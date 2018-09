ONLINE: Chomutov schytal od Plzně devět gólů, lídr prohrává ve Varech

Boleslav - Sparta 3:1

Po úvodních třech duelech bez bodu Mladá Boleslav podruhé za sebou uspěla. Středočeši navázali na nedělní výhru na ledě mistrovské Komety Brno 2:0. Třemi body za gól a dvě asistence se proti Pražanům zaskvěl útočník Jakub Klepiš. Sparta v šestém utkání v sezoně teprve podruhé nebodovala.

Domácím patřil tradičně tlak v úvodu utkání, který byl umocněný přesilovou hrou, ale Sparta odolala. O dost nebezpečnější byla první početní výhoda hostů v polovině první třetiny, ale dva nebezpečné pokusy Gregorce brankář Krošelj pokryl. V další přesilovce Pražanů pálil nebezpečně z mezikruží Pavelka, ale slovinský brankář Mladé Boleslavi zasáhl lapačkou.

Pořádně hektický byl úvod druhé části. V úvodu přesilovky při vyloučení kapitána Mladé Boleslavi Hanzlíka trefil Gregorc tyčku, hned po zisku puku ujížděl hostující obraně Skalický, ale jeden z vracejících se obránců jej dokázal vyrušit při zakončení. Nakonec ale pokračující početní výhoda skončila gólem Sparty. Formanovu střelu ještě dokázal Krošelj betonem vyrazit, ale volný Kumstát otevřel skóre zápasu.

Do dvoubrankového vedení mohl hosty poslat Pech, ale domácí brankář mu gól doslova ukradl skvělým zákrokem na brankové čáře. Na druhé straně byl nejblíže ke vstřelení gólu Klepiš, ale odkrytou branku minul. Domácí se dočkali vyrovnání 39 sekund před koncem druhé třetiny, kdy při Blainově trestu z pozice za pravým kruhem překonal Machovského obránce Bernarda.

A jak Mladá Boleslav druhou třetinu skončila, tak začala tu třetí. Klepiš našel přes šířku útočného pásma Orsavu a ten propálil sparťanského gólmana podruhé. Velkou šanci na vyrovnání měl přesně čtyři minuty před koncem Buchtele, ale v ideální pozici mířil pouze do výstroje domácího gólmana.

Potom hledal Kudrna na zadní tyči Říčku, ale ten na puk nedosáhl. Dvě minuty před koncem pak sáhli sparťané ke hře bez brankáře a 14 vteřin před koncem do prázdné branky pečetil výsledek Klepiš.

Hlasy trenérů:

Vladimír Čermák (Mladá Boleslav): "Byl to vyrovnaný zápas a zajímavý pro diváky. Chtěli jsme navázat na výhru v Brně, aby si někdo nemohl myslet, že to byla náhoda. Od našich hráčů to byl obětavý výkon, dobře jsme si plnili úkoly a výhru jsme si zasloužili. Teď se nám bude lépe pracovat a věřím, že se ještě více zvedneme."

Jaroslav Nedvěd (Sparta): "Bohužel jsme sehráli podobný zápas jako proti Hradci. Hrálo se vyrovnané utkání, dostali jsme se do vedení, ale trošičku jsme sundali nohu z plynu a Boleslav má natolik zkušené hráče, kteří si počkali na naše chyby a v podstatě během minuty převrátili celý zápas. Musíme si zanalyzovat, proč nám to teď nelepí. Možná uděláme nějaké změny v sestavě, máme hodně zdravých hráčů, takže chceme udělat nějakou rotaci. V neděli budeme mít pátý zápas v deseti dnech a možná se v některých situacích projevila únava. Máme zatím produktivní obránce, ale celý útok musíme zvednout."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39:21. Bernad, 40:28. Orsava, 59:47. Klepiš Hosté: 22:15. Kumstát Sestavy Domácí: Krošelj (Kantor) – Hanzlík (C), Bernad, Němeček, Pláněk, Dlapa, Kotvan, Kurka – Orsava, Žejdl (A), Klepiš – Pacovský (A), Skalický, Vondrka – Šťastný, P. Musil, Látal – Pabiška, Najman, Martin Procházka. Hosté: Machovský (Honzík) – Blain, Kalina, Gregorc, Košťálek, Piskáček, Delisle, T. Pavelka – Kumstát, Pech, Forman – Buchtele, Klimek, Kudrna – Říčka, P. Vrána (C), Jarůšek – Smejkal, Sill, Černoch. Rozhodčí Hribik, Lacina – Lučan, Ondráček Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3679 diváků

Chomutov - Plzeň 2:9

Chomutov dál zůstává bez bodu poslední. Kanonádu Indiánů řídil pěti body za čtyři branky a jednu asistenci útočník Vojtěch Němec. Plzeň bodovala ve čtvrtém z pěti utkání v nové sezoně, ale teprve podruhé se jí podařilo vyhrát za tři body.

Vstup do utkání přitom vyšel Pirátům. Skóre už po 29 vteřinách otevřel útočník Vladimír Růžička Růžička mladší, ale radost domácích netrvala dlouho. V čase 1:46 vyrovnal Němec.

Krátce před polovinou úvodní třetiny měli Piráti výhodu přesilové hry, ale místo opětovného vedení inkasovali. Straka ve vlastním oslabení projel až před Stezku a trefil bližší roh chomutovské branky. Ve 12. minutě zvýšil v přesilové hře při Vantuchově trestu opět Němec, který mohl už o tři minuty později dovršit hattrick, ale domácím pomohla tyč.

První polovina druhé části byla protkána přesilovkami, které se ani jednomu týmu nevedly. Mezi 34. a 37. minutou Plzeň zvýšila už na 5:1. Nejprve Kratěna zakončil střelou do Stezkova podpaždí přečíslení tři na dvě a poté Indrák trefil zpoza brány Stezku do masky, od které se puk odrazil za brankovou čáru.

Ve závěrečném dějství se po 45 vteřinách prosadil podruhé Straka, což už nevydržel Stezka a v chomutovské brance přepustil místo Dvořákovi. Krátce poté Chomutovští po závaru nevyužili přesilovku. Stejnou výhodu na druhé straně trestal Němec, jenž využil Dvořákovu chybu a dokonal hattrick. V 53. minutě přidal i svůj čtvrtý gól.

V 54. minutě se do domácí branky vrátil Stezka, jenž ještě jednou inkasoval. Ve vlastním oslabení jej překonal Kracík. Dvacet vteřin před koncem zkorigoval na konečných 2:9 obránce Jank.

Hlasy trenérů:

Jan Šťastný (Chomutov): "S výjimkou prvního střídání, kdy jsme dali branku, jsme podali katastrofální výkon. Bylo tam strašně moc individuálních chyb. Pokud nezměníme myšlení hráčů a nebudeme hrát to, co si říkáme, neporazíme nikoho. Byla to doslova katastrofa."

Jiří Hanzlík (Plzeň): "Vstoupili jsme do utkání špatně, dostali jsme gól v prvním střídání a celkově jsme neměli dobrý začátek. Hráčům chyběl pohyb a lepší reakce, ale naštěstí jsme se rychle vrátili gólově do zápasu. Ještě za hratelného stavu pro Chomutov jsme měli mraky oslabení, která jsme ale přečkali, a góly na 4:1 a 5:1 jsme výsledkově odskočili. Třetí třetina už dopadla, jak dopadla."

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:29. V. Růžička, 59:40. Jank Hosté: 01:46. V. Němec, 08:16. Straka, 11:37. V. Němec, 33:55. Kratěna, 36:22. Indrák, 40:45. Straka, 46:23. V. Němec, 52:20. V. Němec, 55:59. Kracík Sestavy Domácí: Stezka (41. Tadeáš Dvořák) – Valach, Jank, Knot, Štich, Trefný, Dietz, Blaha – Skokan, V. Růžička, Sklenář – Vantuch, Huml, Tomica – J. Havel, Klhůfek, Koblasa – J. Stránský, Šťovíček, A. Dlouhý. Hosté: Frodl (Milčakov) – Čerešňák, J. Kindl, L. Kaňák, Allen, Vráblík, Pulpán, Jones – Gulaš, Nedorost, Indrák – Kantner, Kratěna, Stach – V. Němec, Kracík, D. Kindl – Eberle, Kodýtek, Straka. Rozhodčí Hejduk, Pražák – Gerát, Hynek Stadion ZS Chomutov Návštěva 3 406 diváků

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 56:14. J. Galvas, 59:24. V. Tomeček Hosté: Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Škůrek, Vyrůbalík, J. Galvas, Ondrušek, Jaroměřský, Staněk, Dujsík – J. Káňa, J. Knotek, Laš – Irgl, Kolouch, Burian – Jergl, Strapáč, Skladaný – V. Tomeček, Mráz, Ostřížek. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Výtisk, Trška, Šidlík, D. Krenželok, Baranka, Hrbas – Dej, O. Roman, D. Květoň – Schleiss, Lev, Olesz – Tybor, Mahbod, Szturc – P. Zdráhal, Kucsera, Š. Stránský – Pytlík. Rozhodčí Šír, Obadal – Gebauer, Hanzlík Stadion Zimní stadion Olomouc

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:21. Kubiš, 48:30. E. Kulda Hosté: 01:18. Bulíř, 21:39. M. Kvapil, 34:51. L. Hudáček, 37:54. Bulíř, 47:30. Lenc, 51:32. L. Hudáček Sestavy Domácí: J. Sedláček (Štůrala) – Nosek (A), Freibergs, Žižka (C), Řezníček, Valenta, Matějíček, M. Novotný – Kubiš (A), Fořt, E. Kulda – Poletín, Karafiát, J. Ondráček – Goiš, Fryšara, Werbik – Václavek, P. Sedláček, Popelka. Hosté: Will (Schwarz) – Derner, Stříteský, Šmíd (A), Doherty, Ševc, Havlín – L. Krenželok, P. Jelínek (C), L. Hudáček – M. Kvapil, Bulíř (A), Lenc – Ordoš, Redenbach, Valský – J. Vlach, Lakatoš, Teplý – Jeník. Rozhodčí Jeřábek, Úlehla – Bryška, Lederer Stadion Návštěva 3852 diváků

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:12. Stloukal, 26:48. Flek, 39:22. Kohout Hosté: 10:06. Myšák, 45:32. Petružálek Sestavy Domácí: F. Novotný (Závorka) – Sičák (A), L. Vágner, Podlipnik, M. Rohan, Kovačevič, Šenkeřík, Plutnar – T. Rachůnek, Balán (A), Flek – O. Beránek, Gríger, Kohout – Lapšanský, Skuhravý (C), T. Mikúš – Gorčík, Kverka, Stloukal. Hosté: Janus (Hanuljak) – Baránek, Hunkes, Kubát, Šesták, Ščotka, L. Doudera, Romančík – J. Černý, J. Mikúš, Petružálek (A) – F. Lukeš, V. Hübl (A), Myšák – Trávníček (C), Gerhát, Matoušek – D. Tůma, M. Hanzl, Jurčík. Rozhodčí Hradil, Kika – Pešek, Špůr Stadion KV Arena, Karlovy Vary

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:40. Zámorský Hosté: Sestavy Domácí: J. Pavelka (Maxwell) – Zámorský, Nedomlel, Cibulskis, Graňák (A), F. Pavlík, Rosandić, Š. Havránek – Smoleňák, Koukal (C), M. Chalupa – Vincour, Dragoun, R. Pavlík – Miškář, Bičevskis, Rákos (A) – Vopelka, Kukumberg, Bezúch. Hosté: Hrubec (Hamerlík) – Krajíček (C), M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Gernát, Matyáš, Adámek – Roberts Bukarts, Marcinko, O. Kovařčík – Adamský (A), Cienciala, Svačina – Chmielewski, M. Kovařčík, Dravecký (A) – Hladonik, R. Vlach, Hrňa. Rozhodčí Svoboda, Pešina – Brejcha, Jelínek Stadion ČPP Aréna