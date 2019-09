Legenda o konci pýchy rozhlasových sporťáků: Vzpomínky nevymažu, ale... | iSport.cz

Pořad S mikrofonem za hokejem patřil k nejstarším v Českém rozhlasu. Jeho základním principem bylo zprostředkovat v krátkých přímých vstupech, které se z jednotlivých stadionů střídaly rychle po sobě, to nejdůležitější, co zápasy přinášely. Minulý pátek se ho ale s prvním extraligovým kolem posluchači nedočkali.

Sportovní nadšenci a fanoušci ho měli jako zásadní zdroj aktuálních informací o tom, jak si vedou jejich oblíbené týmy, zejména do nástupu internetu a dalších technologií. Velké oblibě se těšil také díky řadě reportérů a jejich osobitému stylu.

"Nechci se tvářit jako někdo, kdo hodnotí a kritizuje, co se teď děje. Takže se k tomu vyjádřím jedině jako pamětník. A z toho pohledu je to pro mě pochopitelně škoda, protože za těch 45 let, co mám v rádiu za sebou, byl pořad S mikrofonem za hokejem něčím, čím se sportovní redakce pyšnila," řekl ČTK Aleš Procházka, jenž se i díky pořadu zařadil mezi legendární hokejové reportéry.

Přinesl mu spoustu prožitků z cest po tuzemských zimních stadionech. "Ale musíme si přiznat, že tehdy mělo rádio úplně jinou pozici. Člověk přišel na staďák a mohl vidět, že řada lidí má tranzistorák s sebou. Dnes je těch informačních kanálů fůra, z nichž si můžete vybrat. A spíš než rádio se člověk stará, aby měl po ruce mobil," připustil Procházka.

"Co nám už také před lety načůralo do bačkor, je fakt, že jsou ty začátky zápasů tak rozbitý, pořad by se pak hodně protáhl a na to už dnes posluchač přirozeně nemá trpělivost. Vzpomínky na to nevygumuju, ale je mi jasné, že jiná cesta asi nevedla," dodal Procházka.