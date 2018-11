Třinec vzdělává mladé hokejisty. Tématem jsou peníze, etika i drogy

Jak správně nakládat s penězi? Jak najít nejlepší investici do budoucna? Jak se vyhnout všem rizikům a nástrahám, které kariéra profesionálního sportovce přináší? Jan Peterek (47), bývalý úspěšný útočník a první český hokejista v ruské KHL, uvažoval o vzdělávacím projektu pro mladé hráče hned při loňském nástupu do funkce sportovního ředitele v Třinci. Letos se Ocelářům povedlo rozjet první kurzy. „Je to projekt věnovaný dovzdělávání mladých hráčů,“ říká Peterek. „Začali jsme v srpnu s juniorkou a také s mladými hráči v A týmu. Chceme v tom dál pokračovat. Jeden modul nebo téma byla finanční gramotnost, druhé etiketa a třetí sportovní etika.“

Co vás k tomu vedlo? Proč jste takový projekt pro mladé hráče rozjeli?

„Co se týká konkrétně finanční gramotnosti, tak roli určitě hrála i osobní zkušenost. Mám kolem sebe spoustu hráčů, kteří byli úspěšní, ale po kariéře se s tím nedokázali vyrovnat. Neříkám, že se hokejem mohli zajistit na celý život, ale měli našlápnuto, byli úspěšní a měli šanci se zajistit tak, aby se mohli po kariéře zapojit do normálního života. Jenže s tím měli, nebo mají problémy. Proto jsme se domluvili, že tady vytvoříme program pro mladé kluky, který by je navedl, jak tohle řešit.“

O jakém věku se bavíme?

„O juniorské kategorii. Někteří tito hráči se do profesionálního hokeje nedostanou, ale tyhle informace mohou použít nejen ve sportu, ale i v běžném životě. Ve škole se naučí nějaké vědomosti, my jsme snažili zaměřit vyloženě na praktičnost. Co člověk do života potřebuje. Finanční gramotnost, zacházení s penězi, znát jejich hodnotu. Jak fungují úvěry, jak investice. To jsme se snažili klukům nastínit. Alespoň základy, aby si uvědomili, co je čeká a jaká rizika hrozí.“

Aktuálně se v extralize řeší kokainová aféra v Pardubicích, problémy s alkoholem. Jsou kurzy zaměřeny i tímto směrem?

„Pravda je, že konkrétně tohle jsme do vzdělávacího programu ještě nezačlenili. Ale podle výstupu z posledních dnů to bude taky důležité téma. Spolupracujeme se sportovním psychologem Vaškem Petrášem, který primárně funguje pro mládež, pro rodiče. Mohou se na něj kdykoliv obrátit, když jsou nějaké problémy. Rodiče, trenéři, i hráči. Jak to vidím, budeme muset i v tomto informovanost vylepšit.“

Životospráva také svým způsobem souvisí s finanční gramotností, ne? Mladý kluk, který žije z kapesného, se dostane k profesionální smlouvě, najednou má peníze a je větší riziko, že se chytí špatného příkladu, směru. Souhlasíte?

„Přiznám se, že když jsme projekt rozjížděli, přímo takhle jsme o něm neuvažovali. Spíš nám šlo o to, že když se dostanete k penězům, hned se na vás navážou různí lidé s tím, jak nejlépe investovat. To jsou často rizikové záležitosti. Samozřejmě, každý kluk si hned chce koupit auto, dovolenou. Chceme, aby si uvědomili, jak dlouhou kariéru mají před sebou. Alespoň orientačně, protože dopředu jim to neřekne nikdo. Nakolik jsou si schopni z objemu peněz ušetřit. Když si koupí auto, tak aby věděli, jaké budou další náklady s tím spojené. Aby si prostě dovedli včas vyhodnotit, co je pro ně opravdu důležité. Nastavit základy. Víte jak to je, člověk nad tím na začátku moc nepřemýšlí a pak je překvapený, co to všechno stojí. Proto na kluky v tomto směru tlačíme. Aby mysleli na budoucnost.“

Chcete do toho zapojit osobnosti?

„Pomáhají nám v tom zatím doktoři filozofie i ekonomie pánové Aleš Lokaj (Ing., Ph. D.), Lucjan Klimsza (PhDr. ThDr., PhD.) a Lech Nierostek (PhDr.), nevymýšleli jsme si to na koleně. Má to svoji hodnotu. Ano, ideální by bylo, kdyby se do toho zapojili i bývalé sportovní hvězdy, olympionici. Jen by potřebovali taky trochu od lektorů vyškolit, aby téma uměli zajímavě podat. Víte, jak to je, pozornost udržíte deset minut, kdežto lektoři to umí podat, mají dobrou metodiku. Od kluků vím, že by chtěli slyšet i osobní negativní příklady. Budeme hledat někoho, kdo si tím prošel a bude schopný s tím jít i ven. Nikdo se nerad chlubí, že zbankrotoval nebo měl problémy. Zkusíme najít někoho, kdo bude chtít jít s kůží na trh a říct jim, jak špatně to může dopadnout.“

Dřív se v tomto směru nic nedělalo?

„Když to řeknu jednoduše – hráč je osoba samostatně výdělečně činná. Nejsou to malé děti, měli by být profíci. U nás se to snažíme posunout v tom, aby mladí odchovanci, kterým se věnujeme od začátků, byli v obraze i ohledně finanční gramotnosti nebo sportovní etiky. Aby to nebylo jen o hokeji. Když přijde hotový hráč, je to jiné.“

To ano, ale když do hráče investujete, musíte mít přehled, nakolik je profesionální nebo není.

„Samozřejmě tam kontrola probíhá. Od životosprávy, až třeba po problémy s úvěry nebo zadlužením. Když se objeví indicie, řeší se to. Nikomu to není jedno, klub to nehází za hlavu. Jak jsem řekl, ideální je prevence. Když to mladí pochopí brzo a jsou o rizicích informovaní, je to všechno jednodušší.“

Když pak slyšíte nebo čtete, že v Pardubicích má problémy se životosprávou bývalá třinecká klika, tak na to říkáte co?

„Je smutné, když se to prezentuje jako třinecká klika. Ano, Rosťa Marosz, o kterém se psalo, že měl se životosprávou problémy, tady vyrůstal. Ale Marek Trončinský třeba ne. Rozhodně jsme to nedělali kvůli tomu, tyhle problémy nemáme. Jde nám o obecné dovzdělávání mladých kluků, o prevenci a o to, aby se případným problémům uměli vyhnout nebo se s nimi vyrovnat.“

Mladý obránce Michael Foltýn ovšem nedávno v projektu Bez frází otevřeně vyprávěl o tom, že se zranil po oslavě v restauraci...

„Vím, že měl po oslavě zranění, to je hodně nepříjemné. Ale zrovna on je jeden z kluků, který byl do hokeje zapálený a obětoval tomu všechno. To není případ vyloženě špatné životosprávy.“

Zmínil jste kurz etikety. Ten obnáší přesně co?

„Kluci jsou veřejně známé osoby, jsou pozýváni na různé charitativní nebo společenské akce a měli by umět vystupovat. Jednak prezentovat jméno své, i klubu. To je taky důležité. Směřovali jsme to hlavně na mladé, ale i starší to měli dobrovolně. Platí to pochopitelně i pro nás, každý na sobě může pracovat. A v kurzech pro mladé jsme třeba měli i základy vaření.“

Proč?

„O zdravé stravě měli samozřejmě už hodně přednášek, ale v tomto jsme se spíš zaměřili na to, že se kluci už musí starat sami o sebe. Odejdou od rodičů, maminku za sebou nemají. Takže nechceme, aby to řešili fast foody, instantním jídlem nebo jen nějakýma lupínkama. Měli jsme tady šéfkuchaře, ukázal jim jednoduchou přípravu od snídaně po večeři. Složení jídel, ukázal jim dvě rychlá a zdravá, hned si to v praxi vyzkoušeli. Byla to i legrace, kluky to bavilo. Chceme na tom dál pracovat. Je mi jasné, že to neosloví všechny, ale když se podaří alespoň někdo, tak je to super.“

