SESTŘIHY: Jandač se vrátil do Sparty porážkou. Jágr dal gól, ale Kladno padlo | iSport.cz

Návrat Jandače do Sparty s porážkou

Hokejisté Sparty prohráli ve 44. kole extraligy s Hradcem Králové 2:3. Premiéru trenéra Josefa Jandače na střídačce Pražanů pokazil útočník Kevin Klíma, který vstřelil dvě branky a přidal asistenci. Utkání bylo součástí 11. ročníku charitativního projektu Sparta vzdává hold a sledovalo jej 12.009 diváků.

Domácím se skvěle vydařil vstup do utkání. Již ve čtvrté minutě otevřel skóre po Sukeľově přihrávce od mantinelu volný Řepík. Další branku mohl přidat vzápětí Říčka, ale Lukeše, jenž chytal za Mountfield od začátku utkání poprvé od 1. listopadu, nepřekonal.

V polovině první třetiny v koncovce neuspěli Dvořák s Řepíkem, v 18. minutě trefil Dvořáček tyč. Sparta byla aktivnější, na skóre se to však neprojevilo. Hradec byl v ofenzivě neškodný, na Machovského vyslal v první části jen pět střel.

SESTŘIH: Sparta - Mountfield HK 2:3. Jandač začal prohrou, dvě branky dal Klíma

Ideální šanci vyrovnat měli hosté při pětiminutové přesilové hře po Smejkalově vyloučení, v dlouhé výhodě však Machovského vůbec neohrozili. Naopak Lukeš musel likvidovat šance Buchteleho a Říčky. V další početní výhodě se už ale Východočeši prosadili. O vyrovnání se povedenou individuální akcí postaral Klíma, jenž za Spartu v minulosti hrál.

Možnost vrátit vedení na stranu Pražanů měl Dvořák, ale Lukeše nepřekonal. Ve 38. minutě přišla Sparta o svou brankářskou jedničku, Machovský musel po Klímově ataku střídat. A jeho náhradník Sedláček těsně před koncem druhé třetiny inkasoval; 4,8 sekundy před sirénou jej překonal pohotově dorážející Perret.

Hned na začátku třetí části mohla Sparta srovnat v přesilovce, faul Eklunda ale nepotrestala a ve 44. minutě sama inkasovala. Opět se prosadil Klíma. Ve 47. minutě ale v další přesilovce snížil Sukeľ a Pražané si následně vytvořili tlak, vyrovnat se jim však nepodařilo ani při závěrečné power play.

Ohlasy trenérů:

Miloslav Hořava (Sparta): „I když jsme prohráli, tak se mi zápas líbil z pohledu nasazení obou mužstev. Všichni hráči měli enormní nasazení, byla tam výborná rychlost. Trošku jsme doplatili na to, že jsme neproměnili šance a naopak jsme udělali individuální chyby, po kterých jsme góly dostali. Byli bychom radši, kdybychom získali nějaký bod, ale i takovéhle zápasy nás mohou posunout.“

Vladimír Růžička (Hradec Králové): „Vyhráli jsme zázrakem, protože první třetina byla z naší strany hodně špatná a bylo dobré, že jsme dostali jen jeden gól. Podržel nás Štěpán Lukeš v brance. Druhá třetina byla malinko lepší, ale v přesilovkách jsme si vytvořili možná jednu pološanci. Zvedli jsme se dvěma góly, dostali jsme se zpět do hry. Hráči bojovali, nasazení měli, ale Sparta nás přehrávala. Vyhráli jsme se štěstím, díky bojovnosti a výbornému výkonu brankáře.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 03:13. Řepík, 46:37. Sukeľ Hosté: 29:46. Klíma, 39:55. Perret, 43:06. Klíma Sestavy Domácí: Machovský (38. J. Sedláček) – Kalina, Blain, Poizl, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Košťálek, Havlín – Rousek, Sukeľ, Řepík (C) – Kudrna, Smejkal, Říčka – Buchtele (A), Pech (A), Forman – Vitouch, V. Růžička, Dvořáček. Hosté: Š. Lukeš (Sajdl) – Nedomlel (A), Zámorský, Eklund, Cibulskis, Šalda, F. Pavlík (A), Šidlík – M. Chalupa, Cingel, Smoleňák (C) – Orsava, Žejdl, Lev – Perret, Koukal, Klíma – R. Pavlík, Kubík, Jergl. Rozhodčí Pražák, Bejček – Gerát, Hynek Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň) Návštěva 12 009 diváků

Litvínov vydoloval bod v Liberci

Hokejisté vedoucího Liberce porazili ve 44. kole extraligy Litvínov 5:4 po prodloužení a vyhráli tak i čtvrtý vzájemný zápas sezony. Bílí Tygři v utkání vedli 2:0 a 3:1, Verva ale dokázala ve třetí třetině otočit na 4:3. Poté si však vzal slovo domácí útočník Michal Birner, jenž nejprve poslal duel do prodloužení, v nastavení zkompletoval hattrick a přisoudil Liberci bod navíc. Bílí Tygři tak i nadále vedou tabulku o sedm bodů před druhou Plní. Litvínov zůstává naopak třináctý s náskokem dvou bodů na poslední Pardubice.

Liberec do utkání vstoupil velmi aktivně a Janus musel hned v úvodní minutě likvidovat slibnou šanci Zachara. Na opačné straně zahrozil Gerhát, také Hrachovina byl na místě. Skóre se poprvé měnilo v páté minutě a do vedení šli Bílí Tygři. Marosz našel před brankou zcela volného Bulíře, jehož střelu Janus neudržel a dojíždějící Šmíd měl snadnou úlohu.

Domácí byli i nadále aktivní a Janus měl plné ruce práce s šancemi Valského a Musila. Poté se ke slovu dostali také hosté, proti šanci Alia se ale vyznamenal Hrachovina. Následně dostali Liberečtí možnost dlouhé dvojnásobné přesilovky a důrazný Bulíř je poslal do dvoubrankového vedení. To ještě mohl navýšit Vlach, Janusovi ale proti jeho dělovce pomohla horní tyčka. V závěru první třetiny se gólové radosti dočkal také tým Vervy, trefou z přesilovky vrátil hosty zpátky do utkání Petružálek.

SESTŘIH: Liberec - Litvínov 5:4p. Hosté sice otočili zápas, ale Birner hattrickem rozhodl jinak

Dvougólové vedení mohl Liberci hned po pauze vrátit Kolmann, Janus však výborně zasáhnul. Nepřišel si na něj ani nadvakrát Bulíř a proti další střele Musila pak litvínovskému brankáři pomohla levá tyč. Ve 28. minutě už byl ale krátký na výstavní ránu Birnera a Bílí Tygři opět vedli o dva góly. Zpátky na dostřel mohl Litvínov dostat Petružálek, také Hrachovina si připsal parádní zákrok. Na druhé straně zahrozil agilní Bulíř, z bezprostřední blízkosti ale těsně minul. Osmatřicet sekund před druhou sirénou se ale do úniku dostal hostující Pospíšil a mazáckým blafákem opět dostal hosty na dostřel.

Vstřelená branka Litvínov nabudila a do třetí části vstoupil velmi aktivně. Se střelou Říhy i dorážkou Gerháta si ale poradil Hrachovina. Poté dostali hosté dvě přesilové hry v krátkém sledu za sebou, Liberec se ubránil. Zvýšená aktivita ale hostům přinesla ovoce a kýžené vyrovnání obstaral v 50. minutě svou druhou brankou v zápase Pospíšil. Za další dvě minuty navíc dokonal po dobré práci Hübla obrat pohotový Lukeš - 3:4.

Blízko vyrovnání byl v početní výhodě Birner, jeho dělovku od modré čáry ale zastavila horní tyč Janusovy branky. Tři a půl minuty před závěrem základní doby už se ale Birner dočkal a nekompromisní ranou bez přípravy poslal zápas do prodloužení.

V úvodu nastavení se Liberečtí ubránili litvínovské přesilovce. Krátce po jejím skončení měl obrovskou šanci Kudla, Hrachovina ale vytáhnul famózní zákrok. Vzápětí na něho nevyzrál ani Moravčík. Poté dostali šanci hrát přesilovku také Bílí Tygři a po dlouhém obléhání branky jim vystřelil bonusový bod Birner, jenž tak zároveň završil hattrick.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 04:14. Šmíd, 13:36. Bulíř, 27:42. Birner, 56:32. Birner, 64:57. Birner Hosté: 19:43. Petružálek, 39:12. Pospíšil, 49:43. Pospíšil, 51:09. F. Lukeš Sestavy Domácí: Hrachovina (Žajdlík) – Knot, Šmíd (A), Graborenko, Derner, T. Hanousek, Kolmann – Lenc, L. Hudáček, Birner (A) – M. Zachar, Bulíř, Marosz – Ordoš, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Valský, A. Musil, J. Vlach – Rychlovský. Hosté: Janus (Honzík) – J. Říha, Moravčík, Ščotka (A), Aliu, Kudla, Baránek, Štich – Pospíšil, M. Hanzl (A), Jarůšek – Jánský, V. Hübl (C), F. Lukeš – Petružálek, Gerhát, Válek – Stříbrný, Jurčík, Trávníček. Rozhodčí Pešina, Horák – Ondráček, Špůr Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 6 782 diváků

Vítkovice šokovaly Kometu

Hokejisté Vítkovic zvítězili ve 44. kole extraligy překvapivě na ledě brněnské Komety 5:2 a získali tak důležité body v boji o udržení. Ostravané tak vyhráli pátý ze šesti posledních duelů a v tabulce poskočili na 11. místo před Kladno. Naopak Kometa po jedenácti duelech, kdy doma vždy bodovala, vyšla po matném výkonu naprázdno, stále ale zůstává v tabulce na šesté pozici.

Kometa začala tradičně náporem, vytvořila si několik střeleckých příležitostí, ale bez gólového efektu. Nepomohla jí k tomu ani první přesilovka, v níž naopak inkasovala. Schleiss ujel brněnské obraně a střelou pod horní tyčku nedal Vejmelkovi šanci. Uteklo jen 41 vteřin, když na červené čáře ztratil puk Zaťovič a Romanovo lehké nahození překvapivě skončilo v brněnské brance, v níž Vejmelku okamžitě nahradil Čiliak.

SESTŘIH: Kometa - Vítkovice 2:5. Ostravané vybojovali důležité záchranářské body

Na dohánění manka dostala Kometa ještě v první třetině možnost dalších tří přesilovek, ale využila jen jednu, když Vincourovu střelu dorážel kapitán Zaťovič. V náporu pokračovali domácí i po první přestávce. Šance Plekance ještě zůstala nevyužita, ale ve 26. minutě mazácky nachytal Svobodu zezadu Horký.

Kometa sice měla stále více ze hry a puk na svých hokejkách, ale musela si hlídat i zadní vrátka. Z brejku se dostal do šance Veselý, Čiliak jej sice vychytal, jenže na přesnou Werbikovu střelu po obléhání brněnské branky byl krátký.

Ve třetí třetině muselo Brno šlapat do dobře pracující vítkovické obrany, což se mu příliš nedařilo. Hosté dobrým bruslením eliminovali brněnskou kombinaci a také podnikali rychlé protiútoky. Při jednom z nich si puk šikovně vyměnili Jan Hruška s Šišovským a Hruška, který přišel do Vítkovic v lednu právě z Brna, překonal Čiliaka.

Kometě dnešní zápas nesedl, o čemž svědčí i fakt, že její závěrečný nápor neměl patřičné grády a vyzněl bez efektu. Naopak důležité body pro hosty potvrdil do prázdné branky Lakatoš.

Ohlasy trenérů:

Kamil Pokorný (Brno): „Nám se zápas nehodnotí dobře, měli jsme hodně špatný úvod, ze tří střel jsme dostali dva góly, z toho jeden v naší přesilovce. Museli jsme něco udělat, proto se střídali brankáři. Dostali jsme se do zápasu kontaktní brankou, podle našich představ byl úvod druhé třetiny, kdy jsme dostali soupeře pod tlak, vyrovnali jsme. Zápas se lámal, ale klíčový byl třetí gól v naší síti v polovině zápasu. Ve třetí třetině jsme si chtěli vynutit tlak, ale bohužel to nevyšlo. Nám se zápas vůbec nepovedl.“

Mojmír Trličík (Vítkovice): „My jsme přijeli s taktikou zabezpečené obrany a vytváření brejkových situací. To se nám ze začátku podařilo, dali jsme dva góly, ale přišla série zbytečných vyloučení, domácí dali kontaktní branku, ve druhé třetině dokonce vyrovnali. My jsme zase dokázali kontrovat odskočeným gólem. V poslední třetině jsme hráli velmi dobrý hokej, byli jsme ve velmi dobrém pohybu, takticky jsme sehráli dobrou třetinu a vybojovali jsme velmi důležité tři body. Nedíváme se na to, že jsme v tabulce přeskočili Kladno, ani nešilháme po předkole play off. Díváme se vždy jen na nejbližší duel.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 13:01. Zaťovič, 25:24. L. Horký Hosté: 04:28. Schleiss, 05:09. O. Roman, 31:02. Werbik, 44:18. Hruška, 58:26. Lakatoš Sestavy Domácí: Vejmelka (6. Čiliak) – Mlčák, O. Němec (A), Pyrochta, Bartejs, Svozil, Gulaši, Baranka – Zaťovič (C), Š. Stránský, Mueller – Kusko, Plekanec (A), M. Erat – Vincour, Rákos, Kucsera – L. Horký, Střondala, Plášek ml.. Hosté: Mi. Svoboda (Dolejš) – Štencel, Trška, Rosandić, Dudas, Výtisk, R. Černý, L. Kovář – Dočekal, Werbik, T. Kubalík – Roberts Bukarts, O. Roman, Lakatoš – Šišovský, Hruška, Schleiss – Dej, R. Veselý, Mallet. Rozhodčí Hodek, Jeřábek – Frodl, Rožánek Stadion DRFG arena Návštěva 7102 diváků

Jágr dal gól, ale Kladno prohrálo

Hokejisté Kladna podlehli ve 44. kole extraligy Zlínu 2:3 a připsali si sedmou porážku za sebou. Při této sérii získali Rytíři jediný bod. Berani po předešlých třech porážkách v řadě uspěli podruhé za sebou. Shodně gólem a asistencí se na tom podíleli Jiří Ondráček a Pavel Kubiš. Domácím nepomohla ani trefa Jaromíra Jágra.

Středočeši nastoupili do duelu o důležité body bez slovenského útočníka Réwaye, který se s klubem dohodl na konci smlouvy a odešel do Popradu, ale zato opět se zkušeným Vampolou, hostem z prvoligové Slavie.

Už ve třetí minutě se proti pravidlům provinil Řezníček a hosté jeho trest přestáli jen se štěstím. Jágrovo zakončení z kruhu pokryl brankář Kašík, při Austinově šanci mu vypomohl spoluhráč Fryšara.

SESTŘIH: Kladno - Zlín 2:3. Vyrovnaná bitva nakonec skončila lépe pro Berany

Rytíři pak nevyužili ani druhou přesilovku, krátce po jejím skončení se naopak dostal k nebezpečné dorážce Kubiš, ale Cikánek ho vychytal. V 16. minutě si nachystal kotouč na střelu zpoza kruhu Nash a po 15 asistencích se dočkal také prvního gólu v sezoně.

V průběhu druhého dějství se ale karta obrátila. V polovině 28. minuty fauloval právě úspěšný kladenský střelec a na trestné lavici nakonec nepobyl ani polovinu menšího trestu: Dufek zakončil z obdobné pozice, jak se to předtím podařilo Nashovi, a vyrovnal. Na konci 33. minuty se navíc prosadil tečující Ondráček a zařídil tak obrat.

Do třetí třetiny Kladno nastoupilo i s útočníkem Melkou, který na konci druhé části utrpěl po zásahu pukem krvavé zranění v obličeji. Ve 43. minutě krátce poté, co si Kašík poradil s Jágrovým pokusem, Berani zvýšili. Buchtovu střelu tečovanou Ondráčkem Cikánek jen vyrazil a Kubiš pohodlně do odkryté branky skóroval. Za 83 sekund to bylo opět jen o gól. Při Řezníčkově vyloučení se prosadil střelou z pravého kruhu Jágr.

Domácí se tlačili za vyrovnáním, ale marně. Zlín se ubránil při Buchtově trestu, potom minul při tlaku Rytířů branku Nash a skóre se nezměnilo ani při závěrečné power play Kladna.

Ohlasy trenérů:

David Čermák (Kladno): „V první třetině jsme měli víc šancí, bohužel jsme z toho dali jenom jeden gól. Ve druhé třetině jsme začali hrát zbytečně pasivně a nechali jsme iniciativu Zlínu. Byla tam i zbytečná vyloučení a pustili jsme Zlín do vedení. Ve třetí třetině jsme to chtěli otočit, bohužel jsme dostali další nešťastný gól. Potom jsme snížili. I když jsme měli další velké šance, tak jsme je neproměnili. Proto jsme prohráli. Naši hráči říkali, že před druhým gólem Zlína byl puk jasně ve středním pásmu. Rozhodčí stál od toho půl metru, ale asi to neviděl.“

Robert Svoboda (Zlín): „My jsme do zápasu vůbec nevstoupili dobře. Byl tam zbytečný respekt a byli jsme moc zakřiknutí a opatrní. Přitom jsme věděli, co nás tady čeká. Že domácí budou ze všech sil bojovat, aby získali body. Přesto jsme si v první třetině vytvořili dvě vyložené gólové šance. Druhá třetina byla lepší. Řekli jsme si, že musíme víc bojovat, herně jsme to zvládali. Nakonec to byl boj až do konce. Rozhodly šťastné góly. My jsme rádi, že si odvážíme body.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 15:10. Nash, 43:53. Jágr Hosté: 28:33. Dufek, 32:56. J. Ondráček, 42:30. Kubiš Sestavy Domácí: Cikánek (Brízgala) – Nash, Austin, Lakos, Kehar, Barinka, Zelingr, Zajíc – Jágr, Vampola, Zikmund – J. Strnad, Melka, Redlich – Hovorka, Stach, Machač – Hajný, T. Kaut, O'Donnell. Hosté: Kašík (Huf) – Nosek, Žižka, Ferenc, Freibergs, M. Novotný, Řezníček, Buchta – Dufek, Fořt, Herman – Šlahař, Honejsek, Okál – Claireaux, Fryšara, Köhler – J. Ondráček, P. Sedláček, Kubiš. Rozhodčí Šír, Sýkora – Kajínek, Špringl Stadion ČEZ stadion, Kladno

Mladá Boleslav loupila v Třinci

Třinečtí hokejisté podlehli ve 44. kole extraligy Mladé Boleslavi 4:6 a svému přemožiteli přepustili v tabulce čtvrté místo. Úřadující mistr vedl v páté minutě 2:0, ale v polovině zápasu už prohrával 2:4. K obratu přispěl gólem a přihrávkou Adam Zbořil, tři nahrávky si připsal Lukáš Kašpar. Hosté, kteří v minulém zápase porazili vedoucí Liberec, udělali další krok směrem k přímé účasti v play off - na sedmé Karlovy Vary mají náskok 13 bodů.

Úvodní střídání patřila Mladé Boleslavi, ale skóre se měnilo z první střely na druhé straně. Domácí získali u zadního mantinelu puk, připravili ho před branku Adamskému, který zavěsil zblízka bekhendem pod horní tyčku. Vzápětí Třinec zvýšil z přesilové hry: Wolski se prosadil střelou bez přípravy z pravého kruhu a připsal si devátou trefu ve dvanáctém utkání v extralize.

SESTŘIH: Třinec - Mladá Boleslav 4:6. Slibný začátek Ocelářů se proměnil v hořký konec

Karta se začala obracet od 15. minuty. Flynn, který se ocitl sám před Štěpánkem, ještě neuspěl s bekhendovou kličkou, ale o chvíli později udeřil z přečíslení čtyři na dva Skalický. Moc nechybělo, aby hosté ještě před odchodem do kabin vyrovnali, osamoceného Najmana ale vychytal reflexivně Štěpánek.

Středočeši si vše vynahradili třemi góly v rozmezí 26. až 30. minuty. Z přesilové hry vyrovnal Zohorna, od jehož chráničů se odrazila do branky střela Zbořila. O 29 sekund později otočil skóre agilní čtvrtý útok - Kousal trefil ze vzduchu bekhendovou přihrávku Flynna, puk se odrazil od tyčky a do branky ho dotlačil Najman. Poté hosté využili Zbořilem i druhou početní výhodu a vyhnali Štěpánka z branky, nahradil ho Daneček.

Domácí nemohli dlouho nic vymyslet, trenér Varaďa začal míchat se složením útoků a vyplatilo se. Ještě před druhou přestávkou našel Michal Kovařčík střelou z levého kruhu místo u bližší tyče.

Vyrovnat mohli ve třetí třetině Růžička i Musil, místo toho v 57. minutě hosté odskočili trefou Bičevskise na 5:3. Koncovka byla přesto dramatická. O dvacet sekund později snížil zblízka Růžička a při hře bez gólmana měl na hokejce vyrovnání Vrána. Mladá Boleslav ale odolala a její výhru zpečetil do prázdné branky Lunter.

Ohlasy trenérů:

Marek Zadina (Třinec): „Začali jsme dobře, vedli jsme 2:0, ale dostali jsme gól a zhroutilo se nám to. Druhá třetina byla špatná, inkasovali jsme tři branky během pěti minut. Třetí třetinu jsme se chtěli vzchopit, nějaké šance jsme si vypracovali, ale prohráli jsme.“

Pavel Patera (Mladá Boleslav): „Nevstoupili jsme do utkání špatně, ale z prvních dvou střel jsme dostali dva góly. Důležitý byl asi gól na 2:1, který nás zvedl. Byli jsme ale celý zápas lepší a zaslouženě jsme vyhráli. Jsme za to rádi, v Třinci se těžko vyhrává.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:39. Adamský, 04:53. Wolski, 38:50. M. Kovařčík, 57:17. Martin Růžička Hosté: 14:02. Skalický, 25:52. R. Zohorna, 26:21. Najman, 29:25. Zbořil, 56:57. Bičevskis, 59:54. Lunter Sestavy Domácí: Štěpánek (30. L. Daneček) – Kundrátek, Gernát, D. Musil, Galvinš, M. Doudera, Zahradníček – Martin Růžička (A), P. Vrána, Wolski – Hrňa, Marcinko, M. Stránský – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Chmielewski – Dravecký (A), Novotný, Adamský (C) – Hrehorčák. Hosté: Krošelj (Peters) – Ševc (C), Hrbas (A), Dlapa, Pláněk, Hrdinka, Fillman, Bernad – Skalický (A), Zbořil, Klepiš – R. Zohorna, Jeglič, Šťastný – Lunter, Bičevskis, Kašpar – Flynn, Najman, P. Kousal. Rozhodčí Hejduk, Kika – Gebauer, Lederer Stadion WERK ARENA, Třinec Návštěva 4 282 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Liberec 43 25 5 2 11 152:107 87 2. Plzeň 43 23 2 7 11 140:117 80 3. Sparta 46 18 12 1 15 150:132 79 4. M. Boleslav 44 20 6 6 12 132:105 78 5. Třinec 43 22 3 4 14 134:110 76 6. Brno 44 18 5 6 15 127:130 70 7. K. Vary 44 15 8 4 17 144:129 65 8. Mountfield 43 17 5 4 17 110:105 65 9. Zlín 44 18 3 4 19 135:124 64 10. Olomouc 44 15 5 6 18 103:117 61 11. Vítkovice 45 11 8 4 22 113:153 53 12. Kladno 44 13 3 6 22 108:144 51 13. Litvínov 43 12 2 7 22 119:148 47 14. Pardubice 44 10 3 9 22 98:144 45 Generali Play-off

