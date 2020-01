Výměna i s byty. Zdráhalova rošáda do Plzně, proč si přestával věřit? | iSport.cz

Patrik Zdráhal (druhý zleva) a Ondřej Beránek na prosincovém Channel One Cupu ukázali, že mohou být pro reprezentaci zajímavým přínosem • Michal Beránek (Sport)

Patrik Zdráhal po výměně do Plzně pookřál • ČTK

Rychlý není jen na bruslích. Když se Patrik Zdráhal v druhý lednový den míjel na dálnici s Miroslavem Indrákem, jenž se místo něj po výměně s Plzní stěhoval do Vítkovic, seděla za volantem jeho přítelkyně. Za přestupky se vybodoval a nějakou dobu zůstane bez řidičáku. Ve Škodovce naopak věří, že bodů bude sbírat co nejvíc. A zdá se, že rošáda z počátku roku plní účel. Dřímající 24letý střelec se probudil, za čtyři zápasy v novém působišti dvakrát skóroval.

V extralize Patrik Zdráhal dosud nehrál jinde než za ostravský tým. Že góly dávat umí, dokazuje i velmi slušných 17 zásahů z minulé sezony. Do výměny do Plzně se však ve 23 zápasech tohoto ročníku trefil jen čtyřikrát. „Potenciál v sobě má, je navíc rychlý bruslař. Ve Vítkovicích byl dlouho, celkově se jim nedařilo. Věříme, že se může znovu nakopnout. Brali jsme ho s tím, že nám pomůže hlavně v ofenzivě,“ tvrdí sportovní manažer Tomáš Vlasák.

Miroslav Indrák byl v Plzni podobný případ jako Zdráhal v Ostravě. „Dva roky trošku stagnoval. Možnost výměny řešil s agenty, mluvili jsme s ním. Sdělil nám, že to chce po sezoně změnit, dostat nový impuls. Nevyšlo to od nás, ale rovnou jsme řekli, že do toho půjdeme, pokud trejd bude dávat smysl. Jinak ne. Patrik Zdráhal strávil ve Vítkovicích celou dosavadní extraligovou kariéru. Taky už asi chtěl něco podniknout,“ tvrdí plzeňský manažer.

„Tím, že jsem nehrál podle představ a výkony nebyly takové, došli jsme vzájemně k tomu, že by změna byla dobrá. Myslím, že Vítkovicím to taky pomůže, Míra Indrák je dobrý hráč. Plzeň hraje výborně, je v pohodě. Určitě to je rozdíl, než se plácat na spodku tabulky. Cítím se skvěle a zatím si nemůžu na nich stěžovat. Doufám, že se zvednu,“ přeje si Zdráhal.

Ze západočeského klubu do Vítkovic dosud vedla víceméně pouze jednosměrka. Zamířili tam už Jakub Lev, Jan Schleiss, po nich David Kvasnička, naposledy Indrák, v Plzni působil rovněž gólman Miroslav Svoboda. Zdráhal je první, kdo se vydal z Ostravy opačným směrem přímo, bez odboček a zákrut. Výměnou za vrstevníka, s nímž se zná už z juniorských výběrů.

Výměna i s byty

„Jsem asi jediný z Moravy, ale