ONLINE: Oceláři útočí v Plzni na 10. výhru. Liberec skolil Kometu 5:2

Bílí Tygři vyhráli pošesté v řadě doma

Do utkání lépe vstoupila Kometa, která si svou aktivitou vysloužila hned ve druhé minutě přesilovou hru. V té mohl otevřít skóre Mueller, jeho tvrdou ránu bez přípravy ale zastavila horní tyč. Početní výhodu si zahrál také Liberec, sehrál ji však špatně.

Domácí to ale příliš dlouho nemrzelo, jelikož hned vzápětí propasíroval zpoza branky puk až za Vejmelkova záda Valský a Bílí Tygři šli do vedení. To ještě zvýšil v polovině první třetiny svou premiérovou trefou v české extralize kanadský zadák ve službách Liberce Doherty. Třetí branku domácích mohl přidat v závěru první třetiny v přesilovce Filippi, Vejmelkovi ale pomohla tyč.

O přestávce se hostující trenéři rozhodli pro změnu v brankovišti a od druhé části nahradil Vejmelku v sestavě Kašík. Ani ten však nezastavil nápor domácích a po přesilovkové souhře s Birnerem přidal třetí branku Bílých Tygrů Lenc.

Brno odpovědělo rovněž v početní výhodě, když od modré čáry propálil Willa Bartejs. Liberec si ale tříbrankové vedení vzal rychle zpět; v další přesilové hře mířil přesně Stříteský a bylo to 4:1. Snížení měl poté na hokejce Mueller, Will však jeho dělovku skvěle chytil.

Po půlminutě třetího dějství se už však Kometa mohla radovat, zpátky do hry jí dostal Zaťovič. Úřadující mistr byl i nadále aktivnější a Will měl plné ruce práce se střelami Holíka a Malleta. Na opačné straně měl po rychlém protiútoku obrovskou šanci Valský, Kašík mu však sebral téměř jistý gól famózním zákrokem lapačkou.

V 54. minutě už však nestačil na přesnou ránu Filippiho a Liberec znovu vedl o tři branky. Moravané se ještě v závěru pokusili se zápasem něco udělat, Liberečtí si ale vítězství a plný tříbodový zisk pohlídali.

Filip Pešán (Liberec): "Byl to vyrovnaný zápas. My jsme si po debaklu v Litvínově (2:6) spoustu věcí vyříkali. Zvolili jsme také jiný program, který měl efekt. Hráči odehráli bojovné a poctivé utkání. Kromě začátku třetí třetiny, kdy Brno začalo dominovat a pomalu už jsem sahal k oddechovému času, si myslím, že jsme byli o trochu lepším týmem a zaslouženě jsme tak vyhráli."

Kamil Pokorný (Kometa): "V první třetině nás Liberec předčil v osobních soubojích a agresivitě. Tedy tím, co nás zdobilo v posledním domácím utkání s Vítkovicemi. Dostali jsme dvě laciné branky, které domácí uklidnily. Naopak my jsme byli v problémech. Ve druhé třetině jsme srovnali hru, rozhodly však speciální formace. Liberec dal dva góly, my pouze jeden a tím nám domácí odskočili. Ve třetí třetině jsme dali rychlou branku a pak přišla asi naše nejlepší pasáž v utkání. Měli jsme tlak, vytvářeli jsme si šance a chtěli dát kontaktní gól. To se nám ale bohužel nepodařilo a pátý liberecký gól rozhodl. Gratuluji domácím k vítězství."

SESTŘIH: Liberec - Kometa Brno 5:2. Bílí Tygři dominovali nad Kometou a upevnili si druhé místo

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 07:21. Valský, 10:56. Doherty, 22:28. Lenc, 28:58. Stříteský, 53:25. Filippi Hosté: 26:32. Bartejs, 40:34. Zaťovič Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Stříteský, Derner, T. Hanousek, Šmíd (A), Doherty, Ševc, Havlín – L. Hudáček, Redenbach, Birner – Lenc, Filippi, M. Kvapil – Valský, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Ordoš, J. Vlach, M. Zachar. Hosté: Vejmelka (21. Kašík) – O. Němec (A), Štencel, Schaus, Gulaši, Bartejs, Malec, Barinka – Mueller, P. Holík, Zaťovič (A) – Mallet, Hruška, R. Zohorna – Plášek ml., L. Čermák (C), Dočekal – Köhler, Střondala, L. Horký. Rozhodčí Pešina, Pražák – Gerát, Hynek. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6 935 diváků

Nový gólman 8. prohře nezabránil

Rozjetá Olomouc potvrzovala od začátku dobrou formu a v první třetině svého soupeře přehrávala. Do vedení jí pomohla čtyřminutová přesilovka, kterou zužitkoval ranou z mezikruží Ostřížek. Dynamo se trápilo při přechodu středního pásma a Lukáše v brance hostujícího týmu pořádně neohrozilo ani při přesilovce. Naopak chvíli před pauzou zvýšil na dvoubrankový rozdíl bývalý pardubický útočník Nahodil.

Ve druhé části už to bylo o něčem jiném. Dynamo přidalo a při zmatku před Lukášovou brankou bylo blízko ke snížení. Na druhé straně si Hamerlík poradil jak s šancí Irgla, tak s nebezpečnou dorážkou Ostřížka. Zápas celkově nabral na tempu a šance přicházely v krátkém sledu po sobě. Po rychlém protiútoku se neprosadil Miromanov.

Góly padaly až v závěru druhé dvacetiminutovky. Olomouc si znovu pomohla využitou přesilovkou. Skvělou práci odvedl clonící Knotek a Jergl ranou do horního růžku zvýšil náskok hostí. Tentokrát už Dynamo dokázalo reagovat. Za 32 vteřin se zblízka trefil Bubela a snížil. Situace mohla být pro Pardubice ještě příznivější, jenže Poulíček v závěru po úniku ze strany pálil jen do Lukáše.

Vedení Olomouce mohl pojistit Irgl, ale ve velké šanci Hamerlíka neprostřelil. Dynamo mělo velkou šanci zdramatizovat ještě utkání ve dvou po sobě jdoucích přesilovkách, ale víc než slabou střelu Procházky domácí nevyprodukovali. Olomoučtí bránili náskok bez větších potíží a soupeře nepouštěli k soustavnému tlaku. Nic na tom nezměnila ani Bubelova rána z dobré pozice. Skóre definitivně upravil ranou do prázdné branky Irgl.

SESTŘIH: Pardubice - Olomouc 1:4. Zmar Dynama nebere konce, prohrálo osmé utkání v řadě

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 37:50. Bubela Hosté: 11:33. Ostřížek, 18:24. Nahodil, 37:18. Jergl, 58:20. Irgl Sestavy Domácí: Hamerlík (Kacetl) – Děrvuk, Holland, Wishart, Miromanov, Mikuš, Štindl (C), Budík (A) – Rolinek (A), Marosz, P. Sýkora – Machala, Bubela, Skokan – Martin Procházka, Dušek, Vondráček – Poulíček, Welsh, Mandát. Hosté: Lukáš (Konrád) – Ondrušek (A), J. Galvas, Švrček, Staněk, Jaroměřský, Dujsík – Burian, Strapáč, Irgl – Ostřížek, J. Knotek (A), Kotala – Holec, Nahodil, Jergl – Laš, Skladaný (C), Mráz. Rozhodčí Hribik, Sýkora – Polák, Rampír Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA

Chomutov - Karlovy Vary 1:3

Podrobnosti připravujeme...

SESTŘIH: Chomutov - Karlovy Vary 1:3. Piráti nevyužili šance odlepit se ode dna a prohráli potřetí v řadě

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 21:14. V. Růžička Hosté: 14:21. Sičák, 38:20. T. Mikúš, 59:45. Flek Sestavy Domácí: Peters (Š. Lukeš) – Flemming, Jank, Knot, Dietz, Valach, Trefný, Seemann – T. Svoboda, V. Růžička, Sklenář – Duda, Klhůfek, Tomica – J. Stránský, Vantuch, Marjamäki – J. Havel, Hanták, Koblasa. Hosté: F. Novotný (Kuchař) – Šenkeřík, Plutnar, M. Rohan, Kovačevič, Kozák, Sičák, Šafář – Flek, Gríger, T. Rachůnek – O. Beránek, R. Vlach, T. Mikúš – Gorčík, Skuhravý, Stloukal – Kohout, Balán, Lapšanský. Rozhodčí Jeřábek, Kika – Bryška, Klouček Stadion ROCKNET ARÉNA Návštěva 3647 diváků

Mladá Boleslav - Zlín 1:3

Podrobnosti připravujeme...

SESTŘIH: Mladá Boleslav - Zlín 2:3. Ševci vyhráli potřetí za sebou a posunuli se na 7. místo

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 31:28. Vondrka, 51:18. Vondrka Hosté: 22:01. E. Kulda, 28:01. Gazda, 34:37. Gazda Sestavy Domácí: Krošelj (Groh) – Kotvan, Pláněk, Hanzlík (A), Dlapa, Bernad, Němeček, Eminger – Vondrka (C), Klepiš (A), Skalický – Orsava, Žejdl, Šťastný – P. Musil, T. Knotek, Látal – Pabiška, Najman, P. Kousal. Hosté: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Nosek (A), Valenta, Gazda, Žižka (C), Řezníček, Ferenc – Kubiš (A), Fořt, J. Ondráček – Lakatoš, Fryšara, Honejsek – Okál, P. Sedláček, E. Kulda – Poletín, Popelka, Šlahař. Rozhodčí Hejduk, Bejček – Ganger, Malý Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 2354 diváků

Vítkovice - Mountfield HK 4:5 SN

Podrobnosti připravujeme...

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:53. Výtisk, 29:31. Tybor, 40:19. Tybor, 40:54. P. Zdráhal Hosté: 04:21. Rákos, 08:59. Vopelka, 51:43. Koukal, 59:52. Paulovič, . Paulovič Sestavy Domácí: Bartošák (9. Dolejš) – Výtisk (C), D. Krenželok, Baranka, Šidlík, Mrázek, Černý – Szturc (A), Lev (A), Dej – Schleiss, O. Roman, Tybor – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal – D. Květoň, Pytlík, Baláž – Toman. Hosté: Maxwell (J. Pavelka) – Linhart (A), Zámorský, Graňák (C), Cibulskis, Rosandić, F. Pavlík, Piché – M. Chalupa, Koukal, Smoleňák – Rákos (A), Bičevskis, Paulovič – R. Pavlík, Dragoun, Vopelka – Bezúch, Kukumberg, J. Dvořák. Rozhodčí Mrkva, Šír – Tošenovjan, Hlavatý Stadion Ostravar aréna Návštěva 4 139 diváků

ONLINE: Plzeň - Třinec (19.00) sledujte ZDE<<<

Zobrazit online přenos Sestavy Domácí: Frodl (Miltchakov) – J. Kindl (A), Jones, Pulpán, Čerešňák, Allen, Vráblík, L. Kaňák – Indrák (A), Stach, Gulaš (C) – D. Kindl, Kracík, V. Němec – Straka, Kodýtek, Eberle – Kantner, Preisinger, Pour. Hosté: Hrubec (Kváča) – Gernát, Adámek, Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Roth, Matyáš – Hrňa, Marcinko (A), Martin Růžička (A) – Adamský (C), Polanský, Svačina – Roberts Bukarts, Werek, Dravecký – Chmielewski, Cienciala, O. Kovařčík. Rozhodčí Hradil, Pavlovič – Pešek, Špringl Stadion Home Monitoring Aréna