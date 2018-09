ONLINE: Vítkovice vedou nad Spartou 3:2, Kometa - Plzeň 1:1. Litvínov vede

ONLINE: Mountfield HK - Chomutov (17:00) sledujte ZDE<<<

Góly Domácí: 11:31. Bezúch, 14:04. Linhart Hosté: 33:08. Huml Sestavy Domácí: Maxwell (J. Pavelka) – Zámorský, Linhart (A), Cibulskis, Graňák (A), Piché, Š. Havránek, F. Pavlík – Paulovič, Koukal (C), M. Chalupa – Vincour, Cingel, Bezúch – Berger, Bičevskis, Miškář – Rosandić, Kukumberg, R. Pilař. Hosté: Stezka (Š. Lukeš) – Valach, Jank, Knot, Štich, Blaha, Dietz, Trefný – Klhůfek, V. Růžička (A), Sklenář – Skokan, Huml (A), Tomica (C) – J. Stránský, Vantuch, Koblasa – Chlouba, Šťovíček, A. Dlouhý. Rozhodčí Úlehla, Pešina – Frodl, Polák Stadion ČPP Aréna

Góly Domácí: 03:36. Zaťovič Hosté: 11:35. Gulaš Sestavy Domácí: Langhamer (Vejmelka) – Mikuš, O. Němec, Gulaši, Štencel, Malec, Bartejs, Barinka – Zaťovič, P. Holík, Mueller – R. Zohorna, Hruška, Kašpar – Mallet, Nahodil, L. Horký – Dočekal, L. Čermák, Köhler. Hosté: Milčakov (Frodl) – J. Kindl, Čerešňák, Allen, L. Kaňák, Pulpán, Vráblík – Nedorost, Novotný, Gulaš – Stach, Kratěna, Indrák – D. Kindl, Kracík, V. Němec – Straka, Kodýtek, Eberle – Preisinger. Rozhodčí Kika, Hradil – Hlavatý, Rampír Stadion DRFG arena

Góly Domácí: 05:41. Kubát, 15:28. Matoušek Hosté: Sestavy Domácí: Janus (Hanuljak) – Hunkes, Baránek, Sörvik, Kubát, L. Doudera, Ščotka, Šesták – Petružálek, J. Mikúš, J. Černý (A) – Myšák, V. Hübl (A), F. Lukeš – D. Tůma, Gerhát, Trávníček (C) – Jurčík, M. Hanzl, Matoušek. Hosté: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Ferenc, Nosek (A), Žižka (C), Valenta, Řezníček, Gazda – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček – E. Kulda, Werbik, Poletín – Šlahař, Fryšara, Herman – Popelka, P. Sedláček, Karafiát. Rozhodčí Pavlovič, Pražák – Pešek, Špringl Stadion Zimní stadion Ivan Hlinky, Litvínov

Góly Domácí: 04:29. Lev, 13:45. Schleiss, 16:12. Lev Hosté: 11:11. Jarůšek, 13:53. Forman Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Baranka, Hrbas, de la Rose, Šidlík, Trška, Výtisk (A) – Tybor, O. Roman, Szturc (A) – Schleiss, Lev, Olesz (C) – D. Květoň, Mahbod, Dej – P. Zdráhal, Š. Stránský, Kucsera – Pytlík. Hosté: Machovský (Honzík) – Blain, Kalina, T. Pavelka, Košťálek, Piskáček (A), Gregorc, Delisle – Smejkal, Sill, Černoch – Říčka, P. Vrána (C), Jarůšek – Pšenička, Pech (A), Forman – Buchtele, Klimek, Kudrna. Rozhodčí Šír, Lacina – Bryška, Špírek Stadion Ostravar aréna

Karlovy Vary - Mladá Boleslav 4:0

Góly Domácí: 15:14. O. Beránek, 16:19. Šenkeřík, 31:35. Skuhravý, 59:55. Lapšanský Hosté: Sestavy Domácí: F. Novotný (Závorka) – L. Vágner, Krejčí, Podlipnik, M. Rohan (A), Kovačevič, Šenkeřík, Šafář – T. Rachůnek (A), Balán, T. Havránek – O. Beránek, Gríger, Kohout – Lapšanský, Skuhravý (C), Gorčík – T. Mikúš, Kverka, Stloukal. Hosté: Krošelj (32. Kantor) – Hanzlík (C), Bernad, Němeček, Pláněk, Kotvan, Dlapa, Kurka – Klepiš, P. Musil, Šťastný – Látal, Žejdl (A), Orsava – Vondrka, Skalický, Pacovský (A) – P. Kousal, Najman, Martin Procházka. Rozhodčí Hribik, Svoboda – Jelínek, Brejcha Stadion KV Arena, Karlovy Vary Návštěva 3841 diváků

Třinec - Olomouc 2:3

Hokejisté Olomouce zvítězili v 2. kole extraligy na ledě Třince 3:2, přestože prohrávali už 0:2. Hanáci tak mají po dvou zápasech na kontě plný počet bodů. Oceláři naopak na první zisk čekají. Hosté prohrávali s úřadujícím vicemistrem o dvě branky už ve 14. minutě, ale v prostřední třetině i díky chybné rozehrávce brankáře Petera Hamerlíka vyrovnali. Obrat dokonal v 51. minutě Bruno Mráz.

Zatímco Olomouc nechala vítěznou sestavu z úvodního zápasu beze změn, Třinec překopal složení všech čtyř útočných formací a do branky postavil Hamerlíka místo Hrubce. Rošády přinesly efekt a Oceláři rychle vedli 2:0. První gól připravil Bukarts, když z rohu kluziště našel pěkným pasem skórujícího Krajíčka. Zanedlouho zvýšil Cienciala tečí Gernátovy střely od modré čáry. A to ještě Michal Kovařčík trefil tyč.

Olomouc zahrozila až v závěru úvodní třetiny, ale osamocený Laš neprocedil puk mezi betony Hamerlíka, který vzápětí zastavil semaforem střelu Staňka. Hosté pokračovali v tlaku i po přestávce. Nejdříve trefili tyč, ale z další akci udeřili. Kolouch dobruslil kotouč, nahodil ho před branku, do které si ji srazil domácí obránce Matyáš. Při dalším střídání mohlo být vyrovnáno. Jergl ale řešil přečíslení dva na jednoho střelou a trefil Hamerlíka.

Třinec poté přidal, dvoubrankový náskok mu mohl vrátit agilní Hladonik. V největší šanci ale Bukarts ani nevystřelil, protože mu v tom zabránil vracející se Knotek. Centr první olomoucké řadě zařídil navíc vyrovnání. U zadního mantinelu vystihl špatnou rozehrávku Hamerlíka, puk poslal před branku a Káňa zakončoval do prázdné branky.

Třetí třetina se nesla v duchu domácí snahy o strhnutí vedení na svou stranu. Do gólových šancí se ale dostávali ztuha a hosté je zmrazili třetím gólem, když Tomečkův bekhendový pokus dorazil Mráz. Definitivně mohl rozhodnout Irgl, ale neuspěl v úniku v tísni s bekhendovým blafákem. Třinec v závěru dohrával téměř dvě minuty ve hře šesti proti čtyřem a ostřeloval Konrádovu branku, ale srdnatě bojující Olomouc odolala.

Góly Domácí: 11:07. Krajíček, 13:11. Cienciala Hosté: 25:20. Kolouch, 39:19. J. Káňa, 50:21. Mráz Sestavy Domácí: Hamerlík (Hrubec) – Krajíček (C), M. Doudera, D. Musil, Matyáš, Gernát, Haman, Adámek – Chmielewski, Marcinko, O. Kovařčík – Adamský (A), Cienciala, Svačina – Roberts Bukarts, M. Kovařčík, Hrňa – Hladonik, Viedenský, Dravecký (A). Hosté: Konrád (Lukáš) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), J. Galvas, Staněk, Jaroměřský, Švrček – Laš, J. Knotek (A), J. Káňa – Burian, Kolouch, Irgl – Holec, Skladaný, Jergl – Ostřížek, Mráz, V. Tomeček. Rozhodčí Lukáš Bejček, Antonín Jeřábek – Jiří Gebauer, Vít Lederer Stadion WERK ARENA, Třinec (kapacita: 5 400)

Liberec - Pardubice 0:2

Hokejisté Liberce podlehli ve 2. kole extraligy doma Pardubicím 0:2, ani ve druhém utkání sezony tak neskórovali a nebodovali. Dynamo naopak dosáhlo na první zisk. Vítěznou branku vstřelil v 11. minutě ruský obránce Daniil Miromanov a v závěru pečetil výsledek při power play kanonýr Petr Sýkora. Brankář Ondřej Kacetl si díky 35 úspěšným zákroků připsal první nulu v ročníku.

Úvod utkání patřil domácím, kteří v úvodním kole podlehli v pátek v Plzni 0:4. Ve slibných příležitostech se dvakrát ocitl Ordoš. Pak byl ale v páté minutě vyloučen liberecký obránce Havlín a hosté se dostali do zápasu. Přesilovku sice nevyužili, ale jejich aktivita se zvýšila a v liberecké obraně se začala objevovat okénka.

V sedmé minutě Will zlikvidoval Hrabalovu střelu i následné dorážky hostujících hráčů. Domácí se mohli dostat do tempa při Sýkorově vyloučení, ale jejich přesilovku trochu kuriózně ukončil Ševc, který přistrčil po ledě hokejku svému spoluhráči, což je v rozporu s pravidly.

Po rovnovážné hře čtyři na čtyři následovala krátká přesilovka hostí. Rolinek zavezl puk do útočné třetiny a před brankou našel Miromanova, který svým premiérovým gólem v české extralize otevřel skóre. Domácí se snažili odpovědět, ale na pozorného Kacetla si nepřišli Ševc, Krenželok, ani Derner. V závěru třetiny zlikvidoval Kacetl i Kvapilův pokus.

Do druhé třetiny zamíchal domácí trenér Pešán sestavou a Bílí Tygři začali opět aktivněji. Kacetla vyzkoušel Valský a neuspěl ani Bulíř s dorážkou. O chvíli později se dostal sám před Kacetla Hudáček, ale puk mu v rozhodujícím momentu sjel z čepele. Hosté kontrovali šancí Rolinka a následnou dorážkou Sýkory, ale Will svůj tým podržel.

Na druhé straně se stejně zaskvěl Kacetl při dorážce Valského. V polovině třetiny se blýskl krásnou individuální akcí sedmnáctiletý liberecký útočník Teplý, v lepším zakončení mu po sólu zabránil až Čáslavův faul. Ve 34. minutě domácí přežili oslabení ve třech proti čtyřem a následně i proti pěti. V závěru druhé části snahu Jelínka zlikvidoval Kacetl.

Třetí třetinu začali domácí Ordošovou šancí, hosté ihned odpověděli příležitostí Miromanova. Pak neuspěl proti Kacetlovi Kvapil. Bílí Tygři byli ale neustále v tlaku, jejich snaha však končila na Kacetlovi. V polovině třetiny se před Willem Perret, ale vedení Dynama nezvýšil.

Na Kacetla pak nevyzrál ani Hudáček a šance domácích na bodový zisk se zmenšovala. Více než dvě minuty před koncem třetiny tak liberečtí odvolali Willa z branky a začala dlouhá power play. Po chybě Dernera ale Sýkora definitivně pojistil vítězství Pardubic.

Ohlasy trenérů:

Filip Pešán (Liberec): „V celém utkání se nám nedařily přesilové hry. Hrajeme složitý hokej, který jsme předváděli i v Plzni. Takový zpočátku sezony nemá šanci na úspěch. Doufám, že dva zápasy stačily k tomu, abychom si uvědomili, že v jednoduchosti je síla. Bez bojovnosti a nasazení ani s dobrým týmem, který máme v kabině, nemáme šanci vyhrát jakýkoliv zápas.“

Miloš Holaň (Pardubice): „Porážka s Vítkovicemi na nás nezanechala stopy a přijeli jsme sem s čistou hlavou. Založili jsme to na poctivé obraně a výborném systému. I když nás v některých fázích možná Liberec zatlačil, podržel nás vynikající Kacetl. V první třetině, kdy jsme byli pod tlakem, nám stačila jedna šance, abychom šli do vedení. Možná trošku zklamáním jsou pro mě přesilové hry, kdy jsme mohli vedení navýšit, na druhou stranu jsme dobře odpracovali oslabení a týmovým duchem jsme utkání dobojovali do vítězného konce. Takovým výkonem jsme se prezentovali i loni od konce sezony, takže doufám, že i naši noví hráči pochopili, o co nám jde. Jedině taková cesta vede k vítězství.“

Góly Domácí: Hosté: 10:13. Miromanov, 58:04. P. Sýkora Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Stříteský, Derner, Doherty, Šmíd (A), Havlín, Ševc, T. Hanousek – Lenc, P. Jelínek (C), Ordoš – Bulíř (A), L. Hudáček, M. Kvapil – Valský, Redenbach, Lakatoš – Teplý, J. Vlach, L. Krenželok. Hosté: Kacetl (Klouček) – Trončinský, Čáslava, Hrabal, Budík, Miromanov, Wishart, Holland – P. Sýkora (A), Marosz, Rolinek (C) – T. Svoboda, Bubela, Treille (A) – Mandát, Poulíček, Perret – M. Kratochvíl, Dušek, Vondráček. Rozhodčí Hejduk, Veselý – Komárek, Lučan Stadion Home Credit Aréna Návštěva 5 762 diváků