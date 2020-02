ONLINE: Kometa prohrává ve Varech 0:3, Vítkovice - Pardubice 1:2 | iSport.cz

ONLINE | Ve 45. kole Tipsport extraligy budou mít hokejisté Karlových Varů příležitost zvýraznit své šance na přímý postup do čtvrtfinále play off. Na západě Čech přivítá sedmá Energie šesté Brno, na které ztrácí pět bodů. Zlín nastupuje proti vedoucímu Liberci a rád by ho poprvé v sezoně připravil o body. Vítkovice čeká souboj s Pardubicemi, přičemž Východočeši mohou opustit poslední místo. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.