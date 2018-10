SESTŘIHY: Plzeň skolila lídra po nájezdech. Piráti vyhráli podruhé v řadě

Piráti ožívají! Berany skolil Stránský

V utkání začali aktivněji Piráti, kteří ale nevyužili ani přečíslení tři na jednoho. V pokračující akci Štich zlomil hůl, Zlínští tak vyrazili dva na nikoho, jenomže Honejsek ve vyložené šanci selhal.

Ve 14. minutě začala chomutovská přesilovka, ale prosadil se zlínský Fryšara po velké chybě brankáře Lukeše v rozehrávce. Chomutovští nepotrestali v závěru úvodní části ani 17 sekund trvající přesilovou hru pěti proti třem, když k Valentovi přisedl na trestnou lavici právě Fryšara.

Přes lepší vstup Zlína do prostředního dějství se hra postupně překlopila na stranu domácích, za které ve 26. minutě vyrovnal tečí z předbrankového prostoru Vantuch. Jeho další teč za pár okamžiků skončila na tyčce.

V polovině zápasu Klhůfek ujel, zakončil individuální akci ránou do horního rohu Sedláčkovy branky a otočil stav. A nebylo to ze strany Pirátů všechno. Na 3:1 upravil opět tečí Stránský. Šest vteřin před druhou sirénou neuspěl na konci přečíslení dva na jednoho Duda.

Na začátku závěrečné třetiny hrál Zlín čtyři minuty v početní výhodě, ale puky mu odskakovaly a Freibergs v největší šanci nastřelil horní tyč. V polovině třetí třetiny se prodral před bránu novic v chomutovském dresu Svoboda, jenž mezeru mezi betony Jakuba Sedláčka nenašel.

V závěru Berani stříleli všechno na bránu, ale ztroskotávali na Lukešovi. Závěrečný tlak hostů překazilo Šlahařovo vyloučení a Honejskova bomba zamířila do tyčky, takže už se skóre neměnilo.

Ohlasy trenérů

Vladimír Růžička starší (Chomutov): "Bylo to hodně bojovné utkání. Dostali jsme v první třetině nešťastný gól na 0:1. Druhou třetinu jsme odehráli velice slušně, měli jsme štěstí v koncovce a dali jsme tři góly. Ve třetí třetině už jsme si výsledek hlídali. Klíčové bylo, že jsme ubránili dlouhé čtyřminutové oslabení, které jsme odehráli velice dobře. Potvrdili jsme bojovnost z předchozích zápasů a udělali jsme za víkend šest bodů, což je pro nás hodně důležité. Chtěl bych hráčům poděkovat."

Robert Svoboda (Zlín): "Oproti posledním zápasům jsme nebyli úspěšní v koncovce. Dostali jsme do vedení haluzovým gólem v oslabení. Potom jsme neproměnili jasnou šanci dva na nikoho a domácí toho ve druhé třetině využili. Když se nám nepodařilo využít ani dlouho přesilovku, ve které jsme měli nějaké příležitosti a nedostali puk do prázdné brány, závěr už vyšel do ztracena. Domácí zaslouženě vyhráli."

SESTŘIH: Chomutov - Zlín 3:1. Piráti jsou zpátky ve hře, vyhráli podruhé za sebou 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25:44. Vantuch, 30:56. Klhůfek, 35:33. J. Stránský Hosté: 13:30. Fryšara Sestavy Domácí: Š. Lukeš (Stezka) – Mrázek, Jank, Knot, Štich, Buchtela, Dietz, Valach – Duda, V. Růžička (A), Tomica (C) – T. Svoboda, Huml (A), Sklenář – Marjamäki, Vantuch, J. Stránský – J. Havel, Klhůfek, Koblasa. Hosté: J. Sedláček (Štůrala) – Řezníček, Freibergs, Gazda, Žižka (C), Valenta, Nosek (A), Ferenc – J. Ondráček, Fořt, Kubiš (A) – Šlahař, Honejsek, Herman – E. Kulda, Fryšara, Poletín – Popelka, P. Sedláček, Karafiát. Rozhodčí Pešina, Pavlovič – Gerát, Hynek Stadion ROCKNET ARÉNA Návštěva 3 469 diváků

Ďábel Bulíř opět řádil

Severočeši vstoupili do utkání velmi aktivně a hned od první minuty zasypali několika ranami brankáře Kváču, kterého Litvínov získal na střídavé starty z prvoligového Motoru České Budějovice. Poté si Bílí Tygři zahráli přesilovku, využít ji však i přes velký tlak nedokázali.

Mrzet je to ale nemuselo, jelikož o chvilku později otevřel skóre o Kváčův beton Hudáček. V polovině první třetiny v přesilové hře poté našel Kvapil krásným pasem Bulíře a ten střelou do odkryté branky zvýšil na rozdíl dvou branek. Zároveň si již 13. brankou v sezoně vyrovnal své střelecké maximum a suverénně vévodí tabulce střelců.

Domácích byl plný led a za tři minuty přidal po ukázkově sehraném přečíslení další branku Hudáček. V aréně ještě neutichla radost ze třetí branky a domácí se po 24 vteřinách radovali znovu. Drtivou převahu Bílých Tygrů podtrhl výstavní ranou nad Kváčovo rameno nejproduktivnější muž extraligy Kvapil. V závěru první části si první ostrý zákrok připsal také domácí brankář Will, který si poradil s dobrou šancí Gerháta.

Ve druhé části se Litvínov přece jen trochu osmělil a zatlačil domácí do defenzívy. S pokusy Hanzla a Hübla si ale poradil pozorný Will. Také Litvínov si zahrál přesilovku a v ní měl gólovou šanci Tůma, Will ale perfektně zasáhl. Na druhé straně mohl pátou branku Libereckých přidat z protiútoku Lenc, Kváča ale svůj tým podržel. I nadále však byli aktivnější hosté a Will měl plné ruce práce. Ani Gerhát s Petružálkem si na něj ale nepřišli.

Na začátku třetího dějství útočil na hattrick Hudáček, z ideální palebné pozice mezi kruhy ale těsně minul. Na opačné straně zahrozil Hübl, Will ale jeho ostrou ránu ukryl v lapačce. Poté musel za pozdní dohrání Matouška předčasně pod sprchy domácí Havlín a Litvínov měl před sebou dlouhou početní výhodu.

Tu však ukončil zbytečným faulem hostující kapitán Trávníček. Domácí naložili se svou početní výhodou mnohem lépe. Hudáček nabil Šmídovi a ten tvrdou ranou bez přípravy upravil na konečných 5:0. Závěr utkání se pak již dohrával pouze z povinnosti.

Ohlasy trenérů

Filip Pešán (Liberec): "Zápas jsme rozhodli v první třetině. Měli jsme výborný vstup do utkání a povedla se nám taky přesilovka. I když potom Litvínov začal zlobit a měli jsme obavy, aby zápas nezačal otáčet, tak jsme všechna oslabení odehráli výborně a ubránili se. Zaslouženě dnes bereme tři body."

Radim Skuhrovec (Litvínov): "První třetina byla z naší strany velmi špatná a rozhodla o osudu celého utkání. Liberec hrál velmi dobře, měl dobrý pohyb a tvrdě nás potrestal. Naopak my jsme ve všem zaostávali. Ve druhé a třetí třetině se hra srovnala, nicméně první třetina nás stála zápas. Liberec vyhrál naprosto zaslouženě."

SESTŘIH: Liberec - Litvínov 5:0. Tygři přejeli Chemiky, Bulíř má na kontě další trefu 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 06:48. L. Hudáček, 09:17. Bulíř, 12:58. L. Hudáček, 13:22. M. Kvapil, 51:54. Šmíd Hosté: Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Doherty, Šmíd (A), Kolmann, Derner, Havlín, Ševc, Maier – Valský, Redenbach, L. Hudáček – M. Kvapil, Bulíř (A), Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Ordoš – M. Zachar, Lakatoš, Jeník. Hosté: Kváča (Hanuljak) – Hunkes, Strejček, L. Doudera, Ščotka, Romančík, Baránek, Šesták – Petružálek (A), Gerhát, Trávníček (C) – Myšák, V. Hübl (A), F. Lukeš – D. Tůma, M. Hanzl, J. Černý – M. Havelka, Jurčík, Matoušek. Rozhodčí Hodek, Bejček – Kajínek, Zavřel. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6 815 diváků

Hořký debut nových vůdců Bruslařů

Pod vedením nového trenérského tria, které tvoří spolu s Hořavou Radim Rulík a Pavel Patera, mohli Mladoboleslavští jen sotva začít hůře. Už po 59 sekundách poslal hosty do vedení Burian. V přesilovce po vyloučení Klepiše na začátku sedmé minuty mohl zvýšit Irgl, jenže Kantor byl proti.

"Na začátku bylo vidět, jak jsou hráči zatažení, po špatných výsledcích tam bylo šílený tempo. Olomouc nám dala hned gól, od nás to byla první liga. Pak se to zvedlo, postupem času se to lepšilo," uvedl trenér Hořava, jenž vystřídal Vladimíra Kýhose a poprvé tým vedl na dnešním tréninku.

Před polovinou první části měl vyrovnání na holi Látal, ale nedal. Holec chvilku poté ztroskotal na Kantorovi. V 18. minutě už se domácí radovali, když bek Hanzlík dobrým napadáním na útočné modré čáře vybojoval kotouč pro Pabišku a ten dokázal prostřelil Konráda.

Na začátku druhé třetiny sebral Vyrůbalík jistý gól Klepišovi, jehož před odkrytou brankou hledal Žejdl. Zanedlouho musel na trestnou lavici Skladaný a domácí byli dvakrát blízko vedoucí trefě: Klepišovu bombu stihl vytěsnit ramenem na poslední chvíli Konrád, Orsava měl ze strany spoustu času zamířit, jenže vypálil jen do lapačky olomouckého gólmana.

"V efektivitě zakončení byl dnes asi hlavní rozdíl. My jsme tam měli dost šancí, ale nedali jsme je. Byl to hodně vyrovnaný zápas, ale nás ta efektivita trápila. Myslím, že jinak tam bylo nasazení, s jakým jsme dlouho nehráli," prohlásil domácí forvard Lukáš Pabiška.

Středočeši pak promrhali i další početní výhodu a muselo je to mrzet o to více, že hosté naopak Šťastného napadení potrestali. Přesně po 33 odehraných minutách si dlouho nikým nerušený Irgl vyjel v klidu do palebné pozice a z kruhu pro vhazování trefil přesně horní roh. Zkušený forvard tak dal už osmý gól v sezoně.

"Viděl jsem, že útočník odjel a mám chvíli čas, když tam není bek. Snažil jsem se jít do brány a spadlo to tam," popsal Irgl. "Kde se vzala má forma? Nevím. Někdy je to i o štěstí, jestli vám to tam spadne, nebo ne. Zase bych to nepřeceňoval, je to jen začátek," dodal juniorský mistr světa z roku 2000.

Třetí dějství se neslo ve znamení velké snahy Bruslařského klubu o vyrovnání. Šťastného zakončení zblízka ale vykryl Konrád. Odhodlání domácích mohlo utrpět zásadní trhlinu v 51. minutě, tečující Knotek však dobře postaveného Kantora nepřekonal. Během závěrečných 100 sekund to Mladá Boleslav zkusila bez gólmana, Hanáci se ale s přehledem ubránili.

"Je to kolikrát i o štěstí. Nechci říkat, že je to jen o štěstí, ale nějaký ten odražený puk nám tam chyběl. Štěstí je teď k nám trošku zády, i když si myslím, že jsme mu šli dnes hodně naproti. Snad se zase obrátí a prací, kterou děláme, se k ním zase přikloní," věří Pabiška.

Ohlasy trenérů

Miloslav Hořava (Mladá Boleslav): "Je těžké říkat po jednom zápase, kde je hlavní problém. Když prohrajete 1:2, jde o vyrovnaný zápas. Olomouc byla ale lepší a zaslouženě vyhrála. I to k hokeji patří. Ale byli bychom rádi, kdyby nasazení, tempo a agresivita byly i nadále takové, jak tomu bylo ve třetí třetině, i když jsme nedali gól. Myslím, že právě na tom bychom mohli stavět."

Jan Tomajko (Olomouc): "My jsme do utkání výborně vstoupili, když jsme hned v první minutě dali gól. Potom jsme tak trošku přestali hrát s pukem a čekali, co s námi domácí provedou. Málo jsme chtěli puk, nebylo to optimální a Boleslav vyrovnala na 1:1, když jsme nevytáhli puk z obranného pásma a ztratili ho na obranné modré čáře. Ve druhé třetině jsme tam měli nějaká oslabení a domácí nás přestříleli. Nakonec rozhodla naše branka v přesilové hře, když to Zbyněk Irgl výborně trefil. Boleslav ve třetí třetině tlačila, ale musím kluky pochválit, že jsme ji odehráli výborně do obrany. Posledních pět minut bylo od nás opravdu vynikajících."

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Olomouc 1:2. Premiéru kouče Hořavy u Bruslařů pokazil v přesilovce Irgl 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 17:47. Pabiška Hosté: 00:59. Burian, 33:00. Irgl Sestavy Domácí: Kantor (Groh) – T. Voráček, J. Říha, Kotvan, Pláněk, Hanzlík (A), Kurka, Bernad – Orsava, Žejdl, Klepiš (A) – Pacovský, T. Knotek, Vondrka (C) – Šťastný, P. Musil, Látal – Pabiška, Skalický, Martin Procházka. Hosté: Konrád (Lukáš) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), J. Galvas, Jaroměřský, Švrček, Dujsík – Ostřížek, J. Knotek (A), V. Tomeček – Burian, Strapáč, Irgl – Laš, Nahodil, Skladaný – Holec, Jergl. Rozhodčí Horák, Hejduk – Frodl, Lučan Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 2611 diváků

Brno srazilo Ostravany posedmé v řadě

Domácí vstoupili do zápasu aktivněji a z úvodní převahy se zrodil i rychlý vedoucí gól. Květoň se natlačil před Vejmelku a zakončil neúspěšně, ale dojíždějící de la Rose už doklepl puk do sítě. Švédský zadák skóroval za Vítkovice poprvé.

Příležitost k další frontální ofenzívě se Vítkovickým naskytla vzápětí, když současně odešli na trestnou lavici Němec a Mueller, ale dvouminutovou přesilovku pět na tři domácí nevyužili. A ač byli v první části aktivnější, nakonec přišli i o vedení.

"Měli jsme pět na tři dvě minuty, dost i přesilovek pět na čtyři, musíme to využívat, obzvlášť s mužstvem, jako je Brno, kdy přesilovky a oslabení rozhodují. Měli jsme jich dost, možná by zápasy byl rozhodnutý už v polovině," tvrdil vítkovický útočník Radoslav Tybor.

Kometa ve 12. minutě po domácím zaváhání ve středním pásmu vyrazila na rychlou zteč a Mallet nadvakrát dostal kotouč za Bartošáka. Vítkovický tlak opadl a hned vzápětí Ostravany zachránil Bartošák při velké možnosti Čermáka.

"Mohli jsme asi v první třetině vytěžit víc. Na střely jsme byli o hodně lepší, ale zase si nepamatuju, že by tam byly nějaké velké šance a tutovky," řekl brněnský útočník Bedřichh Köhler.

Také Brno ve druhé části, byť ve výrazně zkrácené formě, nevyužila přesilovku pět na tři, ale Lev se ve 30. minutě nechal v přesilové hře školácky obrat o puk ve vlastním pásmu Köhlerem, který rychlým zakončením nedal Bartošákovi šanci a poslal mistry do vedení.

Domácí se ale sebrali ještě zavčasu a zásluhou pohledné individuální akce Zdráhala ve 34. minutě srovnali. Vítkovický útočník si pátým gólem sezony upevnil pozici nejlepšího střelce týmu. Ještě před koncem druhé části mohl znovu výsledek otočit Kucsera, ale jeho ránu švihem zastavila v 39. minutě tyčka.

Povedlo se to až čtvrthodiny před koncem Tyborovi, který po jednom z několika přečíslení ukázkově schoval svou ránu tahem za beka a Vejmelka puk nezachytil. Vítkovice měly situace na pojištění náskoku, stejně tak však i soupeř na srovnání. Pláška ještě vychytal Bartošák, ale v 55. minutě se Čermák parádně obtočil kolem protihráče a švihem zavěsil.

I v prodloužení měly obě strany velké šance rozhodnout: Květoň v 64. minutě nepřekonal Vejmelku a hned z protiútoku ztroskotal na Bartošákovi Čermák. Nájezdy zvládla Kometa excelentně. Hosté proměnili všechny první tři pokusy, zatímco soupeř jen jeden ze čtyř.

"Měli jsme rozhodnout v prodloužení, byly tam dva nájezdy, jeden já, jeden Květoň, bohužel nás štěstí opustilo. Nájezdy, to je loterie. Bylo vidět, že střelce asi mají lepší, chladnokrevně to zakončili, kdežto my ne," dodal Tybor.

Ohlasy trenérů

Jakub Petr (Vítkovice): "Remíza v normálním čase je spravedlivá, získali jsme bod s Kometou po velmi solidním výkonu. Bohužel nastalo takové déja vu posledního playoff. Víme, že tomuhle soupeři nemůžeme nabídnout individuální chyby, Kometa je tým, který i minimálně nabídnutou příležitost využívá. Toho jsme se bohužel nevyvarovali a to je pro mě právě po tom minulém čtvrtfinále zklamání. Ale když to srovnám s naším pátečním výkonem ve Varech, zase to byl dneska návrat ke kořenům a k hokeji, který chceme hrát. Dnes naše hra měla parametry."

Kamil Pokorný (Kometa): "Zajímavé utkání co se týče hry i vývoje skóre. První třetina byla naší strany velice slušná, ale museli jsme ubránit dvouminutové oslabení ve třech. Ve druhé třetině se roztrhl pytel s vyloučeními a pak byla hra složitá pro hráče, kteří nebyli v tempu. Šli jsme do vedení, ale soupeř vyrovnal. Pak jsme byli nakonec rádi, že jsme v závěru normální doby srovnali na 3:3. Dneska ale bylo strašně moc vyloučených na naší straně. Oslabení jsme dnes sehráli sice excelentně, ale bylo jich moc a neměli jsme pak síly a čas na hru v pěti. Jsme rádi za dva body."

SESTŘIH: Vítkovice - Kometa Brno 3:4sn. O bodu navíc pro hosty rozhodl Mueller 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:14. de la Rose, 33:10. P. Zdráhal, 44:46. Tybor Hosté: 11:53. Mallet, 29:01. Köhler, 54:52. L. Čermák, . Mueller Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (C), D. Krenželok, Hrbas, Baranka, Šidlík, de la Rose – Szturc (A), Lev (A), Schleiss – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal – Dej, Baláž, Toman – Pytlík. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – Barinka, O. Němec (A), Gulaši, Štencel, Malec, Bartejs – Zaťovič (A), P. Holík, Mueller – Plášek ml., Hruška, Mallet – Kašpar, R. Zohorna, L. Horký – Dočekal, L. Čermák (C), Köhler. Rozhodčí Hradil, Pražák – Jindra, Zíka Stadion Ostravar aréna Návštěva 7 303 diváků

Borcem na konec byl Vojtěch Němec

Indiáni vstoupili do utkání aktivněji a Maxwell musel zlikvidovat pokus Gulaše z bezprostřední blízkosti. Za chvíli si v pokračující první minutě poradil hradecký gólman i se střelou Kracíka z otočky a poté při vyloučení Vopelky po šanci Gulaše posunul hradecký gólman svoji branku.

Následné 97 vteřin dlouhé oslabení ve třech ale hosté zvládli a převzali iniciativu. Navíc v 10. minutě ve vlastním oslabení ujel Radovan Pavlík a táhlou střelou z levého kruhu otevřel skóre.

Domácí ve snaze vyrovnat srážela nepřesná střelba, v dobré pozici v závěru první třetiny mířil Stach nad. Po pauze při přečíslení zakončil po přesné přihrávce Kratěny Straka slabě. Akce se přelévaly ve vysokém tempu na obou stranách.

Ve 24. minutě přesilovkovou ránu Graňáka z mezikruží Frodl chytil a za chvíli si poradil i se svižným pokusem Cingela ve vlastním oslabení. Během plzeňské přesilové hry se zaskvěl také Maxwell rychlým přesunem proti voleji Gulaše.

Po polovině utkání pokazil únik dvou na jednoho Straka a vzápětí rozjetý Jakub Kindl neprostřelil tváří v tvář Maxwella. Hra v plném nasazení pokračovala i před druhou sirénou, kdy volný Cingel po skončení hradecké početní výhody neskóroval z hranice brankoviště a z protiútoku Denis Kindl po objetí branky nestačil zasunout puk za čáru.

Na začátku třetí dvacetiminutovky napálil Chalupa v oslabení puk nešťastně do Němce a odraz o jeho výstroj znamenal vyrovnání na 1:1. Allenovi poté znemožnil lepší zakončení faulem Linhart a v následné přesilovce domácím sice ujel explzeňský Chalupa, neprostřelil však Frodla.

Vypjatý duel vrcholil a pozorný Maxwell v 54. minutě vleže zabránil dorážet agilnímu Allenovi, jenž vzápětí putoval za nesportovní chování do šatny. Hosté mohli rozhodnout při trestu Jakuba Kindla, až po jeho uplynutí 24 vteřin přes sirénou ovšem osamocený Miškář zblízka selhal.

Během prodloužení Východočeši promarnili přesilovku a v nájezdech rozhodl specialista a nakonec jediný úspěšný exekutor Němec.

SESTŘIH: Plzeň - Mountfield HK 1:2sn. Vojtěch Němec zařídil bod navíc pro Indiány 720p 360p REKLAMA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 43:21. V. Němec, . V. Němec Hosté: 09:07. R. Pavlík Sestavy Domácí: Frodl (Milčakov) – J. Kindl (A), Čerešňák, Allen, L. Kaňák, Vráblík, Jones, Pulpán – Stach, Nedorost, Gulaš (C) – Straka, Preisinger, Kratěna – D. Kindl, Kracík (A), V. Němec – Kantner, Kodýtek. Hosté: Maxwell (J. Pavelka) – Rosandić, Zámorský, Graňák (A), Cibulskis, Linhart, Piché, Nedomlel – Rákos (A), Koukal (C), Paulovič – R. Pavlík, Cingel, Vincour – Miškář, Bičevskis, M. Chalupa – Bezúch, Kukumberg, Vopelka. Rozhodčí Kika, Šír – Komárek, Pešek Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 4769 diváků