Přestupy v extralize ONLINE: Vítkovice posílil kanadský centr Flick

12:30

SPEKULACE - Reprezentační útočník Tomáš Zohorna z rodinných důvodů končí své šestileté působení v Chabarovsku. Chce se vrátit domů do České republiky. Podle informací iSport.cz by se měl vrátit i do klubu, ze kterého do KHL odcházel, tedy do Pardubic. Více čtěte ZDE >>>