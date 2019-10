SE SIMONOU: Brankář Frodl práskal na kabinu Plzně. Kdo je největší holkař? | iSport.cz

Mezi brankáři často panuje velká konkurence. Vždyť v brance může být jen jeden z nich. To gólman Dominik Frodl má svého „konkurenta“ Kristiána Koláře rád. V pořadu Se Simonou mu ale dal co proto. „V šatně si udělám pár nepřátel, protože na kluky prásknu nějaké věci,“ uvedl se Frodl, než začal odpovídat na otázky reportérky Simony Kubišové.

Když měl označit nejhoršího řidiče z kabiny, neváhal. „Kristián Kolář. Už měl pár karambolů,“ prozradil usměvavý brankář a vtipkoval, že by s ním rozhodně nechtěl zůstat na opuštěném ostrově. „Nepřežil bych tam s ním. Pořád totiž něco říká. Praskla by mi hlava,“ smál se Frodl a rýpl si do nejzkušenějšího brankáře v týmu Jaroslava Pavelky. „Je to největší bordelář. Měl to tady v kabině i napsané.“

Jestli se Indiáni mohou na někoho spolehnout, tak na útočníka Milana Gulaše. „Když je nějaký problém, tak to vezme na sebe.“ Dá se za ním zajít i pro radu? „V téhle šatně o dobráka nezavadíte. Nevím, za kým bych se šel poradit,“ dobíral si Frodl kamarády. Ale když došlo na „lechtivou“ otázku, tak spoluhráče podržel. Na dotaz kdo to umí v kabině nejvíc s holkama, odpověděl vyhýbavě. „Nebudu mu dělat problémy a neřeknu to.“