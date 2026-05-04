Přestupy v extralize ONLINE: Výrazná posila pro Třinec! Přichází reprezentant z Boleslavi
Podpisy, přestupy, výměny, příchody borců ze zahraničí i zajímavosti. Všechny extraligové transfery sledujeme ONLINE na iSport.cz.
Zprávy ze dne 4. května 2026
Hokejisty Třince posílí reprezentační obránce Filip Pyrochta. Devětadvacetiletý bek, jenž startoval v minulém roce na mistrovství světa v Dánsku a v kádru národního týmu je i nyní před šampionátem ve Švýcarsku, naposledy působil v Mladé Boleslavi. „Jsme rádi, že se nám Filipa povedlo získat. Jde o komplexního obránce v dobrém hokejovém věku, který má výborný pohyb. Filipovi přeju, ať se mu v našem dresu daří,“ uvedl sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek.
Útočník Adam Kubík se po třech letech vrací do Kladna. Rytíři oznámili angažování sedmadvacetiletého hráče s reprezentačními zkušenostmi v tiskové zprávě. Kubík naposledy působil v Plzni. „Je to návrat domů. Moc se na to těším,“ řekl Kubík, jenž je kladenským odchovancem. „Mám očekávání od sebe, ale i od týmu. Tým se skládá slibně a přijdou zvučná jména. Věřím, že díky trenérskému štábu budeme hrát vysoko a budeme bavit fanoušky i sebe,“ dodal Kubík a poukázal na fakt, že na střídačku Středočechů se od příští sezony přesune reprezentační kouč Radim Rulík se svými asistenty.
Vedení Olomouce oznámilo angažování hokejového útočníka Michala Vitoucha, který doposud působil ve Spartě. Dvaadvacetiletý hráč se tak opět v jednom týmu potká se starším bratrem Davidem, který na Hanou odešel ze Sparty již v průběhu sezony.
Zprávy ze dne 3. května 2026
Sparta oznámila konec dvou hráčů, s pražským klubem se loučí útočníci Jani Lajunen a Michal Vitouch. Finský forvard se vrací do rodné země, Vitouch bude pokračovat na jiné extraligové adrese.
Zprávy ze dne 2. května 2026
Hokejisty Kladna posílí útočník Filip Přikryl. Pětadvacetiletý hráč, který má na kontě pět startů za seniorskou reprezentaci z minulé sezony, působil naposledy v Českých Budějovicích. „Filip je hráč v ideálním věku, který už má zkušenosti z extraligy, ale zároveň má stále velký prostor pro další rozvoj. Věříme, že u nás může udělat další krok a být důležitou součástí týmu,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Plekanec.
Velký návrat! Do Třince se po dvou letech ve švýcarském Zugu vrací reprezentační útočník Daniel Voženílek, o čemž server iSport informoval už s předstihem. Dvojnásobný extraligový šampion se měl vrátit dokonce ještě v závěru nedávno skončené extraligové sezony, přestup ze Švýcarska se ovšem nestihl o pár minut. „Vše už bylo téměř hotové, chyběl jen podpis Zugu,“ odhalil pro klubový web sportovní ředitel Ocelářů Jan Peterek. Rozhovor s Voženílkem o návratu ZDE>>>
Zprávy ze dne 1. května 2026
Olomouc představila nového trenéra, mužstvo v příští sezoně povede šestašedesátiletý Petr Fiala. V klubu už v minulosti úspěšně působil, byl i u postupu do extraligy. „Petr Fiala má bohaté zkušenosti jak hráčské, tak i trenérské. Jsem přesvědčen, že vytvoří velmi kvalitní tandem s Petrem Svobodou,“ uvedl na klubovém facebooku generální manažer Erik Fürst. Hanáky dosud vedl Róbert Petrovický, který už byl představen jako nový kouč Českých Budějovic.
Vítkovice vítají velkou posilu do útoku! Dres mateřského klubu obleče po víc než pěti letech Šimon Stránský, jenž v předešlém roce a půl nastupoval za Kometu a dříve hrál v Litvínově a ve Finsku. S Ostravany nyní podepsal dlouhodobý kontrakt. „Když byla šance Šimona získat do našeho týmu, ani na vteřinu jsme neváhali. Jsme moc rádi, že se nám jej do nové sezony podařilo získat a zařadí se mezi další odchovance, kteří v týmu již jsou nebo přicházejí,“ hlásil po vítkovické webové stránky majitel Aleš Pavlík. V předešlých dnech se Ridera dohodla také s Tomášem Pavelkou, Rhettem Hollandem, Janem Bernovským, Dominikem Petrem, Filipem Krivošíkem a Patrikem Švančarou.
Útočník Robert Kousal nebude pokračovat v Pardubicích, za které nastupoval 13 sezon. Dynamo oznámilo odchod trojnásobného extraligového šampiona, jenž se podílel i na letošním titulu, na svém webu. „Loučení s hráčem, jako je Robert Kousal, není nikdy jednoduché. Robert se nesmazatelně zapsal do historie našeho klubu a právem se řadí mezi klubové ikony. Po působení v zahraničí se navíc do Pardubic vrátil v těžkých časech, za což mu patří velký respekt,“ řekl sportovní ředitel Petr Sýkora.
S Dynamem se loučí Robert Kousal. V pardubickém dresu odehrál 645 extraligových utkání, zapsal 342 kanadských bodů a prožil nespočet nezapomenutelných momentů.
Vedení extraligového Litvínova dnes oznámilo jména osmi hráčů, kteří v klubu nebudou pokračovat. Severočeský celek opustí obránci Quinn Schmiemann, Markuss Komuls, František Gajdoš a útočníci Nicolas Hlava, Markus Hännikäinen, Axel Holmström, Maxim Čajkovič a Jaroslav Brož.
Vedení extraligového Brna představilo deset nových tváří pro příští sezonu. Řada hokejistů v Kometě již působila. Na jih Moravy přichází slovenský brankář Eugen Rabčan, obránci Radek Kučeřík, Dalimil Mikyska, Richard Nedomlel, Američan Luke Witkowski a útočníci Michal Kunc, Silvester Kusko, Jan Süss, Slovák Maxim Čajkovič a Fin Robert Leino. Kometa na webu zároveň oznámila, že jedná o návratu Stanislava Svozila a Jakuba Brabence, kteří dosud působili v zámoří.
Hokejisty Českých Budějovic posílí zkušený obránce Tomáš Kundrátek. Společně s mistrem světa z roku 2024 a účastníkem letošních olympijských her do Motoru přichází útočníci Samuel Drančák, Jakub Pour, Marek Zachar a Švéd Filip Ahl. Klub o tom informoval na svém webu.
Zprávy ze dne 30. dubna 2026
Další posilou Mountfieldu HK je útočník Patrik Zdráhal. Jedenatřicetiletý hráč, který v této sezoně nastupoval za Vítkovice a Mladou Boleslav, podepsal s východočeským klubem smlouvu na dva roky. „Věřím, že rychle zapadne do týmu i do našeho herního systému,“ uvedl trenér Tomáš Martinec na adresu bývalého českého reprezentanta.
Hokejisty Mladé Boleslavi posílí obránce Petr Zámorský. Třiatřicetiletý bek, který naposledy působil v Plzni, podepsal s Bruslaři dvouletou smlouvu. „Petra Zámorského osobně velmi dobře znám. Vím, jak je fyzicky i psychicky připravený, měl by to být jeden z lídrů. Je to hráč na přesilovku s velmi dobrou ranou. Když jsme se dozvěděli, že přijdeme o Filipa Pyrochtu a že máme možnost získat jeho, neváhali jsme,“ uvedl sportovní ředitel Tomáš Vlasák, jenž v minulosti v Plzni působil. Zámorský hrál za Plzeň čtyři roky, v poslední sezoně byl s 28 body nejproduktivnějším obráncem týmu. Odchovanec Zlína odehrál v extralize 574 zápasů, ve kterých vstřelil 76 branek a přidal 187 asistencí. Vedle mateřského klubu a Plzně hrál i za Hradec Králové, Brno a Spartu. V roce 2014 získal se Zlínem mistrovský titul.
Karlovy Vary posílí finský obránce Elmeri Eronen. Jedenatřicetiletý bek s reprezentačními zkušenostmi podepsal s Energií roční smlouvu s opcí. Klub o tom informoval na svém webu.
Zprávy ze dne 29. dubna 2026
Po pěti sezonách strávených v Kometě Brno bude kanadský obránce Rhett Holland hrát extraligu za Vítkovice. V české nejvyšší soutěži to bude ještě po Pardubicích jeho třetí působiště. Vítkovický klub na svém webu oznámil, že s dvaatřicetiletým zadákem podepsal víceletou smlouvu.
Obránce Stuart Percy končí předčasně v angažmá v Plzni. Západočeši na svém webu oznámili, že se dohodli s dvaatřicetiletým kanadským bekem na rozvázání smlouvy. Percy přišel do Plzně před rokem z Vítkovic.
První posilou libereckých hokejistů pro další extraligovou sezonu se stal obránce Tomáš Hanousek, který už v klubu působil v letech 2018 až 2021. V uplynulé sezoně nastupoval v první lize za Zlín a Bílým Tygrům vypomohl v nejvyšší soutěži během měsíčního hostování. Pod Ještědem podepsal roční smlouvu s opcí, uvedl klub na svém webu.
Hokejisty extraligových Karlových Varů posílí finský obránce Tobias Winberg. Sedmadvacetiletý bek s reprezentačními zkušenostmi podepsal na západě Čech roční smlouvu s opcí, klub o tom informoval na svém webu.
Zprávy ze dne 28. dubna 2026
Další posilou Vítkovic je slovenský reprezentační útočník Filip Krivošík, který přichází z Košic. Za Košice v této sezoně nasbíral 23 branek a 25 asistencí. Loni s týmem vyhrál slovenskou extraligu, letos vypadl v semifinále. Titul získal v minulosti i ve Finsku v dresu Hämeenlinny. V ročníku 2023/24 odehrál 23 zápasů za Mladou Boleslav. „O Filipově příchodu jsme jednali již před třemi lety. Našemu útoku přinese svou urostlou postavou sílu, důraz. Navíc jeho držení hole na pravou stranu je velkou výhodou,“ řekl výkonný manažer Patrik Rimmel.
Obránce Aleš Čech bude po angažmá v Mladé Boleslavi hrát hokejovou extraligu za Plzeň. Západočeši příchod jednadvacetiletého majitele stříbra a bronzu z mistrovství světa hráčů do 20 let oznámili na klubovém webu. Čech v novém působišti podepsal smlouvu na dvě sezony s opcí na další.
Útočníci Jan Bernovský a Dominik Petr budou v příští sezoně působit v extraligových Vítkovicích. Pětadvacetiletý Bernovský se do ostravského klubu vrací z první ligy, kde naposledy působil v Litoměřicích, o pět let mladší Petr hrál poslední tři sezony v zámořské juniorské soutěži WHL. Vítkovice o jejich angažování informovaly na svém webu.
Zprávy ze dne 27. dubna 2026
Útočník Martin Štohanzl bude hrát v extralize za Olomouc. K novému angažmá mu dopomohla vydařená sezona v první lize, kde byl v základní části nejproduktivnějším hráčem Kolína. O příchodu šestadvacetiletého hokejisty informoval olomoucký klub na svém webu.
Novým trenérem Českých Budějovic se stal Róbert Petrovický, jenž naposledy vedl Olomouc. Asistenty slovenského kouče budou Valdemar Jiruš a David Vrbata. Vedení Motoru to uvedlo na klubovém webu.
Zprávy ze dne 26. dubna 2026
Mladou Boleslav posílí obránce Vojtěch Budík. Osmadvacetiletý bek, který naposledy působil ve Vítkovicích, podepsal s Bruslaři roční smlouvu. Klub o tom informoval na svém webu.
Kanadský obránce Carter Robertson, který působil v této sezoně ve slovenské extralize v Liptovském Mikuláši, se stal novou akvizicí Plzně. Je tak čtvrtou posilou Škody po kanadském zadákovi Dylanu MacPhersonovi z Villachu, slovenském obránci Jakubu Chromiakovi z Niagary z OHL a útočníkovi Adamu Titlbachovi, navrátilci z celku Vancouver Giants z WHL. Klub o tom informoval na svém webu.
Zprávy ze dne 24. dubna 2026
Slovenský útočník Viliam Čacho se stal novou posilou hokejistů Hradce Králové. S klubem uzavřel dvouletou smlouvu. Sedmadvacetiletý odchovanec Trenčína působil od roku 2023 v Třinci, s kterým získal předloni titul, a tento ročník strávil na hostování v Olomouci. Mountfield HK o jeho příchodu informoval v tiskové zprávě.
„O Vila jsme měli zájem již delší dobu. Jsme přesvědčeni, že rychle zapadne do našeho stylu hry. Nyní je ve fázi rekonvalescence po zranění, které si přivodil v lednu, ale pevně věříme, že na přípravu na ledě v červenci již bude připraven," uvedl předseda představenstva a generální manažer Hradce Králové Aleš Kmoníček.
V tomto ročníku si Čacho připsal ve 38 zápasech 19 bodů za sedm branek a 12 asistencí. V české extralize má na kontě 145 duelů a 48 bodů za 20 gólů a 28 přihrávek. Na Slovensku hrál účastník dvou mistrovství světa v nejvyšší soutěži za Detvu, Prešov a mateřský Trenčín.