ONLINE: Pardubice otočily s Plzní a vedou 2:1, Kometa - Liberec 3:1 | iSport.cz

Pardubický útočník Ondřej Machala (vpravo) slaví vstřelený gól do branky Plzně • Barbora Reichova / Sport

ONLINE | Poslední týden základní části Tipsport extraligy začíná. V 49. kole kole se v bitvě o sedmé místo pere Hradec Králové s Karlovými Vary. Vítkovice mohou ještě zaútočit na postup do předkola play off doma proti Mladé Boleslavi. Litvínov v důležitém zápase o záchranu hraje ve Zlíně. Do boje o holý extraligový život se pouští také Pardubice, které měří síly s Plzní. Brněnská Kometa hostí šlágr kola s vedoucím Libercem. ONLINE přenosy utkání sledujte na iSport.cz.