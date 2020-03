SE SIMONOU: Vrbata trénuje v Boleslavi děti včetně syna. Jak vše stíhá? | iSport.cz

„Stane se, že nějaký trénink vynechám. Trénujeme čtyřikrát týdně, do toho nějaké zápasy o víkendu. Takže kolem hokeje jsme spolu poměrně často,“ říká Vrbata na úvod. „Je to spíš o vztahu k hokeji, aby z toho měli radost. Je to pátá třída, takže nějaký tlak na výsledky není absolutně žádný. Spíš je to o budování vztahu ke sportu. To je podle mě to nejhlavnější, co teď potřebují.“

Sám má za sebou veleúspěšnou kariéru, odehrál přes tisíc zápasů v NHL. Doma má zlaté medaile ze seniorského i juniorského mistrovství světa. Může jeho syn Kryštof i jeho mladší bratři Oliver a Vincent dosáhnout podobných úspěchů? „Na to je strašně brzy, ale samozřejmě tam něco vidím,“ prozradí jeden z nejslavnějších rodáků z Mladé Boleslavi.

SE SIMONOU: Radim Vrbata trénuje v Boleslavi děti včetně syna. Jak vše stíhá?