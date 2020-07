Přestupy v extralize ONLINE: Třinec vítá zpět odchovance ze Slovenska | iSport.cz

9:25

HOSTOVÁNÍ - Po roce stráveném na východě Čech se vrací domů. Talentovaný útočník Adam Kubík bude v nové sezoně opět hrát v dresu Kladna. Jednadvacetiletý odchovanec Rytířů přichází na roční hostování z Hradce Králové, kde má platnou smlouvu pro následující dva ročníky. Do sestavy Mountfieldu se nevešel, kariéru by tak rád znovu nastartoval správným směrem v týmu Jaromíra Jágra a pomohl mu zpět do extraligy. „Adama velmi dobře známe. Je to Kladeňák, který mi v mládežnických kategoriích prošel rukama. Věříme, že nám pomůže, a že se nám typologicky hodí do útoku, ze kterého spousta hráčů po uplynulé sezoně odešla," řekl David Čermák, trenér a sportovní manažer Kladna pro klubový web.