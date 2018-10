Třinecký kouč Varaďa: Jsem maximalista, vítězný typ. Chci vyhrávat pořád

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Litvínov - Třinec 0:2. Oceláři sebrali Severočechům neporazitelnost VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 08:33. Adamský, 17:55. Krajíček Sestavy Domácí: Janus (Hanuljak) – Šesták, Hunkes, Ščotka, L. Doudera, Trávníček (C), Romančík, Strejček – M. Hanzl, Gerhát, Petružálek (A) – F. Lukeš, V. Hübl (A), Myšák – J. Černý, J. Mikúš, D. Tůma – Matoušek, Řehoř, Jurčík. Hosté: Hrubec (Hamerlík) – Gernát, Krajíček (C), Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Matyáš – Chmielewski, Marcinko, Martynek – Adamský (A), Cienciala, Svačina – Kofroň, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Dravecký (A), Mikulík, Rudovský – Hrňa. Rozhodčí Hejduk, Svoboda – Bejček, Špringl Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5 235 diváků

Jsou tři body z Litvínova důležité hlavně pro psychiku vašich hráčů?

„Věřím tomu, že tohle bude znamenat krok kupředu. Je to o tom, aby kluci dostali víru, že ty branky umí dávat s lehkostí. Hodně se nadřeme na branky, nedaří se nám skórovat. Doufám, že přijdou s hráči, kteří se budou vracet po zraněních.“

Jak se vám lepí sestava s tolika absencemi?

„Není to sranda. Chybí nám naši top útočníci. Musíme si ale poradit. Proti Litvínovu nám pomohlo osm hráčů z Frýdku-Místku, bez nich bychom to odehráli těžko.“

Vyhráli jste, ale i tak byla stále cítit na hokejkách útočníku nepohoda a neklid. Šance byly, ale opět přišla selhání ve finální nebo předfinální fázi.

„Tak to občas bývá. Kluci ten tlak cítí. Ví, že se nevyhrává a oni nebodují. Musí ale dělat jiné věci, které v hokeji jsou. Negativní věci se ukázat musí, ale přístup vůči klukům musí být pozitivnější než obvykle. Při takovém tlaku toho, že to aktuálně nelepí, je hráče potřeba povzbudit.“

A co vy a tlak? Cítil jste, že po třech porážkách v řadě už teď musíte zabrat?

„Já si na sebe tlak vytvářím sám. Jsem maximalista, vítězný typ. Chci vyhrávat pořád. Vnímám ale, že někdy jsou prostě dny, kdy to nejde. V tu chvíli je potřeba skousnout porážku a věřit, že další zápas už to bude lepší. Jsem si jistý, že to v týmu je, jen to musíme prodat.“

Nebál jste se, aby na týmu nezanechala stopy poslední smolná porážka z Brna, kdy Kometa vstřelila vítězný gól v posledních sekundách základní hrací doby?

„Ani ne. Věřil jsem, že to kluci hodí za hlavu. Kdybychom dneska prohráli 0:9, tak bych se nad tím musel zamýšlet víc. Takhle je to naštěstí pryč.“

Po sérii pěti utkání venku vás nyní čekají čtyři utkání doma. Těšíte se?

„Domů se samozřejmě těšíme, ale jdeme tak nějak z extrému do extrému. Je to daň za to, když máte krásnou multifunkční halu. Otáčet se na to ale nemůžeme. Body musíme sbírat doma i venku.“

