ONLINE: Sparta poprvé s Jandačem, Mountfield otočil. Jágr dal gól | iSport.cz

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:14. Šmíd, 13:36. Bulíř, 27:42. Birner, 56:32. Birner Hosté: 19:43. Petružálek, 39:12. Pospíšil, 49:43. Pospíšil, 51:09. F. Lukeš Sestavy Domácí: Hrachovina (Žajdlík) – Knot, Šmíd (A), Graborenko, Derner, T. Hanousek, Kolmann – Lenc, L. Hudáček, Birner (A) – M. Zachar, Bulíř, Marosz – Ordoš, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Valský, A. Musil, J. Vlach – Rychlovský. Hosté: Janus (Honzík) – J. Říha, Moravčík, Ščotka (A), Aliu, Kudla, Baránek, Štich – Pospíšil, M. Hanzl (A), Jarůšek – Jánský, V. Hübl (C), F. Lukeš – Petružálek, Gerhát, Válek – Stříbrný, Jurčík, Trávníček. Rozhodčí Pešina, Horák – Ondráček, Špůr Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6 782 diváků

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:13. Řepík Hosté: 29:46. Klíma, 39:55. Perret Sestavy Domácí: Machovský (38. J. Sedláček) – Kalina, Blain, Poizl, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Košťálek, Havlín – Rousek, Sukeľ, Řepík (C) – Kudrna, Smejkal, Říčka – Buchtele (A), Pech (A), Forman – Vitouch, V. Růžička, Dvořáček. Hosté: Š. Lukeš (Sajdl) – Nedomlel (A), Zámorský, Eklund, Cibulskis, Šalda, F. Pavlík (A), Šidlík – M. Chalupa, Cingel, Smoleňák (C) – Orsava, Žejdl, Lev – Perret, Koukal, Klíma – R. Pavlík, Kubík, Jergl. Rozhodčí Pražák, Bejček – Gerát, Hynek Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň)

Vítkovice šokovaly Kometu

PŘIPRAVUJEME PODROBNOSTI.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:01. Zaťovič, 25:24. L. Horký Hosté: 04:28. Schleiss, 05:09. O. Roman, 31:02. Werbik, 44:18. Hruška, 58:26. Lakatoš Sestavy Domácí: Vejmelka (6. Čiliak) – Mlčák, O. Němec (A), Pyrochta, Bartejs, Svozil, Gulaši, Baranka – Zaťovič (C), Š. Stránský, Mueller – Kusko, Plekanec (A), M. Erat – Vincour, Rákos, Kucsera – L. Horký, Střondala, Plášek ml.. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, Trška, Rosandić, Dudas, Výtisk, R. Černý, L. Kovář – Dočekal, Werbik, T. Kubalík – Roberts Bukarts, O. Roman, Lakatoš – Šišovský, Hruška, Schleiss – Dej, R. Veselý, Mallet. Rozhodčí Hodek, Jeřábek – Frodl, Rožánek Stadion DRFG arena Návštěva 7102 diváků

Jágr dal gól, ale Kladno prohrálo

Hokejisté Kladna podlehli ve 44. kole extraligy Zlínu 2:3 a připsali si sedmou porážku za sebou. Při této sérii získali Rytíři jediný bod. Berani po předešlých třech porážkách v řadě uspěli podruhé za sebou. Shodně gólem a asistencí se na tom podíleli Jiří Ondráček a Pavel Kubiš. Domácím nepomohla ani trefa Jaromíra Jágra.

Středočeši nastoupili do duelu o důležité body bez slovenského útočníka Réwaye, který se s klubem dohodl na konci smlouvy a odešel do Popradu, ale zato opět se zkušeným Vampolou, hostem z prvoligové Slavie.

Už ve třetí minutě se proti pravidlům provinil Řezníček a hosté jeho trest přestáli jen se štěstím. Jágrovo zakončení z kruhu pokryl brankář Kašík, při Austinově šanci mu vypomohl spoluhráč Fryšara.

SESTŘIH: Kladno - Zlín 2:3. Vyrovnaná bitva nakonec skončila lépe pro Berany

Rytíři pak nevyužili ani druhou přesilovku, krátce po jejím skončení se naopak dostal k nebezpečné dorážce Kubiš, ale Cikánek ho vychytal. V 16. minutě si nachystal kotouč na střelu zpoza kruhu Nash a po 15 asistencích se dočkal také prvního gólu v sezoně.

V průběhu druhého dějství se ale karta obrátila. V polovině 28. minuty fauloval právě úspěšný kladenský střelec a na trestné lavici nakonec nepobyl ani polovinu menšího trestu: Dufek zakončil z obdobné pozice, jak se to předtím podařilo Nashovi, a vyrovnal. Na konci 33. minuty se navíc prosadil tečující Ondráček a zařídil tak obrat.

Do třetí třetiny Kladno nastoupilo i s útočníkem Melkou, který na konci druhé části utrpěl po zásahu pukem krvavé zranění v obličeji. Ve 43. minutě krátce poté, co si Kašík poradil s Jágrovým pokusem, Berani zvýšili. Buchtovu střelu tečovanou Ondráčkem Cikánek jen vyrazil a Kubiš pohodlně do odkryté branky skóroval. Za 83 sekund to bylo opět jen o gól. Při Řezníčkově vyloučení se prosadil střelou z pravého kruhu Jágr.

Domácí se tlačili za vyrovnáním, ale marně. Zlín se ubránil při Buchtově trestu, potom minul při tlaku Rytířů branku Nash a skóre se nezměnilo ani při závěrečné power play Kladna.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:10. Nash, 43:53. Jágr Hosté: 28:33. Dufek, 32:56. J. Ondráček, 42:30. Kubiš Sestavy Domácí: Cikánek (Brízgala) – Nash, Austin, Lakos, Kehar, Barinka, Zelingr, Zajíc – Jágr, Vampola, Zikmund – J. Strnad, Melka, Redlich – Hovorka, Stach, Machač – Hajný, T. Kaut, O'Donnell. Hosté: Kašík (Huf) – Nosek, Žižka, Ferenc, Freibergs, M. Novotný, Řezníček, Buchta – Dufek, Fořt, Herman – Šlahař, Honejsek, Okál – Claireaux, Fryšara, Köhler – J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš. Rozhodčí Šír, Sýkora – Kajínek, Špringl Stadion ČEZ stadion, Kladno

Mladá Boleslav loupila v Třinci

Třinečtí hokejisté podlehli ve 44. kole extraligy Mladé Boleslavi 4:6 a svému přemožiteli přepustili v tabulce čtvrté místo. Úřadující mistr vedl v páté minutě 2:0, ale v polovině zápasu už prohrával 2:4. K obratu přispěl gólem a přihrávkou Adam Zbořil, tři nahrávky si připsal Lukáš Kašpar. Hosté, kteří v minulém zápase porazili vedoucí Liberec, udělali další krok směrem k přímé účasti v play off - na sedmé Karlovy Vary mají náskok 13 bodů.

Úvodní střídání patřila Mladé Boleslavi, ale skóre se měnilo z první střely na druhé straně. Domácí získali u zadního mantinelu puk, připravili ho před branku Adamskému, který zavěsil zblízka bekhendem pod horní tyčku. Vzápětí Třinec zvýšil z přesilové hry: Wolski se prosadil střelou bez přípravy z pravého kruhu a připsal si devátou trefu ve dvanáctém utkání v extralize.

Karta se začala obracet od 15. minuty. Flynn, který se ocitl sám před Štěpánkem, ještě neuspěl s bekhendovou kličkou, ale o chvíli později udeřil z přečíslení čtyři na dva Skalický. Moc nechybělo, aby hosté ještě před odchodem do kabin vyrovnali, osamoceného Najmana ale vychytal reflexivně Štěpánek.

Středočeši si vše vynahradili třemi góly v rozmezí 26. až 30. minuty. Z přesilové hry vyrovnal Zohorna, od jehož chráničů se odrazila do branky střela Zbořila. O 29 sekund později otočil skóre agilní čtvrtý útok - Kousal trefil ze vzduchu bekhendovou přihrávku Flynna, puk se odrazil od tyčky a do branky ho dotlačil Najman. Poté hosté využili Zbořilem i druhou početní výhodu a vyhnali Štěpánka z branky, nahradil ho Daneček.

Domácí nemohli dlouho nic vymyslet, trenér Varaďa začal míchat se složením útoků a vyplatilo se. Ještě před druhou přestávkou našel Michal Kovařčík střelou z levého kruhu místo u bližší tyče.

Vyrovnat mohli ve třetí třetině Růžička i Musil, místo toho v 57. minutě hosté odskočili trefou Bičevskise na 5:3. Koncovka byla přesto dramatická. O dvacet sekund později snížil zblízka Růžička a při hře bez gólmana měl na hokejce vyrovnání Vrána. Mladá Boleslav ale odolala a její výhru zpečetil do prázdné branky Lunter.

Ohlasy trenérů:

Marek Zadina (Třinec): „Začali jsme dobře, vedli jsme 2:0, ale dostali jsme gól a zhroutilo se nám to. Druhá třetina byla špatná, inkasovali jsme tři branky během pěti minut. Třetí třetinu jsme se chtěli vzchopit, nějaké šance jsme si vypracovali, ale prohráli jsme.“

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Nevstoupili jsme do utkání špatně, ale z prvních dvou střel jsme dostali dva góly. Důležitý byl asi gól na 2:1, který nás zvedl. Byli jsme ale celý zápas lepší a zaslouženě jsme vyhráli. Jsme za to rádi, v Třinci se těžko vyhrává.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:39. Adamský, 04:53. Wolski, 38:50. M. Kovařčík, 57:17. Martin Růžička Hosté: 14:02. Skalický, 25:52. R. Zohorna, 26:21. Najman, 29:25. Zbořil, 56:57. Bičevskis, 59:54. Lunter Sestavy Domácí: Štěpánek (30. L. Daneček) – Kundrátek, Gernát, D. Musil, Galvinš, M. Doudera, Zahradníček – Martin Růžička (A), P. Vrána, Wolski – Hrňa, Marcinko, M. Stránský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Dravecký (A), Novotný, Adamský (C) – Hrehorčák. Hosté: Krošelj (Peters) – Ševc (C), Hrbas (A), Dlapa, Pláněk, Hrdinka, Fillman, Bernad – Skalický (A), Zbořil, Klepiš – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, Kašpar – Flynn, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Hejduk, Kika – Gebauer, Lederer Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 4 282 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 42 25 4 2 11 147:103 85 2. Plzeň 43 23 2 7 11 140:117 80 3. Sparta 45 18 12 1 14 148:129 79 4. M. Boleslav 44 20 6 6 12 132:105 78 5. Třinec 43 22 3 4 14 134:110 76 6. Brno 43 18 5 6 14 125:125 70 7. K. Vary 44 15 8 4 17 144:129 65 8. Zlín 44 18 3 4 19 135:124 64 9. Mountfield 42 16 5 4 17 107:103 62 10. Olomouc 44 15 5 6 18 103:117 61 11. Kladno 44 13 3 6 22 108:144 51 12. Vítkovice 44 10 8 4 22 108:151 50 13. Litvínov 42 12 2 6 22 115:143 46 14. Pardubice 44 10 3 9 22 98:144 45 Generali Play-off

Generali Play-off Předkolo Generali Play-off

Předkolo Generali Play-off Sestup