem světa z roku 2024 a účastníkem letošních olympijských her do Motoru přichází útočníci Samuel Drančák, Jakub Pour, Marek Zachar a Švéd Filip Ahl. Klub o tom informoval na svém webu.
Zprávy ze dne 30. dubna 2026
Další posilou Mountfieldu HK je útočník Patrik Zdráhal. Jedenatřicetiletý hráč, který v této sezoně nastupoval za Vítkovice a Mladou Boleslav, podepsal s východočeským klubem smlouvu na dva roky. „Věřím, že rychle zapadne do týmu i do našeho herního systému,“ uvedl trenér Tomáš Martinec na adresu bývalého českého reprezentanta.
Hokejisty Mladé Boleslavi posílí obránce Petr Zámorský. Třiatřicetiletý bek, který naposledy působil v Plzni, podepsal s Bruslaři dvouletou smlouvu. „Petra Zámorského osobně velmi dobře znám. Vím, jak je fyzicky i psychicky připravený, měl by to být jeden z lídrů. Je to hráč na přesilovku s velmi dobrou ranou. Když jsme se dozvěděli, že přijdeme o Filipa Pyrochtu a že máme možnost získat jeho, neváhali jsme,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Vlasák, jenž v minulosti v Plzni působil. Zámorský hrál za Plzeň čtyři roky, v poslední sezoně byl s 28 body nejproduktivnějším obráncem týmu. Odchovanec Zlína odehrál v extralize 574 zápasů, ve kterých vstřelil 76 branek a přidal 187 asistencí. Vedle mateřského klubu a Plzně hrál i za Hradec Králové, Brno a Spartu. V roce 2014 získal se Zlínem mistrovský titul.
Karlovy Vary posílí finský obránce Elmeri Eronen. Jedenatřicetiletý bek s reprezentačními zkušenostmi podepsal s Energií roční smlouvu s opcí. Klub o tom informoval na svém webu.
Zprávy ze dne 29. dubna 2026
Po pěti sezonách strávených v Kometě Brno bude kanadský obránce Rhett Holland hrát extraligu za Vítkovice. V české nejvyšší soutěži to bude ještě po Pardubicích jeho třetí působiště. Vítkovický klub na svém webu oznámil, že s dvaatřicetiletým zadákem podepsal víceletou smlouvu.
Obránce Stuart Percy končí předčasně v angažmá v Plzni. Západočeši na svém webu oznámili, že se dohodli s dvaatřicetiletým kanadským bekem na rozvázání smlouvy. Percy přišel do Plzně před rokem z Vítkovic.
Po sezoně se měl tahoun Ocelářů stěhovat do Vítkovic, nicméně konec Václava Varadi vnesl do hotové přestupní trasy nezacelitelnou trhlinu. Co bude s Andrejem Nestrašilem dál, čtěte ZDE >>>