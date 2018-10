SE SIMONOU: Litvínovský klenot Myšák ve škole. Jak prošel kvízem?

Ve druhém díle nového pořadu SE SIMONOU se reportérka iSport TV Simona Kubišová vydala do Litvínova, který zatím oslňuje extraligu a hlavně v něm vzkvétá nový velký talent. Jan Myšák dostává hodně prostoru, nastupuje v útoku s veterány Viktorem Hüblem a Františkem Lukešem, od kterých se má co učit. V šesti zápasech si drží skvělou bilanci půl bodu na zápas. Dva góly dal, na jeden přihrál.

Myšák začal s hokejem už ve třech letech, jako malého ho však nebavilo oblékání do výstroje. „U mě to bylo hrozně na dlouho, takže jsem z toho byl znechucenej, ale pak mě to chytlo. A baví mě to doteď,“ prozradil v rozhovoru. Hokej musí kloubit i se studiem na gymnáziu, kde má individuální plán. A tak od Simony dostal i malý hokejový kvíz, ve kterém poznával hráče z Nagana. Na koho nepřišel?

SE SIMONOU...: Litvínovský klenot ve škole! Myšák měl poznat hrdiny z Nagana 1080p 720p 360p REKLAMA

Celý pořad jste mohli sledovat i v novém magazínu O2 TV Sport „Ice Time“, který se vysílá každé pondělí večer.

Co vše se ve 2. díle dozvíte:

- co říká na své hokejové začátky?

- jak zapadl do kabiny áčka?

- jak kloubí hokej se školou a volným časem?

- co na Myšáka říká litvínovský šéf Jiří Šlégr a redaktor deníku Sport Zdeněk Janda?

…a další.

S litvínovským klenotem Myšákem ve škole! Co o něm ještě nevíte? Sledujte na O2 TV SPORT 720p 360p REKLAMA