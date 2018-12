Hadamczik o Plekancovi, Eratovi i Kometě: Bude jim to klapat

Video k článku 1080p 720p 360p REKLAMA Plekanec po prvním zápase za Kladno: Budeme se ještě zlepšovat. Kdy nastoupí za Kometu? VŠECHNA VIDEA ZDE v Turíně 2006 uváděl na olympijskou scénu a společně brali bronz. O pár měsíců později se s Tomášem Plekancem v Rize rval o světové zlato. Alois Hadamczik zná důvěrně oba plejery, navíc do detailu jako kouč prošel prostředím Komety. „Od Libora Zábranského bylo pořízení Plekyho výborný tah,“ chválí šéfa klubu.

Začněme Tomášem Plekancem, jeho angažmá je pro Kometu událost. Jaké vjemy máte spojené s luxusní brněnskou akvizicí?

„Trénoval jsem spoustu dobrých hráčů, Pleky patřil určitě k těm nejlepším. Nejen po hokejové stránce, ale i po stránce osobní, jeho chování bylo vždy skvělé. Na Tomáše je za každých okolností obrovský spoleh, jeho přístup k hokeji je fantastický, má vynikající charakter. O to větším zklamáním pro mě bylo, jak k němu v národním mužstvu na posledních akcích přistupovali. Přijde mi, že vůbec nepochopili jeho význam a roli v týmu. Jeho herní standard byl pořád na úrovni, cpát takového hráče do čtvrté lajny, to se zkrátka nedělá. To je bez respektu vůči němu. Tomáš Plekanec je za každých okolností hráčem prvních dvou formací. Nemusí být už tolik produktivní, jeho prospěch pro tým najdete v řadě jiných situací, namátkou v precizním držení puku, mnoho jich získává, umí dát finální nahrávku. Navíc svým přístupem dokáže strhnout kabinu. Jak na Kladně, tak i v Kometě. Jsem o tom přesvědčený.“

Věříte danému modelu, kdy bude střídat dvě soutěže, dva týmy, vzdálené od sebe stovky kilometrů?

„Střídat dvě štace nebude jednoduché, na to bych si dával bacha. Všude od něj totiž budou požadovat stoprocentní výkony. Je to na Tomášovi, aby se v pravý čas rozhodl, komu dá všechno, co v něm je.“

Bude mít v hlavě binec z našlapaného programu? Nebo co je největší nástraha takto nastavených střídavých startů?

„Tomášova povaha. Jak jsem říkal, Pleky je lidsky vynikající kluk, proto těžko odmítne Kladno, nezapomíná, kde se naučil hokej, jací lidé mu pomohli nahoru.