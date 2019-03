ONLINE: Vary na ledě Sparty srovnaly, Litvínov šesti góly vyškolil Liberec | iSport.cz

Šlégr nabudil Litvínov

Litvínov porazil vedoucí Liberec 6:3, přestože po první třetině prohrával 1:2. Domácí, které vedl ze střídačky po odvolání Milana Razýma poprvé generální ředitel Jiří Šlégr, uspěli po třech porážkách a Bílé Tygry porazili potřetí v sezoně. Třemi body za dva góly a nahrávku k tomu pomohl útočník Lukáš Kašpar, za hosty se dvakrát trefil Jakub Valský.

Verva nastoupila na oslavu 60 let nepřetržité účasti mezi domácí elitou v historických dresech. A věrná kopie těch z první sezony jim šla zpočátku k duhu. Už v polovině třetí minuty dostal nabito mezi kruhy Válek a ranou bez přípravy propálil Willa.

Jenže hosté přispěchali s odpovědí velmi brzy a navíc nebyla pouze jedna. Už o necelé dvě minuty později překonal Januse Birner a vyrovnal. Hanzl se v osmé minutě blýskl gestem fair play, když odvolal trest pro Lence. Zanedlouho už Bílí Tygři vedli, když se poprvé v utkání prosadil blafákem do bekhendu Valský. Trávníček mohl před pauzou vyrovnat, jenže Will předvedl skvělý zákrok.

Druhá dvacetiminutovka ale proběhla v režii domácích a ti v ní udělali krok k udržení reálné naděje na postup do play off i do zbývajících kol. Ve 24. minutě byl na konci parádní souhry Kašpar a vyrovnal. V polovině 27. minuty využil Graborenko přesilovku a dokonal další obrat v utkání.

Skvělou pasáž v podání Litvínova pak završil povedenou ranou z kruhu bez přípravy při další početní výhodě Kašpar. Hosty stihl ještě vrátit do zápasu Valský, jenž byl vteřinu po skončení přesilovky na konci povedené kombinace a prostřelil Januse.

Ve třetím dějství domácí pečlivě střežili těsný náskok před druhým střelecky nejproduktivnějším celkem soutěže. V 51. minutě navíc Liberečtí chybovali, když se vydali dva s jedním soupeřem k zadnímu hrazení za Willem. Zapomněli přitom ale na osamoceného Jurčíka, který se přímo z bodu pro vhazování precizně trefil a vrátil Vervě dvoubrankový náskok.

Zanedlouho hrál Litvínov po Filippiho prohřešku přesilovku, v níž stálo při hostech štěstí, ale udrželi ještě alespoň malou naději na zvrat. Tu však už zcela zadusil při hře pět na pět kapitán Trávníček, jenž dostal puk do jízdy na modré čáře a tváří v tvář překonal Willa pošesté.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:35. Válek, 23:32. Kašpar, 26:33. Graborenko, 34:28. Kašpar, 50:42. Jurčík, 56:08. Trávníček Hosté: 04:23. Birner, 08:13. Valský, 36:37. Valský Sestavy Domácí: Janus (Petrásek) – Trončinský, Šesták, L. Doudera, Ščotka, Graborenko, Strejček – Myšák, V. Hübl (A), F. Lukeš – Kašpar, J. Mikúš, Válek – Petružálek (A), M. Hanzl, Helt – Jurčík, M. Havelka, Trávníček (C) – Jícha. Hosté: Will (Schwarz) – Derner, Kolmann, Šmíd (A), T. Hanousek, Ševc, Doherty, Stříteský – Birner, L. Hudáček, Lenc – M. Kvapil, Filippi, Ordoš – L. Krenželok, P. Jelínek (C), M. Zachar – Lakatoš, J. Vlach, Valský. Rozhodčí Lacina, Pražák – Frodl, Komárek Stadion ZS I.Hlinky Litvínov Návštěva 4 587 diváků

Zlín vyhrál posedmé z posledních osmi utkání

Hokejisté Zlína udělali další krok k postupu do play off. Berani vyhráli potřetí za sebou a posedmé z posledních osmi utkání, zápas rozhodl ve 45. minutě útočník Zdeněk Okál.

Domácí byli od začátku aktivní a zpočátku svého soupeře k ničemu nepouštěli. Chomutovu nepomohla ani přesilová hra. Piráti poprvé vážněji zahrozili až ve 12. minutě, kdy brankář Peters využil střídání Zlína a vyslal dlouhou přihrávkou do šance Stránského. Jeden ze zlínských obránců se ale stihl vrátit a zablokovat jeho střelu.

Poprvé se měnilo skóre až v 17. minutě a v rychlém sledu se prosadily oba týmy. Nejprve hostující Flemming nastřelil před brankou stojícího Tomicu, od nějž se puk odrazil za Kašíkova záda. O 24 vteřin později ale bylo vyrovnáno. Honejsek našel zpoza branky Hermana, před kterým Peters nestihl utěsnit prostor u tyčky. Tentýž hráč měl navíc šanci i v závěru první třetiny, ale z první vystřelil jen mimo branku.

Druhou část zahájili Berani přesilovkou, ve které Honejsek našel přihrávkou na vzdálenější tyči Šlahaře, ale proti tomu se Peters stihl přesunout. V polovině zápasu začali Piráti opakovaně chybovat v rozehrávce, z čehož plynuly další šance pro Zlín. Peters ale vše vyřešil.

Na druhé straně Chomutov v prostřední části výrazněji nezahrozil, nejnebezpečnější pokus předvedl Flemming, který se pokusil vyjet si před branku, ale jeho pokus skončil na betonech Kašíka.

Ve třetí třetině mohl vrátit Chomutovu vedení Vantuch, poté, co se prokličkoval obranou soupeře, v poslední chvíli ale ztratil rovnováhu. Ve 45. minutě tak Berani dokonali obrat. Herman přenechal puk Okálovi, který prudkou střelou překonal Peterse. Blízko k vyrovnání měl po chybě Zlína Svoboda, ale Kašík předvedl další ze svých skvělých zákroků a domácí už si těsný náskok pohlídali.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 16:58. Herman, 44:17. Okál Hosté: 16:34. Tomica Sestavy Domácí: Kašík (Štůrala) – Nosek (A), Freibergs, Řezníček, Gazda, Ferenc, Valenta, Padrnos – Dufek, Fořt (A), Kubiš (C) – Šlahař, Honejsek, Herman – Okál, P. Sedláček, E. Kulda – L. Krejčík, Popelka, Václavek. Hosté: Peters (Stezka) – Jank, Flemming, L. Kovář, Knot, Dietz, Blaha, Valach – Sklenář, V. Růžička (A), J. Stránský – Tomica (C), Raška I, Klhůfek – Koblasa, Vantuch, Duda – Marjamäki, Gut, T. Svoboda. Rozhodčí Hodek, Úlehla – Kajínek, Zavřel Stadion Zimní stadion Luďka Čajky Návštěva 4155 diváků

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 41:01. Cibulskis Hosté: 33:06. Allen, 43:26. Eberle Sestavy Domácí: Maxwell (J. Pavelka) – Zámorský, Linhart (A), Nedomlel, Cibulskis, F. Pavlík, Graňák (C), Štindl – Smoleňák (A), Rákos, M. Chalupa – Vincour, Cingel, R. Pavlík – Vopelka, Kukumberg, Miškář – Paulovič, Nedvídek, J. Dvořák. Hosté: Frodl (Miltchakov) – Vráblík, Pulpán, Jones, Allen, L. Kaňák, Moravčík – Gulaš (C), Jan Kovář (A), Pour – Eberle, Kodýtek, Preisinger – D. Kindl, Kracík, Stach – Indrák (A), Nedorost, Kantner. Rozhodčí Jeřábek, Mrkva – Gebauer, Lederer Stadion ČPP Aréna Návštěva 5486 diváků

Kometa během minuty otočila zápas

V důležitém souboji o přímý postup do play off vyhrálo Brno nad Vítkovicemi 3:1. Kometa dlouho prohrávala, v rozmezí 57 vteřin třetí třetiny se ale Jakub Orsava a Martin Zaťovič postarali o obrat. Výhru domácích poté jistil střelou do prázdné branky Martin Dočekal. Kometa si tak pojistila páté místo v tabulce, naopak Vítkovice prohrály venku posedmé za sebou a vypadly z elitní šestky.

Domácí nastoupili nejen bez distancovaného Erata, ale také bez stále nemocného nejlepšího střelce týmu Muellera. V první formaci jej nahradil Mallet a byl to právě on, který měl v úvodní třetině nejblíže ke vstřelení první branky.

Během třetí minuty mohl Mallet otevřít skóre hned dvakrát, ale Bartošák jej jednou vychytal betony a jednou lapačkou. Když už byl strážce vítkovické svatyně překonán, zastavilo Gulašiho dělovku břevno.

Hosty útočně nastartovala přesilovka při vyloučení Michálka. Krátce po jejím vypršení se dostal před Čiliaka Květon, ale prudkou přihrávku nedokázal zpracovat a řádně vystřelit. V poslední minutě brněnský gólman vychytal Kucseru i Kurovského.

Brno vstoupilo ofenzívněji i do druhého dějství, ale podobné šance jako v první třetině si nevytvořilo. Vítkovice dobře bránily a podnikaly rychlé protiútoky. Nejprve měl velkou šanci Schleiss, ale trefil jen masku Čiliaka, puk za jeho záda dostal až po přečíslení dva na jednoho Lev.

Vedoucí gól ještě více zpevnil obranu hostí, střelecky neplodná Kometa jen velmi těžko hledala recept, jak vyzrát na Bartošáka. Nepovedlo se to Hruškovi ani Zaťovičovi.

Hokej ve vysokém tempu a s nasazením nabídla i třetí třetina, která byla ve znamení úporné snahy Komety dát gól. Hosté ale výborně bránili střední pásmo a tak se domácí k přečíslení a k šancím dostávali jen sporadicky.

To platilo prakticky až do konce. Blíže ke gólu měli spíše hosté zásluhou Tybora a Květoně, přesto se domácí dočkali po jednom z mála brejkových situací, kdy se trefil Orsava.

Netrvalo ani jednu minutu a Kometa strhla vedení na svoji stranu zásluhou Zaťoviče. V hektickém závěru poté důležité vítězství uhájila a ještě potvrdila gólem do prázdné branky.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 54:40. Orsava, 55:37. Zaťovič, 59:36. Dočekal Hosté: 28:29. Lev Sestavy Domácí: Čiliak (Vejmelka) – O. Němec (A), Štencel, Gulaši, Z. Michálek, Bartejs, Malec, Barinka – Zaťovič (A), P. Holík, Mallet – Köhler, Hruška, Orsava – Dočekal, L. Čermák (C), Vondráček – Plášek ml., Süss, P. Kratochvíl. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (A), Trška, Šidlík, Gregorc, Mrázek, Hrabal, D. Krenželok – Olesz (C), Lev, Dej – Schleiss, O. Roman, Tybor – D. Květoň, Poletín, Szturc (A) – Kucsera, Š. Stránský, Kurovský. Rozhodčí Hribik, Šír – Hlavatý, Tošenovjan Stadion DRFG arena Návštěva 7700 (vyprodáno) diváků

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 00:10. P. Sýkora, 56:11. J. Kloz Hosté: 06:22. O. Kovařčík, 09:11. Roth, 22:11. M. Kovařčík, 51:08. Martin Růžička Sestavy Domácí: Klouček (Vlk) – Holland, Eklund, Porseland, J. Zdráhal, Schaus, Budík – L. Horký, Mandát, Machala – P. Sýkora (A), Ihnačák, M. Kratochvíl – Poulíček (A), Bubela, Rolinek (C) – Machač, Pochobradský, Dušek – J. Kloz. Hosté: Kantor (Hrubec) – Gernát, Roth, Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Matyáš – Svačina, Cienciala, Martin Růžička (A) – Dravecký (A), Marcinko (C), Hrňa – Werek, Polanský, Novotný – Chmielewski, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Raška II. Rozhodčí Bejček, Obadal – Kis, Rampír Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 33:17. Vyrůbalík, 56:38. J. Knotek, 59:59. Ondrušek Hosté: 41:09. Pláněk Sestavy Domácí: Lukáš (Mokrý) – Škůrek, Vyrůbalík, Dujsík, Švrček, L. Rutar, Ondrušek – Ostřížek, J. Knotek, Jergl – Burian, Strapáč, Irgl – Laš, Nahodil, Skladaný – J. Káňa, Kolouch, V. Tomeček – Holec. Hosté: Krošelj (J. Růžička) – Kovačevič, Kotvan, Bernad, Pláněk, Němeček, Kurka, Dlapa – Skalický, T. Knotek, Vondrka – Pabiška, Žejdl, Šťastný – R. Zohorna, P. Musil, Látal – Flynn, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Horák, Hejduk – Lhotský, Svoboda, Stadion Zimní stadion Olomouc

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 18:33. Piskáček, 28:00. Pech, 32:36. Blain Hosté: 11:16. R. Vlach, 27:19. Skuhravý, 48:44. Skuhravý Sestavy Domácí: Machovský (J. Sedláček) – T. Pavelka, Piskáček (C), Blain, Kalina, Košťálek, Tomáš Dvořák, T. Voráček – Forman (A), Pech (A), Kudrna – Roberts Bukarts, J. Hlinka, Klimek – Černoch, Sill, Smejkal – Rousek, Klíma, Beran. Hosté: Bednář (Kašpar) – Plutnar, Šenkeřík, Eminger, Kozák, Podlipnik, Šafář, Forman – T. Rachůnek (A), Gríger, O. Beránek – J. Černý, R. Vlach, T. Mikúš – Balán (A), Skuhravý (C), Gorčík – Stloukal, Kverka, Kohout. Rozhodčí Pešina, Kika – Bryška, Pešek Stadion O2 Arena Návštěva 6190 diváků