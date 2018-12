Špačkův výbuch! Zasypal rozhodčí vulgaritami a musel předčasně do kabin | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:26. Mueller, 08:23. R. Zohorna, 28:53. Dočekal Hosté: 10:58. Jones, 32:27. D. Kindl Sestavy Domácí: Vejmelka (Kašík) – O. Němec (A), Štencel, Schaus, Gulaši, Bartejs, Malec, Kučeřík – Mueller, P. Holík, Zaťovič (A) – M. Erat, Plekanec, R. Zohorna – Vondráček, L. Čermák (C), Dočekal – Köhler, Hruška, Mallet. Hosté: Frodl (Miltchakov) – Jones, J. Kindl (A), L. Kaňák, Allen, Vráblík, Pulpán – Gulaš (C), Jan Kovář, Indrák (A) – Kratěna, Kracík, Stach – D. Kindl, Preisinger, V. Němec – Eberle, Kodýtek, Straka – Kantner. Rozhodčí Hodek, Šír – Ondráček, Špůr Stadion DRFG arena Návštěva 7700 diváků

V tabulce jsou sousedy a duel byl nervózní a vyhecovaný. Jenže Plzeň nakonec srovnat nedokázala i kvůli častému vylučování. „Snížili jsme a od té doby s nimi hráli vyrovnaný hokej, víc jsme už ale nezvládli,“ kroutil hlavou po zápase Jiří Hanzlík. K výbuchu svého kolegy se však nevyjádřil.

Brno - Plzeň: Špaček musel z lavičky pryč, rozhodčí ho vykázal

Špaček neunesl další vyloučení svého svěřence a začal rozhodčím sprostě nadávat. Za to dostal nejdříve dvouminutový trest, čímž své mužstvo poslal do tří. Jelikož však nebyl k uklidnění a trest ho ještě více rozlítil udělil mu rozhodčí trest do konce utkání a vykázal ho z lavičky.

Přestože Špačkova slova ruchové mikrofony nezachytily, nebylo těžké poznat, že sudí zrovna nechválí. Po odchodu do kabiny si ještě cosi vysvětloval s jedním z fanoušků. Podle rozhodčího prý měl ještě hodit lahví s vodou. Plzeň sice nakonec oslabení uhlídala, srovnat už však nedokázala.

Brno - Plzeň: Indiáni se dostávají opět na dostřel! Přesně k levé tyči se trefuje Denis Kindl, 3:2