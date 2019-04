Kometa Brno: Co se teď bude dít po vyřazení? Ve hře je konec mazáků, nový kouč i omlazení | iSport.cz

Po dvou zlatých sezonách přišel konec již v semifinále Generali play off, nálepku nejúspěšnějšího klubu Tipsport extraligy posledních let však Kometa drží dál, pět medailí z posledních osmi ročníků jí nikdo neodpáře. O tom, zda se brněnský klub za rok zase vrátí do boje o titul, napoví už následující týdny. Tématem je pozice hlavního trenéra Libora Zábranského, pokračování lídrů i případné omlazení zkušeného mužstva.

Trenér

Jak Kometa rostla do pozice velkoklubu, rozšiřovala se i role Libora Zábranského. Před třemi lety si ke svým povinnostem přidal i trenérskou funkci a dvěma tituly umlčel pochybovače. „Po prvním titulu jsem si okamžitě řekl, že to musím někomu předat. To samé po druhém,“ uvedl v nedávném rozhovoru pro Sport. Předat někomu klíče od fungujícího auta ale není jen tak, otázkou je, kdo by dostal manažerské povinnosti.

Zábranský se netají tím, že skládat si tým a následně ho i koučovat je výhodou, případné rozdílné názory nového trenéra by mohly nadělat paseku. Pokud se brněnský boss odhodlá ke změně, nedá se očekávat, že zaloví ve stojatém trenérském rybníku, kde vyskakují pořád ty stejné ryby. „Chtěli jste po mně zhodnocení série, to jsem udělal,“ odpověděl po vyřazení v semifinále s Libercem na otázku, jestli bude na střídačce i na podzim.