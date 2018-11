ONLINE: Sparta srovnala s Oceláři na 1:1, Liberec hostí bitvu šelem

Třinečtí Oceláři se radují ze vstřeleného gólu do sítě Sparty • ČTK

ONLINE | Při posledním tažení si vybojovali první místo, nyní ho budou chtít uhájit. Třinečtí hokejisté po sedmi výhrách v řadě vládnou extralize. Se skvělou formou míří v rámci 22. kola české nejvyšší soutěže do Prahy, kde je přivítá Sparta. Pražané i přes velkou marodku naposledy přehráli Zlín 4:0. Karlovy Vary po včerejším skalpu Komety (5:4) hostí Vítkovice. Liberečtí Bílí Tygři změří síly se lvi z hradeckého Mountfieldu. Mladá Boleslav se postaví Chomutovu. Plzeň se doma utká s Olomoucí. Úřadující mistr z Brna se po nepovedené výpravě do lázeňského města pouští do duelu s Litvínovem. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.