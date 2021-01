Přestupy v extralize ONLINE: Zamoří volá! Vary opouští Kaše s Laukem

14:18

ODCHODY – Hodně aktivní je na trhu v posledních týdnech také nováček z Českých Budějovic. Po několika příchodech hlásí Motor také odchody. Na jihu Čech končí útočník Miroslav Indrák, který se při dlouhodobém zranění dohodl s klubem na ukončení smlouvy. Další forvard Adam Raška, který v posledních zápasech neměl pevné místo v sestavě, putuje na hostování do konce sezony do prvoligové Poruby. Do Chance ligy míří také mladý obránce Ivan Lytvynov, který má vyřízené starty do Havířova. V případě potřeby se ale může kdykoliv do Motoru vrátit.