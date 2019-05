Přestupy v extralize ONLINE: Třinec prodloužil i s Vránou, Vítkovice čekají | iSport.cz

22:32'

SPEKULACE – Zajímavý přesun se zřejmě stane na trase Třinec – Mladá Boleslav. Podle spekulací by do města automobilů měl zamířit čerstvý mistr David Cienciala. Pro 23letého útočníka by to byl první přesun v rámci extraligy, v dorostenecké a juniorské kategorii strávil dvě sezony ve finském týmu Lukko Rauma. Přestup by měl být oznámen ve středu, nicméně Cienciala se o tom svěřil už po nedělním posledním finále proti Liberci, ve kterém jednou skóroval.