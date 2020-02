Bílé Tygry vychytal teenager. Zápisné nedám, nemám výplatu, smál se Mokrý | iSport.cz

Tak jaké to bylo?

„Neskutečný pocit, užíval jsem si to ohromně. Byl jsem sice ze začátku nervózní, ale kluci mi hodně pomohli. Blokovali střely a někdy k nim soupeře vůbec nepouštěli. A nakonec to dopadlo super, lepší to asi být nemohlo. Jedině s nulou, ale to už je vedlejší.“ (úsměv)

Inkasoval jste hned v úvodu, nelekl jste se, že brzy přenecháte místo dalšímu mladíkovi Hasalovi?

„Trochu mi hlavou bliklo, ať to neskončí špatně, ale říkal jsem si, že si to nesmím připouštět a musím se koncentrovat pořád stejně. Bylo to o hodně rychlejší, prudší a tvrdší než juniorka, ale dalo se to.“

Který moment byl nejhorší?

„Nejhorší byla hned první střela, protože jsem z ní nechtěl dostat gól. Pak už v pohodě.“

Následně jste Michalu Bulířovi zneškodnil trestné střílení, stihl jste soupeře nastudovat?

„Vůbec jsem nevěděl, co udělá. Trošku jsem se bál, že mě vymíchá nebo že bude střílet nahoru, naštěstí to dopadlo dobře. Den před zápasem jsem se koukal na video, ale jinak jsem se tím nechtěl moc rozhodit.“

Kdo z hostů byl nejnebezpečnější?

„Vůbec nevím, moc je neznám. A teď už je mi to jedno.“ (smích)

Od kdy jste se na první start připravoval?

„Dozvěděl jsem se to ve čtvrtek, ale byl jsem nervózní už od úterý, protože jsem to tušil. Nicméně mi to vůbec nevadí, jsem za to rád. Nakonec to bylo možná i lepší, že jsem byl nervózní.“

Spoluhráči vás uklidňovali, ne?

„Jo, říkali, ať si to hlavně užiju, že je to jen hokej. A já si to užil naplno. I děkovačka byla parádní. Byli se na mně podívat mamka, taťka a přítelkyně. Tak doufám, že mě čeká nějaká odměna.“

Nebo spíš zápisné do kabiny...

„Snad ne, ještě nemám výplatu!“

Zůstanete mezi třemi tyčemi do konce základní části?

„To vůbec nevím, záleží na trenérech a na tom, jak rychle se kluci uzdraví. Ale nesmím na sobě přestávat makat. Je třeba pořád pokračovat a doufat, že přijdou další šance.“

