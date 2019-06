Přestupy v extralize ONLINE: Ve Spartě končí dva Kanaďané, Dynamo bere Kousala | iSport.cz

PŘESTUP - Dobří holubi se vracejí na východ Čech. Po příchodu obránce Jana Koláře získali hokejisté Pardubic do svých řad další dobře známé jméno. Kádr Dynama posílí útočník Robert Kousal po pěti a půl letech strávených v zahraničí. Bývalý hráč Davosu vyslyšel volání mateřského klubu, má však možnost během sezony odejít do zahraničí. "Vnímám to i jako další signál pro kluky, kteří v Dynamu vyrostli, působí v zahraničí a uvažují o návratu do extraligy. Robert je v ideálním hokejovém věku, rád by ještě hrál v zahraničí, i proto byla jednání složitá a dlouhá. Výsledkem je roční kontrakt s možností odchodu do ciziny,“ komentoval druhý velký nákup generální ředitel klubu Martin Sýkora.

