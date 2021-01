Přestupy v extralize ONLINE: Změna! Roth v Třinci nezakotví, míří do ciziny

16:25

PODPIS - Vedení hokejistů Karlových Varů získalo zkušeného a dobře známého brankáře. Jako náhrada za Jana Bednáře, který po mistrovství světa do 20 let zůstal v zámoří, přichází do konce sezony gólman Vladislav Habal. Devětadvacetiletý rodák ze Sokolova za Energii v Tipsport extralize již chytal, než se před téměř pěti lety vydal do Slovenska. V dresu Košic a Slovanu Bratislava nastupoval čtyři sezony, po konci minulého ročníku byl bez angažmá a tak se ozval tým z lázeňského města. „Po odchodu Jana Bednáře do Kanady jsme potřebovali jednoho brankáře, a jelikož Vláďa byl naším hráčem a byl bez smlouvy, tak jsme se rozhodli ho podepsat do konce sezony,“ řekl Martin Pešout, trenér a sportovní manažer Karlových Varů pro klubový web.