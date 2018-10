Hradec je první, výhru řídil Paulovič: Tabulku neřešíme. Uvidíme, co v lednu

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:32. Cingel, 25:50. Rosandić, 46:21. Paulovič, 54:36. R. Pavlík Hosté: 00:45. Mikuš, 26:54. Mueller Sestavy Domácí: J. Pavelka (Maxwell) – Zámorský, Nedomlel, Cibulskis, Graňák (A), F. Pavlík, Rosandić, Linhart – Smoleňák, Koukal (C), Rákos (A) – Vincour, Cingel, R. Pavlík – Paulovič, Dragoun, Miškář – Vopelka, Kukumberg, Bezúch. Hosté: Langhamer (Vejmelka) – O. Němec, Mikuš, Štencel, Gulaši, Bartejs, Barinka, Malec (A) – Mueller, P. Holík, Zaťovič (C) – P. Kratochvíl, Hruška, Kašpar – Köhler, Dočekal, Mallet – Karabáček, R. Zohorna, L. Horký. Rozhodčí Kika, Jeřábek – Frodl, Komárek Stadion ČPP Aréna Návštěva 5629 diváků

Jak chutná pocit, že Kometu složily vaše akce?

„Jsem šťastný, že jsem dostal šanci hrát přesilovku a vyšlo nám to zrovna takhle. Moc mě těší, jak jsme dokázali týmu pomoci. Kéž by to takhle šlo dál a sbírali jsme pořád body.“

Vylétly emoce po gólu na 3:2 až ke stropu?

„Užil jsem si to, gól oslavil. (usměje se) Tady nemá cenu nic moc víc říkat.“

Vidíte pořád ještě vaši vítěznou střelu, nebo se zahalila do mlhy euforie z velkého zápasu?

„Vím jenom, že jsem nahrával Cingimu (Lukáši Cingelovi), jemu se to odrazilo od brusle, já si puk vzal zpátky a pak... Nějak se to odrazilo od brusle brněnského obránce a pak do branky.“

Zvedlo se i pak vaše sebevědomí? Gólová nahrávka na Radovana Pavlíka před prázdnou bránu, po které dával na 4:2, vypadala hodně chladnokrevně.

„To bych zase neřekl, že by mě gól tolik ovlivnil. Jsem zvyklý dávat nahrávky, bylo to v pohodě.“

Na začátku sezony jste se v přesilovkách trápili. Kometě jste z nich dali ale čtyři góly. V čem jsou teď jiné?

„Zkoušeli jsme chodit hodně do branky, vytvořili si tlak a vyšlo to teď čtyřikrát. Máme všichni velkou radost, že nám to tam v nich napadalo.“

Přišlo mi, že Kometa byla snad první soupeř, který se vám vyrovnal v pohybu, chtěl s Mountfieldem jezdit, a proto z toho byl na koukání tak hezký zápas. Jak jste to vnímal vy?

„Podobně, bylo to vyrovnané utkání, Kometa je super mužstvo, má v kádru skvělé hráče a musíme si vážit toho, že jsme se jí dokázali herně vyrovnat. Navíc jsme ji porazili.“

Bylo znát, že proti vám stál soupeř, který dvakrát za sebou vyhrál extraligu?

„Stoprocentně, nedávali nám žádné puky zadarmo, nezbavovali se jich. Chtěli kombinovat, byli sebevědomí, nahrávali si. Tenhle výsledek má svoji cenu. Ale už se musíme dívat na neděli, kdy jedeme do Litvínova.“

Tam už Hradec pojede jako první tým tabulky a ostatní vás začnou nahánět. Změní se něco?

„My se na tabulku moc nedíváme. Hlavní je, abychom vyhrávali, sbírali body. A tak v lednu, v únoru uvidíme, co z toho bude.“

Za odměnu byste se na ni ale tentokrát podívat mohli, ne? Užít si ten pocit.

„Mohli. Ale my máme hlavně dobrý pocit z toho, jak hrajeme, že vyhráváme. Na druhou stranu nás ale nemůže opustit štěstí, které se nás drží. Taky ho potřebujeme a hraje s námi. Pořád je potřeba plnit věci, které máme dělat, dál jít po těch maličkostech, plnit systém a neztrácet puky. Tohle je naše hra, v tu chvíli to vypadá dobře. V první řadě s tím nesmíme polevit.“

