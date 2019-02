Kvapil o reprezentaci, Hadamczikovi i Kometě. Proč se v Liberci cítí lépe? | iSport.cz

Má zlato ze světového šampionátu v roce 2010, dvakrát ovládl KHL (s Dynamem Moskva), extraligu vyhrál s Kometou. Takže Marek Kvapil dobře ví, jaké ingredience musí mít vítězný tým. „Hokejisté potřebují při hře svobodu,“ říká klíčová opora Bílých Tygrů, která v klubu prožívá druhou sezonu. Rozhovor probíhal ve Stockholmu během Švédských her, v nichž Češi po pětadvaceti letech získali triumf. I díky nejproduktivnějšímu hráči extraligy.



Vrátil jste se do národního týmu, v Liberci záříte, tým navíc vede extraligu. Takže zatím ideální sezona?

„Dá se říct, že nadstandardní. Začátek nám v lize vyšel, tím pádem je dobrá atmosféra v týmu. Takže se člověku daří i v osobních statistikách. Ono je to propojené. Je důležité, že máme pohodu v kabině, všechno funguje. Člověk si toho pak váží víc. Měl jsem i špatné ročníky a v tom případě není o co stát.“



Člověk se pak na stadion ani tolik netěší?

„Zažil jsem to třeba v Rusku, když jsme byli na hraně play off. To jsou sezony, kdy jde člověk na zimák a neví, jakou bude mít kouč náladu, jak bude všechno vypadat, co se stane, když se dvakrát prohraje. Je to pak ve stresu. V Liberci je teď skvělá atmosféra, parta je výborná a trenéři taky.“



Liberec se v minulých letech vydrápal do popředí extraligy. Patří k úspěšné organizaci. Co stojí za jeho vzestupem?

„Mám pocit, že si hodně dobře oťuknou hráče, než ho podepíšou. Získají si reference, jaký je to kluk i mimo hokej. Aby zapadl. Taky vědí, na co ho chtějí. Někdo podepíše hráče, ale ani úplně neví, kam ho dá. Třeba ho získá jenom proto, že je to jméno. V Liberci mi přijde, že nad tím hodně přemýšlejí. Za dobu, co jsem tam, kdokoliv přišel, dostal roli, která mu sedla. Málokdy se stalo, že by byli s někým vyloženě nespokojení. Že by ho chtěli vyhazovat nebo trejdovat. Když se někomu nedaří hned od začátku, jsou s ním trpěliví. I to je velmi důležitý moment. Celkově to funguje.“



Jak na vás působí kouč a sportovní manažer Filip Pešán? Předtím jste ho neznal, ne?

„Znal jsem ho jenom z televize. A to mi přišel takový nekamarádský. Ale když jsem ho poznal osobně, je to něco jiného. Filip má obrovskou zásluhu na tom, jak to v Liberci funguje. V klubu si ho velmi váží.“