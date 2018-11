ONLINE: Třinec - Litvínov. Oceláři se mohou posunout do čela

Tipsport extraliga nespí, naopak pokračuje v pořádném tempu. V sobotní předehrávce 20. kola se proti sobě postaví Třinec a Litvínov. Oceláři se po špatném vstupu do sezony už vyhoupli do očekávaných míst, aktuálně jsou čtvrtí. Pokud by dnes vyhráli, srovnali by se s Libercem na čele tabulky, před Bílé Tygry je pak dostane výhra o čtyři a více gólů. Litvínov má stejně bodů jako Třinec, na první místo by potřebovali ale výraznou výhru. Kdo uspěje v repríze finále z roku 2015? ONLINE přenos a videa z klíčových momentů utkání sledujte od 17 hodin na iSport.cz.