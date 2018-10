Rákos o výhře nepochyboval: Vítkovice? Hrozily jen z brejků a přesilovek

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Mountfield HK - Vítkovice 4:1. Hradec se stále drží na prvním místě tabulky VŠECHNA VIDEA ZDE Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 33:50. Vopelka, 39:33. Paulovič, 49:14. R. Pavlík, 59:32. Zámorský Hosté: 28:00. Tybor Sestavy Domácí: Maxwell (J. Pavelka) – Zámorský, Linhart, Cibulskis, Graňák (A), F. Pavlík, Rosandić, Nedomlel – Paulovič, Koukal (C), Rákos (A) – Vincour, Cingel, R. Pavlík – M. Chalupa, Bičevskis, Dragoun – Vopelka, Kukumberg, Bezúch. Hosté: Bartošák (Dolejš) – D. Krenželok, Výtisk (C), Baranka, Hrbas, de la Rose, Šidlík, Černý – Schleiss, Lev (A), Szturc (A) – Tybor, O. Roman, D. Květoň – P. Zdráhal, Š. Stránský, Kucsera – Toman, Pytlík, Dej. Rozhodčí Hribik, Veselý – Brejcha, Jelínek Stadion ČPP Aréna Návštěva 4807 diváků

Bylo těžké zůstat trpělivý a myslet na to, že zápas otočíte?

„Nebylo zase tak náročné, věřili jsme, že doma máme sílu. Vítkovice hrozily jenom z brejků a přesilovek, nebo aspoň mně to tak připadalo. Kdyby přidaly druhý gól, bylo by to horší, ale věřili jsme, že doma jsme 0:1 schopni otočit.“

Jen přes půl zápasu jste nevěděli, jak odčarovat Bartošáka. Jaký byl recept?

„On je výborný gólman. Říkali jsme si, že musíme být hodně před ním, plus na brankovišti je potřeba začít hrát ještě víc nepříjemně, aby to měl co nejvíc ztížené a střely neviděl.“

To se splnilo při vítězném gólu, který vypracoval Petr Zámorský, když v chumlu našel Mateje Pauloviče. Ale předtím jste akci začal vy. Jak se to celé seběhlo?

„Už jsem do třetiny vjížděl trochu unavený, měl jsem za sebou delší střídání, říkal jsem si, že jenom podržím puk a počkám na kluky. Ale když jsem viděl, jak tam najednou Zámek vyletěl jako raketa, bylo mi jasné, že mu puk nechám a půjdu ho zajistit zpátky.“

Mountfield HK - Vítkovice: Zámorský definitivně stvrdil tři body pro domácí, 4:1 720p 360p REKLAMA

Byla přesně tohle ta hradecká výjimečnost, kdy se obránci hrnou dopředu?

„Tohle přímo nebyla věc, které trénujeme. Určitě ale chceme, aby obránci byli aktivní, pomáhali nám vepředu, přečislovali soupeře. Tenhle gól byl spíš důsledkem celého toho našeho nastavení a aktivity.“

Vy sám máte za sebou zápas, kdy jste posbíral dvě asistence, ukradl hodně puků. Cítíte, že po zranění z úvodu sezony je to už zase vaše hra?

„Vždycky je co zlepšovat, ale je pravda, že první tři, čtyři zápasy nebyly ode mě optimální, chytal jsem tempo extraligy po měsíci bez hokeje. Poslední utkání se cítím lépe, tak snad to bude jen takhle pokračovat a my budeme vyhrávat.“¨

Jak se vlastně z marodky nastupovalo do rozjetého rychlíku, který vyhrával?

„Určitě o hodně lépe, než kdyby se nedařilo. Takhle jdete do týmu, kde je pohoda, všechno šlape. Je daleko jednodušší se pak do toho dostat.“

Mountfield HK - Vítkovice: Pavlík se ranou z první nemýlil, 3:1 720p 360p REKLAMA

Mountfield HK - Vítkovice: Paulovič doklepl kotouč do prázdné brány a Hradec vedl 2:1 720p 360p REKLAMA

Mountfield HK - Vítkovice: Vyrovnáno! Vopelka z otočky zavěsil puk do sítě a upravil skóre na 1:1 720p 360p REKLAMA