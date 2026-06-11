Přestupy v extralize ONLINE: Táta a syn v jednom týmu! Kanaďan pokračuje na Kladně
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Zprávy ze dne 11. června 2026
Obránce Adam Rulík se v extralize přesouvá z Karlových Varů do Kladna, kde v uplynulé sezoně krátce hostoval. Dres Rytířů bude i nadále oblékat kanadský bek Jérémie Blain, jenž většinu uplynulého ročníku ze zdravotních důvodů vynechal.
Zprávy ze dne 9. června 2026
V hokejovém zákulisí jeho jméno silně rezonuje. Aby ne, Eduards Tralmaks patří na evropském trhu do kolonky „horké zboží“. Všeobecně se má za to, že se po roční odmlce stane znovu hráčem extraligového Kladna. To však stále ještě oficiálně nepotvrdilo jeho příchod. Jde čistě o formalitu, anebo pořád není jasné, kde 29letý lotyšský útočník zakotví? Více čtěte ZDE >>>
Zprávy ze dne 8. června 2026
Olomouc rozšiřuje svůj kádr, v kabině hanáckého klubu usedne slovenský forvard Matúš Spodniak, který naposledy působil ve své rodné zemi, a to v klubu Dukla Michalovce. Před dvěma lety hrál v AHL za Rockford IceHogs, což je farma Chicago Blackhawks.
Kladno posílí švédský obránce Filip Westerlund, který naposledy působil ve finském týmu KalPa Kuopio. „Jsme rádi, že jsme se domluvili na příchodu Filipa Westerlunda. Je to obránce, který dokáže hrát spolehlivě v obranném pásmu a také kvalitně podpořit ofenzivu. Věříme, že bude důležitým článkem našeho týmu v příští sezoně,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Plekanec.
Zprávy ze dne 5. června 2026
Po dvou letech strávených v zámoří se do Liberce vrací útočník Jakub Rychlovský. Liberecký odchovanec pravidelně nastupoval za Bílé Tygry v extralize už v devatenácti letech, životní pro něj byla sezona 2023/24, s 26 góly nakonec ovládl tabulku střelců. Následně se rozhodl podepsat smlouvu s Detroitem. Šanci v NHL ale nakonec nedostal. S Bílými Tygry podepsal smlouvu do 30. dubna 2028.Více Čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 3. června 2026
Obránce Stanislav Svozil bude po pěti letech strávených v zámoří hrát znovu Tipsport extraligu za Kometu Brno. Klub o návratu třiadvacetiletého hráče, který ve dvou zápasech nahlédl do NHL, informoval na svém webu. Podmínky spolupráce nezveřejnil. „Další důležitý dílek do skládačky defenzivních řad. Po letech v zámoří vyslyšel vábení svého bývalého klubu,“ uvedla Kometa.
Zprávy ze dne 1. června 2026
Hokejový obránce Michal Hrádek přestupuje z extraligových Pardubic do Olomouce. Čtyřiadvacetiletý bek na Hané v uplynulé sezoně několik měsíců hostoval, teď se stal trvalou součástí olomouckého klubu, který o jeho příchodu informoval na svém webu.
Druhý nejproduktivnější hráč Kladna v uplynulé sezoně Tristen Robins má nové angažmá. Přestože mluvil o tom, že chce zabojovat o šanci v NHL za oceánem, domluvil se ve Švédsku. Hájit bude barvy týmu Björklöven, který letos postoupil to nejvyšší soutěže po dlouhých 25 letech.
„Teď už to asi můžu říct, s Tristenem jsme jednali, měli jsme o něj zájem. Měl jsem s ním několik hovorů. Ale Tristen má zájem to ještě jednou zkusit v Americe. Pokud se mu to nepodaří, budeme v kontaktu. Pokud se k nám bude chtít vrátit, určitě nás to bude zajímat. Podle toho, co říkal, jeho taky. Není všem Robinsovým dnům konec,“ říkal sportovní ředitel Rytířů Tomáš Plekanec krátce po konci aktuální sezony.
Zprávy ze dne 31. května 2026
Kanadský brankář Malcolm Subban bude chytat za Pardubice i v příští sezoně. V mistrovském týmu bude znovu tvořit dvojici s Romanem Willem. „Jsem rád, že můžu být součástí Dynamo rodiny i v příští sezoně. Bylo skvělé sem přijít a hned v prvním roce získat titul. Je pro mě čest být součástí tak skvělé organizace a jsem nadšený, že si to zopakuji i v příštím roce,“ řekl Subban.
Zprávy ze dne 28. května 2026
Novým trenérem Popradu je Ladislav Čihák. Čtyřiačtyřicetiletý kouč, který vedl naposledy extraligové České Budějovice, podepsal na Slovensku dvouletou smlouvu.
Zprávy ze dne 27. května 2026
Finský obránce Niko Seppälä bude pokračovat v dresu pražské Sparty, se kterou prodloužil smlouvu na nadcházející sezonu. Klub o tom informoval na svém webu. Sedmadvacetiletý odchovanec IFK Helsinky přišel do Sparty na konci ledna loňského roku z Kiekko-Espoo.
Zprávy ze dne 25. května 2026
Kanadský útočník Zach Senyshyn se stal novou posilou hokejistů Olomouce. Devětadvacetiletý rodák z Ottawy má na kontě i 16 zápasů v NHL. V posledních třech sezonách působil v německém Schwenningenu a v závěru tohoto ročníku se přesunul do slovenské extraligy do Žiliny.
Senyshyna si vybral v roce 2015 v prvním kole draftu na 15. místě Boston. V NHL ale odehrál za Boston a Ottawu jen 16 zápasů a připsal si tři body za gól a dvě asistence. V nižší AHL má za Providence, Belleville, Utica Comets a Chicago Wolves na kontě z 321 utkání základní části 131 bodů za 69 branek a 62 asistencí. Ve 12 duelech play off zaznamenal jednu přihrávku.
Zprávy ze dne 18. května 2026
Útočník Jakub Brabenec se po pěti letech v zámoří vrací do extraligového Brna. Dvaadvacetiletý odchovanec Komety se poslední tři sezony neúspěšně snažil prosadit do kádru Vegas Golden Knights v NHL.
Brabenec odešel do zámoří v roce 2021. Dvě sezony působil v juniorské QMJHL, poté v nižší AHL na farmě Vegas v Hendersonu. Stříbrný medailista z mistrovství světa juniorů před třemi lety odehrál v poslední sezoně včetně play off 68 zápasů, ve kterých vstřelil dvanáct branek a přidal 19 asistencí.
Útočník Matěj Stránský posílí extraligové Pardubice. Dvaatřicetiletý mistr světa z roku 2024 podepsal s Dynamem víceletou smlouvu. Východočeši o příchodu českého reprezentanta, který naposledy působil v Davosu, informovali na svém webu. „Jsme rádi, že si Matěj při návratu do Česka vybral právě Pardubice. Je to útočník se zkušenostmi z nejlepších evropských lig a slibujeme si od něj, že uplatní svůj důraz v předbrankovém prostoru i instinkt střelce. Jeho produktivita ve Švýcarsku byla obdivuhodná a věříme, že na ni v našem dresu naváže,“ uvedl sportovní ředitel Petr Sýkora.
Lotyšský reprezentační útočník Martinš Dzierkals bude i v příští sezoně hájit barvy Sparty. Devětadvacetiletý bronzový medailista z mistrovství světa v roce 2023, který startuje i na letošním šampionátu ve Švýcarsku, podepsal s Pražany novou roční smlouvu. „Je to pro nás útočník číslo jedna na oslabení. Výborný bruslař a pracant. Není ve Spartě primárně kvůli bodům, ale aby dokázal ubránit soupeře a byl pro soupeře maximálně nepříjemný. To po celou sezonu splňoval,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Divíšek.
Hokejisty Olomouce posílí švédský útočník Carl Berglund, který v nyní končící sezoně oblékal dres Mladé Boleslavi. Hanáci o příchodu šestadvacetiletého hráče informovali na svém webu. „Dostali jsme na Carla tip od trenéra (Miloslava) Hořavy. Je sice po zranění, kvůli čemuž nenastřádal příliš bodů v poslední sezoně, ale je to pracovitý a týmový hráč, který bude velkým přínosem pro celý kádr. Umí navíc hrát jak v přesilovce, tak i v oslabení,“ řekl trenér Petr Fiala.
Zprávy ze dne 12. května 2026
Mistrovské Pardubice posílil reprezentační útočník David Tomášek z Färjestadu. Mistr světa z roku 2024 z Prahy, který tuto sezonu začal v Edmontonu v NHL, podepsal víceletý kontrakt a do Dynama se vrátí po osmi letech.
Útočník Daniel Herčík odchází z Pardubic do Olomouce. Klub z Hané o tom informoval na sociálních sítích. Dvaadvacetiletý odchovanec Kolína odehrál v uplynulé sezoně v extralize za Dynamo 11 utkání, jinak působil v prvoligovém „béčku“.
Brankář Tomáš Vomáčka míří z mistrovských Pardubic do Hradce Králové, kam se vrací po deseti letech. Sedmadvacetiletý odchovanec Turnova vytvoří v Mountfieldu dvojici se slovenským gólmanem Stanislavem Škorvánkem. „Jsem rád, že již konečně došlo na návrat našeho odchovance, což je velmi dobrá zpráva pro klub a věřím, že i pro naše fanoušky. Tomášovo krátké působení v Hradci po jeho návratu ze zámoří jsme si vysvětlili a nic nebrání tomu, abychom spolupráci obnovili a Tomáš mohl plnit roli brankáře číslo 2 v mateřském týmu,“ uvedl předseda představenstva a generální manažer Mountfield HK Aleš Kmoníček.
Zprávy ze dne 11. května 2026
Finský obránce Mikael Seppäla bude i příští sezonu hrát v extralize za Spartu. Mistr světa z roku 2022, který bude startovat i na letošním světovém šampionátu ve Švýcarsku, podepsal s Pražany novou roční smlouvu. „Mikael je vynikající hráč. Všichni to viděli v play off, kdy byl doslova odskočený. Velký bojovník, extrémně pracovitý hráč,“ řekl sportovní ředitel Tomáš Divíšek.
Olomouc se může pyšnit novým zadákem. Vyztužit obranné řady přichází z Mladé Boleslavi třiatřicetiletý Petr Gewiese, který působil v české nejvyšší soutěži také v dresu Vítkovic.
V Olomouci vítáme zkušeného beka Petra Gewieseho! 💪 Rodák z blízkého Šumperku odehrál v nejvyšší soutěži posledních 6️⃣ sezon ve Vítkovicích a Mladé Boleslavi. 🏒 pic.twitter.com/PWyy6gCevI— HC Olomouc (@hcolomouc) May 11, 2026
Kladno představilo už pátou posilu. Do brankoviště přivádí Dominika Pavláta, který přichází z finského Ilvesu. Šestadvacetiletý gólman se probojoval i na světový šampionát ve Švýcarsku a v kádru Rytířů bude tvořit dvojici s Adamem Brízgalou.
Dominik dorazil! 🛡️🧱🫵 pic.twitter.com/ljc2NbYcX8— Rytíři Kladno (@RytiriKladno) May 11, 2026
Zprávy ze dne 8. května 2026
Kladenští Rytíři představili už čtvrtou posilu. Po čtyřech letech strávených v Litvínově se do Kladna vrací útočník Nicolas Hlava. „Řekl bych, že jsem dospělejší. Je mi jasné, že se ode mě budou v Kladně očekávat i zkušenosti,“ řekl chomutovský odchovanec. Kromě Pirátů hrál v extralize také za Karlovy Vary a ve Znojmě si vyzkoušel mezinárodní EBEL ligu.
Příchody navrátilců pokračují. Rytíři představují již čtvrtou posilu, kterou se od nového ročníku stává Nicolas Hlava. Jednatřicetiletý útočník se do Kladna vrací po čtyřech sezonách v Litvínově. 💙 pic.twitter.com/vhFBAq4czq— Rytíři Kladno (@RytiriKladno) May 8, 2026
Zprávy ze dne 7. května 2026
Jak web iSport informoval s předstihem, útočník Ocelářů Andrej Nestrašil zůstává na dosavadní adrese. Jeho předem dojednaná smlouva s Vítkovicemi nakonec v platnost nevejde. Po odchodu dosavadního trenéra Ostravanů Václava Varadi zůstává produktivní forvard pod Javorovým, což Slezané ve čtvrtek oficiálně potvrdili. Jenže k rivalovi nakonec přece jen jeden z jejich ofenzivních hráčů přechází. O koho se jedná čtěte ZDE>>>
Zprávy ze dne 6. května 2026
Útočník Robert Kousal po odchodu z mistrovských Pardubic posílil extraligového rivala Hradec Králové. Trojnásobný domácí šampion podepsal smlouvu na rok s opcí. V hradeckém týmu pětatřicetiletý Kousal obnoví spolupráci s Lukášem Radilem, s nímž se zná od dorosteneckých let.
Účastník dvou mistrovství světa Kousal strávil v Pardubicích posledních sedm sezon a celkově třináct. Za mateřský klub odehrál 645 extraligových zápasů, v nichž vstřelil 109 branek a přidal 233 asistencí. Nastupoval také ve švýcarské lize v dresu Davosu a ve švédské soutěži za Brynäs.
Už jsou zase spolu 🤝 Vítej v Hradci, Kousy! pic.twitter.com/BQJ1tarJUe— Mountfield HK (@MountfieldHK) May 6, 2026
Jakub Petr míří do slovenské extraligy, kde povede tým Spišské Nové Vsi. Rodák z Ostravy v uplynulé sezoně působil v Litvínově, kde se v říjnu posunul do role hlavního kouče. Tým se v baráži zachránil v nejvyšší české soutěži. V minulosti stál 52letý Petr na střídačce Vítkovic a v letech 2023-25 působil v norském Lillehammeru. Trénoval rovněž české výběry do 18 a 20 let. V roce 2014 získal s osmnáctkou stříbro na mistrovství světa.
Sparta oznámila příchod první posily, do klubu se po třinácti letech vrací třiatřicetiletý útočník Jiří Sekáč. Poslední dvě sezony strávil ve švýcarském Luganu, v minulosti hrál v KHL i v NHL, kde nejvíc startů zapsal v dresu Montrealu. „Jirka je výborný hráč, který neztratil nic na své přímočarosti a bruslení. Je to powerforward, který bude velice platný jak na ledě, tak v kabině,“ uvedl na klubovém webu sportovní ředitel Sparty Tomáš Divíšek.
Nová posila už je v Praze! ❤️ Vítej ve Spartě, Jirko! 🇷🇴🤩— HC SPARTA PRAHA (@HCSpartaPraha) May 6, 2026
📲 Rozhovor si přečtěte na https://t.co/9ySxfEfJTMpic.twitter.com/nFqIcORR7B
Ve vedení Litvínova končí po šesti letech generální ředitel Pavel Hynek. Severočeši se s šestapadesátiletým funkcionářem domluvili na předčasném ukončení smlouvy ke konci května. Hynkův odchod souvisí i s plánovanou změnou majetkové struktury, kdy má Litvínov převzít od současného většinového majitele Orlen Unipetrol skupina bývalých hráčů v čele s Jiřím Šlégrem. „Během svého působení se Pavel Hynek významně podílel na profesionalizaci klubu. Pod jeho vedením došlo k nastavení transparentních řídicích procesů, jejich zpřehlednění a celkové kultivaci fungování organizace. Vytvořil funkční tým odborníků, kteří posouvali organizaci kupředu,“ řekl předseda představenstva Konrad Szykuła.
HC VERVA Litvínov informuje o změně ve vedení klubu.— HC VERVA Litvínov (@hcverva) May 6, 2026
Generální ředitel Pavel Hynek ukončí své působení ve funkci k 31. květnu 2026.
Děkujeme za odvedenou práci a přejeme mnoho úspěchů v další kariéře.
Tisková zpráva 👉🏼 https://t.co/iu4La0xsd2pic.twitter.com/2NVzaeWluL
Zprávy ze dne 5. května 2026
Útočník Kryštof Hrabík podepsal novou dvouletou smlouvu se Spartou a bude tak i nadále působit v pražském klubu. „Kryštof je ve výborném věku a má skvělé hokejové parametry. Určitě má potenciál se dál zlepšovat a hokejově růst každým zápasem i sezonou. Věříme, že tento progres udělá,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Divíšek.
🤯 Na co se můžete těšit v nové sezoně? ➡️ https://t.co/6r4IHNjVJu ✍️ pic.twitter.com/Zh0FgF8NKE— HC SPARTA PRAHA (@HCSpartaPraha) May 5, 2026
Začátkem května vypukl v rámci hokejové extraligy závod v oznamování posil. Jsou týmy, které se ho zatím neúčastní, na jiných adresách pro změnu odpalují jednu bombu za druhou. Web iSport sestavil 14 nejatraktivnějších nákupů, avšak s podmínkou, aby se zastoupení v seznamu dočkala všechna mužstva. Kompletní přehled ZDE>>>