Přestupy v extralize ONLINE: Zámorský už má jasno! Kde bude působit? | iSport.cz

17:17

PODPIS – Zkušený brankář Jakub Štěpánek bude pokračovat v Třinci, Oceláři prodloužili mistru světa z roku 2010 kontrakt. Odchovanec Vsetína zamířil do Třince na začátku prosince poté, co o měsíc dříve skončil v Pardubicích. „Kuba nás přesvědčil, že je výborným brankářem. V extralize měl u nás úspěšnost zásahů 93 procent a průměr stlačil pod dvě celé. To mluví samo za sebe. Své kvality potvrzoval i na Spenglerově poháru, kde dominoval. Navíc je to charakterově výborný kluk do šatny,“ ocenil jeho kvality sportovní ředitel klubu Jan Peterek na klubovém webu. Více čtěte ZDE >>>